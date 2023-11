Ferrari začalo při vývoji používat revoluční metodu známou z IT, auta značky má zbavit italského šlendriánu před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ferrari

Děje se tak díky novému šéfovi, který přišel z úplně jiného, neautomobilového prostředí. To, co mu mnozí mají za zlé, zjevně může být i výhodou. Zda ale jeho metody budou s to překonat tradiční lajdáctví spojené s italskou produkcí skoro čehokoli, ukáže jen čas.

Dokážete si představit Ferrari bez zvuku pořádně vytočeného motoru nejlépe s osmi či dvanácti válci? Že ne? To jsme na tom stejně, pořádný „ječák“ k maranellským strojům patří stejně jako logo vzpínajícího se koníka. Italové nicméně neodporovali politikům a zaveleli nejprve hybridizaci a následně i k úplné elektrifikaci svých aut. Již v roce 2025 nám tak Ferrari hodlá představit svůj první supersport, i když třeba konkurenční Lamborghini něco takového odmítá.

Právě snaha přejít ze spalovacího pohonu na ten elektrický vedla Ferrari k tomu, aby před dvěma lety dosadila na post šéfa firma Benedetta Vignu. Tedy manažera, jehož dosavadní životní kariéra byla s automobilovou branží spojena jen velmi okrajově - na kontě má sice bezpočet patentů, z nichž jeden dostal třeba za třídimenzionální senzor airbagů, nicméně o nadšence rozhodně nejde. Místo toho by Vigna klidně mohl získat hlavní roli v seriálu IT Crowd.

Automobilka si ovšem jeho přístup pochvaluje, neboť jí prý pomáhá v pokroku s vývojem nových produktů, tedy i onoho prvního elektromobilu. Vigna totiž ve v Maranellu zavedl techniku zvanou Hardware in the Loop, jenž je ve velkém používána hlavně počítačovými firmami. Spočívá v pokročilých simulacích, jenž jsou prováděny v reálném čase, aby se ihned ověřilo, zda v případě designu či jednotlivých funkcí kráčíte správným směrem a na případné problémy se přišlo dřív, než se objeví v ostrém provozu.

Zrovna Ferrari něco takového potřebuje jako sůl. I když je na auta této značky pohlíženo s posvátnou úctou, s kvalitou a jakousi promyšleností jsou spojována stejně málo jako jiné italské vozy. Nakonec se stačí podívat na to, jaké technické a strategické problémy má soustavně tovární tým Formule 1, to je někdy až tragikomické. A zrovna v ef-jedničkách by se měla pohybovat absolutní smetánka lidí, které má Ferrari k dispozici. Změna by tedy byla třeba i tam, pokud ale proběhla, soudě podle dění ve včerejší Velké ceně Sao Paula se zatím neprojevila. Vigna ale věří, že je s celou firmou na správné cestě.

„Někteří tento postup začali používat při vývoji automobilů stejně jako my. Umožňuje vám to urychlit fázi, během které hledáte chyby elektronického systému. Sice nám příprava této technologie zabrala nějaký čas, ale už jsme díky ní vyřešili některé problémy, na které jsme u naší hybridní rodiny narazili až v pozdější fázi vývoje,“ uvedl Vigna. Zároveň dodal, že prototyp chystaného elektromobilu již řídil a „moc se mu líbí“. Což ovšem zrovna u něj není tak relevantní.

Ani moc nepochybujeme, že první elektromobil Ferrari bude mít obchodní úspěch a velmi pravděpodobně bude vyprodán dopředu - je to zkrátka Ferrari a navíc něco prvního, naprostou většinu aut této značky si lidé nekupují na pravidelné - pokud vůbec nějaké - ježdění. Může jít ale o směr, jakým se Italové mohou vydat v případě celého svého portfolia? Tím si opravdu nejsme jisti. Nebude zde totiž naprosto nic, čím by se značka oproti zbytku světa odlišila, ať již je řeč o samotném ústrojí, dynamice, dojezdu nebo čemkoli skutečně důležitém. Právě to je úskalí elektromobility.

Tím se pochopitelně nechceme proti bateriovému Ferrari vymezovat ex ante. Jen se snažíme poukázat na to, čemu budou výrobci během pár let čelit. A ti, jejichž portfolio tvoří sportovní vozy, nemusí být výjimkou.

V případě plug-in hybridního modelu 296 GTB zjevně Italové narazili na řadu problémů až v pozdější fázi vývoje, u dalších novinek včetně prvního elektromobilu tak dochází na převratné změny ve vývoji. Právě ty mají změnit kvalitativní povahu nových Ferrari. Foto: Ferrari

Petr Prokopec

