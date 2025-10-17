Ferrari zkouší uchlácholit zklamané investory tsunami prý ziskových novinek, rychle představí 20 nových modelů
Petr ProkopecAkcie Ferrari zažily po nedávném odhalení nových plánů firmy šok a skokově ztratily téměř 20 procent své hodnoty. Automobilka se tak snaží investory uchlácholit pozitivními zprávami, toto mají být ony.
Nabídka Ferrari nikdy nebyla vyloženě široká. V minulosti klientela často mohla volit jen mezi dvanáctiválcovým a osmiválcovým, případně šestiválcovým modelem. Dopřát si pak mohla ještě pevnou či skládací střechu, tím ale její možnosti obvykle končily. Protože ale logo vzpínajícího se koníka odjakživa představovalo velké lákadlo, nikdo se nepozastavoval nad tím, že volit může pomalu jen barvu a typ převodovky. Místo toho poptávka většinu času převyšovala nabídku, což značce umožnilo, aby si mohla diktovat ceny a dosahovat vysokých zisků.
Čím více se ovšem navyšoval počet světových milionářů a miliardářů, tím víc Ferrari navyšovalo svůj výrobní strop. Zatímco v roce 1980 produkce činila 2 470 aut, o deset let později již značka byla na 4 309 prodaných vozech. A v roce 2019 vůbec poprvé překonala metu 10 tisíc aut za rok, která kdysi byla hraniční. Nyní jde dál a loni dosáhla na další rekord, neboť brány maranellské továrny opustilo 13 752 vozů. A výrobní strop bude nejspíš dál růst, neboť nabídka už je značně květnatá - k mání je dnes kdeco včetně modelů jako 296, Amalfi, 849 Testarossa, 12cilindri či SUV Purosangue a limitovaná F80.
Přesto to není nic proti tomu, co Italové chystají pro nejbližší budoucnost. Po nedávné masivním propadu akcií firmy po představení prvního elektromobilu a oznámení nižšího než očekávaného růstu zisků, se nyní kasají tím, že v letech 2026 až 2030 představí v průměru čtyři novinky ročně. Do konce dekády nás tedy čeká hned 20 premiér, tedy pomalu víc, než na kolik jich došlo od začátku nového milénia. Dá se přitom předpokládat, že patřit mezi ně budou otevřené verze modelů Amalfi a F80, stejně jako Purosangue disponující plug-in hybridním pohonem, který jeho platforma podporuje, nepůjde tedy vždy o úplně nové modely. Ani ty ale nebudou chybět, očekávat máme mj. nástupce modelu 296, který je na trhu od roku 2021.
Příští rok nám Italové navíc plně představí i svůj první elektromobil, který se aktuálně skrývá za názvem Elettrica. Co ale přijde dál? Ze slov šéfa značky se zdá, že Ferrari se mnohému naučilo v Číně, a dané zkušenosti hodlá zužitkovat ve velkém. Výrobci z Říše středu totiž přišli na to, že jednou vyvinutou techniku můžete s úspěchem prodávat ve velkém a po dlouhou dobu, neboť jen stačí, abyste jí dodali pomalu každoročně jiný kabát. A právě tuto strategii hodlá Ferrari dotáhnout do velmi ziskového konce.
Benedetto Vigna totiž uvedl, že „je lepší nabízet více modelů v limitovaném množství, než sázet na masovější produkci několika modelů“. Ferrari tak kupříkladu sáhne po modlu Amalfi, a dodá mu zakázkovou karoserii a interiér. Zvýšení výkonu třeba o 10 koní a snížení hmotnosti o nějakých 10 kilo pak bude třešinkou na dortu, za který si značka bude účtovat klidně dvojnásobek. Část klientely to možná odradí, části si ale naopak klidně koupí jak výchozí vůz, tak i od něj odvozenou limitku.
Ze statistik totiž vyplývá, že značka v současné době počítá se zhruba 90 tisíci aktivními klienty, kteří si u něj v posledních pěti letech koupili některé z jejích aut, ať už nové nebo ojeté. Ve srovnání s rokem 2022 je dané číslo o nemalých 20 procent vyšší. Během posledních tří let navíc vzrostl počet zákazníků, kteří si Ferrari koupili poprvé v životě, na více než 32 tisíc. Kromě toho se počet maranellských koníků ve sbírkách navýšil o 20 procent. Jinými slovy, po Ferrari je pořád hlad.
I v případě této značky ale platí, že není zlato vše, co se třpytí. Italové totiž původně předpokládali, že lidé budou bezmezně prahnout také po jeho elektrických vozech. Proto avizovali, že tato auta budou mít v roce 2030 na celkových registracích 40procentní podíl. Nyní ale předpokládají, že půjde jen o 20 procent. Nově tak znovu přísahají věrnou lásku spalovacím motorům. S těmi ovšem bude spojena pouze automatická převodovka, tedy minimálně v rámci běžnější produkce.
Trojice pedálů by se totiž nakonec mohla vrátit v rámci modelové linie Icona, kdy továrna plní zákazníkům jakákoli jejich přání. A jakkoli dosud byla k volání po návratu manuálu hluchá, možnost vytřískat na spojkovém pedálu miliony je až příliš lákavá. Zisk, to je tím, o co dnes jde Ferrari víc než kdy dřív.
Ferrari F80 sdílí část pohonné ústrojí s modelem 296, dočkalo se však vyššího výkonu i unikátní karoserie. K mání je pak jen v 799 kusech, načež si značka za každý účtuje desetkrát víc. I takhle se dají vydělávat peníze. Foto: Ferrari
Zdroj: Ferrari, Motor1
