FIA rozhodla o osudu Nikity Mazepina a dalších Rusů závodících nejen ve Formuli 1 | Petr Prokopec

/ Foto: Haas F1 Team

Mezinárodní automobilová federace dlouho jednala o tom, zda se přidá k organizacím, které ze sportovních klání vyloučí vše ruské, nebo si zachová jistý odstup. Nakonec zvolila druhou možnost, stopku dostal jen ruský sponzoring.

Co jsme zmínili včera, stále platí. Ruskou invazi na Ukrajinu odsuzujeme a doufáme, že vláda prezidenta Putina a jeho okolí nad největší zemí světa už nebude trvat dlouho. Jak moc velká je šance, že se něco takového stane, je otázkou, naděje je dnes to jediné, co mnoha lidem zbývá. A ve výsledku to neplatí jen o Ukrajincích, se stejně lítostivým pohledem lze hledět na mnohé Rusy.

Je třeba znovu připomenout, že Putina a běžné lidi nelze házet do jednoho pytle. Pokud by tomu tak bylo, pak soudě podle českého prezidenta a bývalého premiéra bychom my pro změnu byli národem, který si bez flašky Becherovky a alespoň tří krabiček cigaret denně nedokáže představit, jak by vůbec fungoval. Kromě toho bychom nutně potřebovali každých pár hodin alespoň jednoho člověka urazit a pár jich obrat o peníze. Samozřejmě výměnou za příslib, že když zbytek života budou šetřit, mohou na Čapí hnízdo.

Tím nechceme říci, že by Západ neměl konat, je ale otázkou, kde leží hranice smysluplných i lidsky pochopitelných opatření. Nelze přece nepřátelsky hledět třeba na plačící ruské děti, které přišli o otce, jenž padl v boji, do kterého třeba vůbec jít nechtěl, ovšem z obav o rodinu do něj zkrátka musel. A stejně tak nám jako zcela nesmyslná připadá perzekuce mnoha ruských sportovců, jejichž jedinou chybou v životě se stalo to, že se narodili v Rusku.

Poslední dny jsme svědky předhánění se v tom, kdo ještě co udělá proti Rusku, aniž by přemýšlel nad možnými přínosy a ztrátami. Jsme tedy rádi, že poněkud rozumnější přístup sdílí mezinárodní automobilová federace FIA. Ta byla totiž požádána ukrajinským autoklubem, aby Rusům zakázala účast ve všech jí pořádaných šampionátech. Nešlo by tedy jen o Nikitu Mazepina z týmu Formule 1 Haas, ale rovněž třeba o testovacího jezdce Ferrari Roberta Švarcmana nebo včera citovaného Daniila Kvyata, který letos bude jezdit v šampionátu vytrvalostních závodů v kategorii LMP2. FIA po dlouhém jednání žádost zamítla a uvedla, že ruští závodníci budou na startovní rošty připuštěni. Nesmí však závodit pod ruskou vlajkou, nýbrž pod neutrální. Pro Mazepina se tak nic nemění, pod ruskou vlajkou totiž nejezdí.

Ve všech ostatních ohledech již FIA byla rázná, načež potvrdila, že na území Ruska i Běloruska se až od odvolání nepojede žádný závod. Do obou zemí pak nezamíří ani žádný grant. Zároveň se pak nikde v rámci celého závodního víkendu neobjeví ruské a běloruské národní symboly či barvy. Pro tuto chvíli mimo hru je pak i společnost Uralkali, která Haas sponzoruje a za níž stojí Nikitův otec, právě to ovšem nakonec Mazepinovi může tak jako tak zlomit vaz.

Je totiž třeba si přiznat, že ruský závodník toho mnoho nepředvedl, pravidelně byl porážen svým týmovým kolegou Mickem Schumacherem. V týmu jej nicméně držely peníze jeho otce. Pokud však jejich přísun skončí, nepředstavuje Mazepin pro Haas žádnou výhodu. A v takové chvíli nejspíše bude odejit, přičemž jeho místo by mohl zaujmout již zmiňovaný Švarcman. Vše ale pochopitelně bude záležet i na sponzorech, pro které se nyní uvolnila reklamní plocha.

Ještě před několika málo dny bylo jméno sponzorské společnosti Uralkali jasně patrné i na kombinézách Micka Schumachera a Nikity Mazepina. Foto: Haas F1 Team



Během testů v Barceloně se však vůz americké stáje ukázal již bez ruských barev. A díky konci sponzoringu je možné, že nakonec bude muset tým opustit i Mazepin, jakkoliv FIA nakonec rozhodla, že ruské jezdce na startovní rošt připustí. Foto: Haas F1 Team

Zdroj: FIA

Petr Prokopec

