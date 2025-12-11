Fešný čínský soupeř Škody Superb se začal prodávat na prvním západním trhu, z jeho ceny jde hlava kolem
Petr MilerJe to další čínské auto, na které zavedení výrobci nemají žádnou odpověď. Ale žádnou. V poměru hodnoty a ceny hraje jinou ligu, navíc dobře vypadá. Dosud bylo vyhrazeno jen Číně a více či méně rozvojovým trhům, teď udělalo další významný krok směrem na západ.
před 5 hodinami | Petr Miler
Číně a tamním autům se detailně věnujeme věčnost, už v roce 2011 jsme detailně zmapovali, jak se tamní výrobci doslova prokrádají na výsluní. I když tento ani řadu pozdějších článků nelze vnímat jako projev lásky a obdivu, někteří čtenáři nám dokola vyčítali, že fandíme Číně nebo nám snad platí za to, abychom tu čínským autům zametali cestu. Není tomu tak a nikdy nebylo - nikdy jsme nebyli v kontaktu s žádnou čínskou institucí, nikdy jsme nepřijali ani haléř od nikoho, abychom psali články podle jeho představ. A že bychom Čínu nekriticky obdivovali?
To je další nesmysl, na který lze zareagovat slovy Ayrtona Senny: „Nemám žádné idoly. Obdivuji pracovitost, oddanost a odbornou způsobilost.” Nikdy jsme neměli žádné oblíbené a neoblíbené značky a podle toho hodnotili jejich auta - když někdo udělal něco podle nás dobrého, byl za to pochválen, když udělal něco podle nás špatného, byl za to pokárán. Tak má podle nás vypadat produktová novinařina a na čínská auta jsme vždy hleděli stejně. Když Číňané kopírovali cizí vzory a dělali šmejdy, kritizovali jsme to, když udělali solidní auto za dobrou cenu, vysloužili si palec nahoru.
Ostatně i konspirační teorie o tom, že Evropa dnes tancuje tak, jak Čína píská pod vlivem nějakých lobbyistických zdrojů, jsou podle nás nesmyslné. O to, co se dnes v Evropě děje, jsme se pod taktovkou EU postarali sami, to už teď říkají i otevřenější šéfové místních automobilek. Číňané prostě jen využívají příležitosti. A pokud to dělají dobře, proč se toho děsit? Nebudeme na někoho hledět skrz prsty jen proto, že není z Evropy - lepší zahraniční konkurence může nakonec místním výrobcům otevřít oči a přimět je dělat věci jinak a lépe.
Omlouváme se za delší „předehru”, ale chtěli jsme předejít dalším nemístným výčitkám, se kterými bychom na základě tohoto článku mohli být konfrontováni. A to přesto, že i věční kritici mohli v mezičase poznat, že v těchto záležitostech nepublikujeme nesmysly. Když jsme psali, že Číňané přijdou, reagovali na to někteří tak, že nepřijdou. A přišli. Když jsme psali o jejich novinkách s tím, že jsou určené pro celý svět a jednou dorazí i do Evropy, bylo reakcí některých, že nedorazí. A dorazily. Když se tak stalo primárně v Rusku, bylo odezvou části z vás, že v EU určitě nebudou. A jsou. A takhle bychom mohli pokračovat dlouho, současná realita dává všemu naznačenému až smutně zapravdu.
Její součástí je automobilka MG a modely, které nabízí. Původně britská značka (MG znamená Morris Garages, pamatujete si ještě?) dnes patří čínskému molochu SAIC a působí i u nás, to asi nemá smysl připomínat - je tu stále populárnější a prodejně překonává řadu zahraničních značek. Boduje hlavně s SUV, ostatně právě s nimi Číňané do Evropy vyrazili především. Není divu, doba jim přeje, tak proč nejdřív nekousnout do největší části koláče, jen esúvéčky (popř. elektromobily) ale čínské automobilky živé nejsou. Nabízí také řadu liftbacků ve stylu Škod Octavia a Superb a právě s nimi míří do světa též, což lze považovat za další milník.
Také o jeho zdolání mnozí předem zpochybňovali, přinejmenším jeden soupeř Octavie už je ale za branami EU a možná nejzajímavější sok Superbu nyní dorazil na první západní trh. Tedy spíš trh západního ražení, jinak moc na západě není. Onen vůz si říká MG 7 a jak už to bývá, v jeho mimočínské expanzi je byly první na řadě rozvojové trhy a Rusko, kam to mají Číňané blíž a mají méně práce s homologací. Teď už ale dorazil i do Austrálie, kde je nutné plnit velmi podobná homologační pravidla.
Tohle auto na první pohled připomene Audi A5 generace B9, je to podobně střižený liftback či fastback, chcete-li. Jenže zatímco vizuálně dělá dojem soupeře drahého stylového liftbacku, cenově míří do rajónu citelně menších aut mainstreamových automobilek. MG 7 je skutečně konkurentem modelů jako Škoda Superb - je to velký, až přerostlý, ale nikoli drahý liftback střední až vyšší střední třídy. Je navíc třeba dodat, že vůz si odpouští elektrické nesmysly a disponuje pouze spalovacími motory, což jej činí nejen více žádoucím, ale i více dostupným.
Designově jde o první vlaštovku v nové řadě, které MG říká Black Label, která se má zaměřit na atraktivní design se sportovním šmrncem, na což by Evropané mohli slyšet. Každému dle jeho chuti, nám ale vůz přijde zvlášť v typicky britské zelené sexy, i když oficiální fotky s „čínským Jamesem Bondem” a „čínskou Bond girl” jsou trochu moc.
Ani s interiérem nemáme problém. Vévodí mu 33palcová obrazovka sdružující digitální přístrojový štít a displej multimédií. Svým pojetím se v podstatě drží současných standardů - nechybí tedy ambientní podsvícení, kožené čalounění či panoramatická střecha. Zaujmout mohou sportovní sedadla s integrovanými opěrkami, třebaže ani ta dnes nejsou ničím unikátním.
Sedmička na to úplně nevypadá, rozměry vozu jsou ale opravdu hodně velkorysé. Při délce 4 884 milimetrů, šířce 1 889 mm a výšce 1 447 mm jde o dokonce o něco málo větší auto (+15 mm na délku), než jakým byl Superb číslo tři a ani za tím čtvrtým příliš nezaostává (4 902 mm, tedy -18 mm). V případě motorů mají Číňané dispozici buď základní jedna-pětku (varianta 300 VTGI) se 185 koňmi výkonu a 300 Nm točivého momentu, obojí na přední nápravu přenáší sedmistupňový dvouspojkový automat. Anebo vyšší provedení 405 VTGI Trophy, které již zaměstnává přeplňovaný dvoulitr. Ten je naladěn na 261 koní a 405 Nm a na povel je má pro změnu automat devítistupňový.
Do Austrálie vůz dorazí jen s dvoulitrovým motorem, jehož výkon byl kvůli emisním předpisům o něco snížen, i tak nabízí 170 kW (231 koní) a 380 Nm. Z výbavy je k dispozici jen ta nejvyšší možná, která mimo jiné čítá adaptivní odpružení, samosvorný diferenciál, panoramatickou střechu nebo head-up displej - to i všechno obyčejnější je ve standardní výbavě. Přesto je k dispozici za cenu, ze které jde hlava kolem.
Ceny auta v Číně startují na 125 900 CNY (cca 371 tisíc Kč), o tom si v Austrálii mohou nechat jen zdát, vrcholné provedení ale v Číně vyjde už na 178 900 CNY, což je 527 tisíc korun. A to už zase tak daleko od australské reality není. Tamní prodej právě této verze nyní začíná na 44 900 australských dolarech, což je 620 tisíc korun, ani ne o 100 tisíc víc. Když uvážíte, co všechno s tímhle autem dostanete, je to pohádka.
Však se bavíme o ekvivalentu Škoda Superb Sportline 2,0 TSI DSG, která u nás začíná mezi 1 210 000 a 1 350 000 Kč podle toho, jestli se spokojíte s 204 koňmi, nebo jich budete chtít 265. A byť australské ceny jsou nižší, zase tak jiné nejsou. Škodovka tam Superb prodává jen s motorem 2,0 TSI a stojí od 73 990 AUD s horší výbavou. Srovnejte specifikace a nebudete daleko od toho, abyste měli dvě MG 7 za cenu jednoho Superbu. Dá se s takto rozdanými kartami vůbec nějaká partie vyhrát? Máme obavu, že leda náhodou, blafováním nebo velkorysostí soupeře, jinak ne.
Nové MG 7 už se dostalo do prodeje na prvním západním trhu, ve vrcholné verzi 2,0 turbo se spoustou výbavy stojí jen 620 tisíc. Není tak levné jako v Číně, přesto je to fascinující nabídka. Foto: MG Motor
Zdroje: MG Motor
