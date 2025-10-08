Ferrari si postavilo zbrusu nový soukromý testovací okruh, fanoušky tím nejspíš ani trochu nepotěší
Petr ProkopecZní to jako pozitivní věc, která logicky navazuje na tradici vytvořenou okruhem ve Fioranu, který si Ferrari postavilo už v roce 1972. Ten si nechává, vývoj chce ale soustředit na novou trať. A jejím umístěním tak trochu naráží kosa na kámen.
před 4 hodinami | Petr Prokopec
Na sklonku 60. let minulého století Enzo Ferrari správně usoudil, že jeho automobilka potřebuje vlastní okruh, kde by mohla vyvíjet a testovat chystané nové modely. V roce 1971 tak byly zahájeny práce na okruhu Fiorano, který byl slavnostně otevřen jen pár měsíců poté. V průběhu devadesátek pak došlo na výrazné přestavby, které nejprve jeho délku prodloužily, než následně došlo na nepatrné zkrácení. V roce 2001 pak byl instalován systém simulující déšť, stejně jako lze jednotlivými konfiguracemi okruhu alternovat tvar zatáček.
Ferrari nevyužívá okruh pouze k testovacím účelům, v některé dny jej mohou navštívit také zákazníci. A mimo to je středobodem mnoha firemních akcí. Není tak divu, že kalendář má automobilka napěchovaný od rána 1. ledna až do večera 31. prosince. Na vývoj aut tedy dochází i mimo areál továrny, a to na veřejných silnicích. I díky tomu se do Maranella každoročně sjíždějí davy fanoušků značky, kteří doufají, že se jim povede zahlédnout některou z novinek ještě před jejím slavnostním odhalením. A vidět z jednoho veřejného místa je také přímo na okruh ve Fioranu, pár videí z něj pořízených už jste museli vidět, také tam se schází řada fandů.
Pro tyto příznivce pak značka asi nemá příliš dobrou zprávu, jen přes ulici naproti Fioranu totiž otevřela nový testovací areál zvaný E-Vortex. Tato trať byla potichu vybudována během pouhých čtyř měsíců na ploše 37 350 metrů čtverečných, přičemž na délku měří jen 1,89 kilometru. Má však na obou stranách klopené zatáčky, stejně jako některé sekce disponují různým povrchem. To má Ferrari umožnit, aby při vývoji dosáhlo lepších výsledků v rámci jízdního komfortu, vibrací a odhlučnění.
Součástí nového areálu je i servisní zázemí o ploše tisíce metrů čtverečných, které má zajistit, že jezdci a technici nebudou muset kvůli změnám v nastavení zpátky do továrny. I proto Ferrari počítá s tím, že většinu testů přesune z reálných silnic právě na E-Vortex. Automobilka totiž takto dosáhne stejných podmínek, od kterých se bude moci odrazit při vývoji různých modelů. Navíc bude moci pokroku dosáhnout daleko rychleji. A co je pro ni taktéž klíčové, její novinky nebudou propáleny předčasně.
Neznamená to samozřejmě, že by do nového areálu mířila chystaná auta bez kamufláže. Stejně jako v případě tříkilometrového Fiorana, kde budou i nadále probíhat vysokorychlostní testy, je totiž trať plně viditelná z veřejné silnice, která se táhne mezi nimi. Fanoušci značky se tedy z celého Maranella stáhnou pouze do této jedné lokality, což ovšem Ferrari rovněž bere jako přednost - dojde totiž ke snížení dopravní zátěže ve městě. Byť třeba majitele řady kaváren a dalších podniků v tomto malém městě, které jsou navázány na „uctívání slavné značky”, to příliš nepotěší.
Ferrari se pochlubilo novým testovacím areálem E-Vortex, kam chce přesunout vývoj nových aut z veřejných silnic. Zrovna na nich si je ale fanoušci zvykli sledovat a natáčet. Foto: Ferrari

