Ferrari ukázalo nové pojetí svých showroomů. Připomínají haly sběratelů exkluzivních aut, to nebude náhoda
25.5.2026 | Petr Prokopec
Nedá se říci, že by dnes Ferrari pociťovalo nutnost někoho intenzivněji lákat ke svým prodejcům, žně mají i bez toho. Maranellští ale nechtějí usnout na vavřínech, a tak inovují zázemí svých dealerství tak, aby se v nich movitá klientela cítila jako doma.
Koupě zcela nového auta bývá zajímavá zkušenost, obvykle jde po koupi bytu či domu druhý nejvyšším výdaj, k jakému člověk v životě přistoupí. Na rozdíl od nemovitostí pak nepořizujete zajíce v pytli, celé transakci předchází zkušební jízda či dokonce několikadenní zápůjčka. Následně pak klidně s dealerem můžete i týdny či dokonce měsíce vybírat jak barvu karoserie, tak třeba odstín švů, jakými bude obšit volant. Je proto třeba, abyste se v showroomu cítili dobře.
Po spokojenosti zákazníků touží i Ferrari, tedy značka, která se díky výrobnímu stropu stále potýká s poptávkou převyšující nabídku. Italové by tedy pomalu mohli svá auta prodávat v ušmudlaném krámku, a přesto by nejspíš neměli problém se zájmem. Jenže i jejich vozy musí do servisů. Něco takového již nemusí být příjemné ani člověku, který nemá k dispozici jedno auto, ale hned celou stáj. Pokud ale v podstatě míří „domů“, vlastně se na servis bude i těšit.
Italové proto přichází s novým konceptem showroomů, které na první pohled budou působit spíš jako hala nějakého sběratele než místo, kde vás prodejci chtějí pořádně zkasírovat. První takový byl otevřen ve švýcarském Sihlbruggu ležícím jen kousek od Curychu, přičemž na první pohled má připomínat Ferrari Daytona SP3. Fasáda budovy tak byla navržena ve tvaru jeho nárazníku, pročež ji zdobí stejné horizontální proužky jako tuto limitovanou sérii.
Uvnitř pak lze na ploše 6 620 metrů čtverečních počítat se samotným showroomem, stejně jako s místností, která slouží pro předávání aut, servisem a prostorem určeným pro ojetiny. Hned celé jedno patro ze sedmi je pak zasvěceno všemožným vzorníkům, pročež by specifikace nového kousku měla být hračkou. Stejně jako se ale ve finále může stát noční můrou, neboť čím více možností lidé mají na výběr, tím náročnější je rozhodování.
Automobilka zároveň trvala také na prostoru zvaném Piazza, který slouží k relaxaci zákazníků. Ti si zde tedy mohou dát třeba chlazený nebo horký nápoj a navzájem poklábosit o radostech, které si užívají, či problémech, které je sužují. Ferrari totiž dospělo k názoru, že dnešní doba je až příliš hektická, a proto chce klientele umožnit, aby si jednoduše oddechla. Proto jsou některé místnosti méně otevřené než jiné, aby nabídly také více soukromí.
Mimo to Ferrari lpělo na ohledech k přírodě, což se odrazilo na výběru materiálů. Víc podrobností však značka zrovna v tomto ohledu do světa nepustila. Stejně tak je otázkou, jak vysoké jsou investice dealerů do nových showroomů. Nicméně na každém prodaném voze automobilka vydělává v průměru 135 tisíc Eur neboli 3,3 milionu korun, přičemž nízké nejsou ani provize dealerů. Je tak logické, že musí i víc investovat.
Nové showroomy maranellské automobilky připomínají spíše než co jiného haly, které movití sběratelé nechali postavit pro své exkluzivní sbírky. To vážně nebude náhoda. Foto: Ferrari
Zdroj: Ferrari
