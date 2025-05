Ferrari za cenu Škody od čínského výrobce mobilů odhalilo interiér a další detaily, tohle budou soupeři rozdýchávat těžko včera | Petr Prokopec

S úspěchem své automobilové prvotiny chytili Číňané neskutečný drive a druhým modelem chtějí teprve zatopit pod kotlem. SUV YU7 může sebrat zákazníky kdekomu od Tesly po Ferrari, už data laciné základní verze jsou velmi přesvědčivá.

Na sklonku loňského března začalo čínské Xiaomi přijímat objednávky na svou automobilovou prvotinu, elektrický sedan SU7. Od té doby se z výrobce mobilních telefonů stal významný hráči v automobilovém světě, neboť třeba letos mezi 21. a 27. dubnem prodal 7 tisíc nových aut, tedy tisícovku denně. O týden dříve se navíc jednalo dokonce o 7 200 registrací, Xiaomi SU7 lze tak bez přehánění nazvat fenoménem, jaký se hned tak nevidí. A od června nejspíš budeme vidět dvojmo, neboť společnost pošle na trh svůj druhý model, elektrické SUV YU7.

Co přijde poté, může být teprve smršť. Zatímco firemní prvotina připomíná Porsche Taycan, ovšem k mání je za cenu Škody Octavia, YU7 jde designově proti Ferrari Purosangue, stát bude ale asi tolik jako Škoda Karoq. Xiaomi tak zjevně přivodí zlé sny kdejakému soupeři, neboť krást zákazníky může výrobci nespočtu SUV. Bát se tedy musí i Tesla se svým Modelem Y - mobilní gigant totiž lidem nabídne vyšší výkon i působivější dojezd, to vše navíc zastřešené domácím logem, na který čínské publikum aktuálně slyší víc než na „exotiku” z dovozu.

SUV YU7 bylo dosud spojované s dojezdem 770 km na nabití. Jde sice o výpočet dle zcela nereálného čínského cyklu CLTC, ten ovšem Tesla v Číně používá též. A přesto její Model Y Long Range nabízel „pouze“ 720 km. Nyní si ovšem Xiaomi na čínském ministerstvu průmyslu a informačních technologií zaregistrovalo základní verzi YU7 s pohonem zadních kol, u které zmiňuje dojezd 835 km. S tím bude spojeno 320 koní výkonu, Tesla oproti tomu u základu nabízí 593 km a 300 koní.

Již to samo o sobě lze považovat za základ úspěchu. Jenže Číňané se rozhodli neponechat nic náhodě. YU7 tak na délku měří 4 999 milimetrů a počítá s třímetrovým rozvorem, čímž je Tesla znovu překonána. Počítat zároveň může s 800voltovou architekturou, Model Y si musí vystačit s 400voltovou architekturou, za kratší kus provazu tedy tahá ve všech podstatných ohledech. Platí to koneckonců i o autonomním řízení, neboť Xiaomi svým vozům dodá i LiDAR. Ten pak sice součástí základní výbavy nebude, ovšem značná část lidí si za něj bez problémů připlatí. Stejně jako budou ve velké míře utrácet za litá kola, neboť Číňané přijdou s 26 různými designovými a barevnými variacemi to je víc, než nabízí kdokoli jiný na světě.

Přijde vám to málo? Dobrá, přihodit lze ještě panoramatický head-up displej, který se roztáhnul přes celou šířku čelního okna. Stejně jako SU7 pak bude možné i YU7 osadit panoramatickou střechou, která dokáže výrazně blokovat světlo a teplo - dle interního měření Xiaomi totiž teplota v kabině sedanu činila 59,5 stupně Celsia poté, co byl vůz ponechán 1,5 hodiny na slunci při teplotě 38 stupňů Celsia. U Tesly Model 3 ovšem Číňané naměřili o 12 stupňů Celsia víc.

Za rok touto dobou tak Xiaomi může prodávat desítky tisíc aut týdne a limitovat ho mohou jen výrobní kapacity. Nebylo by tak překvapivé, kdyby firma již chystala výstavbu třetí továrny, zvláště pokud má v plánu i další modely. Když si pak uvědomíme, kolik Evropanů vlastní mobil Xiaomi, je zjevné, že při expanzi na starý kontinent zrovna tato společnost nebude muset bojovat s moha předsudky. Tady se rýsuje něco velkého.

