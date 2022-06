Ferrari se zaleklo ztráty výjimečnosti, se svým prvním SUV naloží úplně jinak, než všichni čekali před 6 hodinami | Petr Miler

Ferrari je v případě svého nového, svým způsobem přelomového modelu samé překvapení. Nejprve se ukázalo, že nebude oslavou downsizingu a elektrifikace, nyní se ukazuje, že jeho cílem rozhodně nebude rozbít prodejní bank. O to už se postarají nechvalně proslulá omezení Ferrari.

Po provalení fotek hotového SUV Ferrari a videích zachycující už jen lehce maskovaný vůz se zdálo, že premiéra modelu Purosangue musí být na spadnutí. Jenže není, automobilka už se nechala slyšet, že svou prvotinu na poli sportovně-užitkových aut ukáže světu v září. Tedy skoro až za další tři měsíce.

To je samo o sobě překvapivé, není to ale jediná nečekaná informace. Obecně se předpokládalo, že Ferrari tento, koncepčně k němu příliš nesedící vůz pojme docela jinak než zbytek svých modelů. Tedy udělá něco jako Lamborghini svůj Urus. To by znamenalo přijít v podstatě s tuctovým esúvéčkem s dramatickým designem, prestižní značkou a ještě prestižnější cenou, které bude dalším krokem směrem k menším přeplňovaným a elektrifikovaným motorům. Nic z toho se ale nestane.

Hotové auto očividně nemá daleko ke zvýšenému hatchbacku a zvuk jasně potvrzuje přítomnost motoru V12 bez turba, však jeho (zpočátku dokonce výlučné) nasazení potvrdilo i samo Ferrari. Mělo by tak jít o skutečně neobvyklou nabídku, přesto panovaly - a panují - obavy, že když Ferrari vyšle na trh každodenně použitelné auto pro celou rodinu, bohatí lidé budou stát v řadě, aby jej mohli mít. A prodeje značky vystřelí do stratosféry. To nemusí znít špatně, u automobilky zakládající si na exkluzivitě to ale zní špatně.

Takové obavy nebyly nemístné, však zmíněný Urus dnes tvoří 60 % prodejů Lamba, modely Cayenne a Macan tvoří 55 % prodejů Porsche, nové DBX dělá 45 % prodejů Astonu Martin... Takto by šlo pokračovat dlouho, obvykle to jsou SUV „nepatřičných” značek, které rázem táhnou jejich prodeje. U Ferrari se to ale nestane.

Automobilka se zjevně zalekla výše popsaného scénáře a nechce připustit, aby Purosangue bylo něčím široce dostupným. Na setkání s akcionáři tak upřesnilo, že prodeje vozu omezí metou 20 % celkového odbytu značky, což neodpovídá ani prodejním číslům předchozích modelů F12 a 812 resp. FF a GTC4, které Purosange více nebo méně nahrazuje. Jinými slovy, žádné drama. Pokud jste v životě výše zmíněné modely viděli jednou dvakrát, s novým SUV to stěží bude jiné.

Co bude Ferrari dělat, až se o nějaké 2 tisíc aut ročně začne prát 20 tisíc lidí, nevíme, asi je pořádně „natáhne”. To nakonec dělá nejraději. Vtipné je, že dříve exkluzivního pocitu zákazníka Ferrari, který se musí snažit, aby mu značka něco prodala, si nyní můžeme užít prakticky všichni. Stačí zajít k dealerovi jakkoli žádanější značky - ono se 10 lidí o 1 auto bude prát i u škodovky...

Ferrari Purosangue bude kráčet hlavně ve stopách již ukončeného GTC4 Lusso, bude spíše jakýmsi zvýšeným hatchbackem než klasickým SUV. Navíc dostane motor V12 bez turba a rozhodně nebude pro každého. Foto: Ferrari

