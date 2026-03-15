Ferrari si před prvním odhalením nového modelu nezjistilo, že jeho jméno už používá jiná automobilka. A ta ho chce zpátky

Petr MilerPředpokládali jsme, že tohle má Ferrari dávno „ošéfované”, ve skutečnosti na to ale Italové šli tak, jak to Italové dělají - dali si vínečko, něco dobrého na zub a doufali, že se to vyřeší samo. Nevyřešilo.
S Italy se ve své primární práci potýkám prakticky celý dospělý život a na jednu stranu je obdivuji. Jejich přístup k pracovním povinnostem je totiž nezaměnitelný - mají nápady a mají prvotní tah na branku, jakmile jde ale o pozdější detaily dlouhodobých projektů, často „odpadají”. Čest výjimkám, typický Ital ale není perfekcionista, je to požitkář, který má na prvních místech svého žebříčku priorit trochu jiné věci než zůstat v práci přes siestu až do noci a dotáhnout věci do konce. Však příští týden je také týden a práce nikam neuteče, nemá nožičky.
Tak se ale stává, že některé věci neudělají prostě vůbec. Je jedno, jaký způsob řízení na Italy v jakém oboru vytáhnete, jejich přirozenost stejně v naprosté většině případů vyhraje. Znovu čest výjimkám, poznal jsem jich ale v životě míň než šafránu, většina italských firem funguje výše popsaným způsobem. A ty průmyslové nejsou výjimkou.
Za těchto okolností je s podivem, že v Itálii přesto dlouhodobě existují některé excelentní technologické firmy jako Ferrari, nicméně i v jejich fungování se občas objeví nějaká typická italská bota. O té poslední se nyní dozvídá celý svět, když se ukázalo, že jméno, které Ferrari použilo pro svůj první elektromobil, o němž se v poslední době tak živě diskutuje, automobilka vůbec nemá pojištěné pro jeho legální použití napříč světem.
Tohle je přitom věc, o kterou se automobilky obvykle starají dřív, než vůbec nějaké konkrétní auto začnou vymýšlet. Jednak se snaží najít jméno, které nikomu a ničemu neleze do zelí, když se to pak aspoň částečně povede (nevadí, když si Superb bude říkat třeba i mixér, má-li jinak jít o model Škody), patentová registrace napříč světovými trhy přichází mnohdy roky před tím, než auto vůbec vidíme. Ferrari se s jeho poslední novinkou nepovedlo nic z toho.
Jak už víte, říká si Luce. A pokud se o auta zajímáte víc než povrchně, patrně víte i to, že si tak po dekády říkala jedna Mazda. Model u nás známý jako 929 nesl až do začátku 90. let na některých trzích též jméno Luce a Ferrari o tom evidentně nemělo tušení. Když jsme tedy předpokládali, že se s Mazdou na použití tohoto označení domluvilo (to tak automobilky někdy dělají), mýlili jsme se. Ferrari si nezjistilo nic, na naprosté většině relevantní trhů neudělalo nic a Luce prostě vytáhlo. Co se jen mohlo pokazit?
Mazda Luce sice skončila ve výrobě v roce 1991, pro automobilku je ale toto jméno celkem významný kus její historie. Většina registrací Luce jen pro Mazdu dávno pozbyla platnosti, ale tak se to obvykle dělá a nic to nemění na jakémsi „předprávu” historické označení používat dál. A protože Italové se Japonci skutečně na ničem nedomluvili, Mazda po odhalení začala své registrace jména Luce obnovovat, vznášet na něj nároky a pokoušet se blokovat Ferrari v jeho vlastní registraci, jak informuje Car Expert.
Stalo se to na několika trzích, přinejmenším v Japonsku a v Itálii, tedy domovech obou firem. Jak vyplývá ze zmíněného, nové patentové přihlášky Mazdy na Luce přišly až po odhalení interiéru nového Ferrari, což některé vede k přesvědčení, že mají Japonci prostě smůlu. Ale takhle to v patentovém právu obvykle nechodí a jméno s takto silnou vazbou na konkrétní značku bývá ve sporu přiklepnuto zpět původnímu uživateli.
Auto jménem Luce bude zkrátka bez dohody obou stran jen jedno. Právě proto ale předpokládáme, že se obě strany nakonec domluví. Ferrari je už s odhalováním auta moc daleko, aby zařadilo zpátečku. A Mazdě to nakonec může být jedno, Luce bylo a není. Ale proč neudělat trochu vlny, aby Ferrari muselo pro jednou platit, že?
Ferrari se pokusilo jméno a logo Luce registrovat, Mazda ale kontruje: Používáme ho už dekády. A má pravdu Foto: Ferrari a Mazda/WIPO, CC0 Public Domain
První Mazda Luce vznikla už v 60. letech minulého století. Foto: Mazda
Japonská automobilka toto jméno použila na nespočtu generací modelu známého u nás spíš jako 929, je to obecně známá historie. Ferrari ale unikla a teď firma neví, co s Luce bude. Foto: Mazda
Zdroje: Car Expert, Wipo
