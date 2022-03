FIA změnila pravidlo, které Lewise Hamiltona loni stálo titul mistra světa F1, sáhla na jediné slovo před 4 hodinami | Petr Prokopec

Snad nejkontroverznější z představitelných závěrů kontroverzní sezóny nám loni v prosinci naservírovala Formule 1. Stalo se tak i díky pravidlu umožňujícímu předjetí safety caru i jen některým o kolo zpět jedoucím vozům, to už teď nepůjde.

Snad žádný závěr sezóny Formule 1 nebyl tak kontroverzní jako ten loňský. V Abú Zabí mohli titul vyhrát Lewis Hamilton i Max Verstappen, záleželo jen na tom, kdo do cíle dojede dřív. Po většinu závodu vše nasvědčovalo tomu, že mistrem světa se již poosmé stane britský pilot, ovšem v závěru na trať zamířil safety car, pročež Red Bull zariskoval a povolal Nizozemce do boxů pro čerstvé pneumatiky. To si Mercedes nemohl dovolit, neboť by v tu chvíli přišel o pozici a Verstappen by naopak zůstal na trati. Dojel-li by se závod za safety carem, zvítězil by Max zvaný šílený a lidé od Mercedesu by vypadali jako hlupáci.

Výsledek se zlomil právě zde, neboť safety car nakonec zajel do boxů ještě před koncem závodu, vedle osudu ale děním zahýbalo i jedno nešťastné rozhodnutí ředitele závodu Michaela Masiho. Ten docela nepochopitelně nejprve rozhodl o tom, že piloti jedoucí o kolo zpět nebudou moci předjet zpomalovací vůz, což je krajně neobvyklé a velmi by to nahrávalo Hamiltonovi. Mezi ním a Verstappenem by totiž zůstalo pět jezdců o kolo zpět a ty by asi Max V. všechny (i s Hamiltonem) předjet nestihl.

Masi nakonec uznal svou chybu, protože ale bylo pozdě rozhodnutí plně zvrátit, rozhodl o tom, že pustí pouze onu pětici mezi oběma rivaly. Ti se tak mohli utkat přímo na trati, což vzhledem k oné výměně pneumatik nahrávalo pro změnu Verstappenovi. Ten se tak stal mistrem světa a Hamilton to nikdy nepřestal brát úkorně. Mimo jiné nedorazil na galavečer FIA, neboť stříbrné šípy, stejně jako mnozí další, měli výsledek za dílo manipulace Michaela Masiho. Kdyby přitom rozhodl hned jako vždy, nikdy by k této kontroverzi nedošlo.

Kritika tak mířila i k pravidlům, která tuto možnost řediteli skutečně dávala. Nyní se tedy mezinárodní automobilová federace rozhodla, že regule upraví. Ze článku 55.13 tak bylo vypuštěno jediné slůvko - „any“, tedy „jakékoli“, které řediteli závodu dávalo značnou volnost v tom, který z vozů o kolo zpět pustí před safety car. Zvolit totiž mohl první, poslední, prostřední, zkrátka jakékoli.

Pro letošek i léta následující, tedy dokud nedojde na další změnu tedy platí následující: „Pokud to ředitel závodu uzná za bezpečné a všem účastníkům byl skrze oficiální informační kanál zaslán vzkaz 'Vozy o kolo zpět mohou předjíždět', pak všechny vozy předjeté lídrem závodu mohou předjet ostatní před nimi jedoucí vozy a safety car.“ Tedy jinými slovy, jakmile ředitel závodu zavelí, musí před jezdce na čele všechna auta, která jsou o kolo zpět, nikoli jen ta, která sám označí, jako tomu bylo právě v Abú Zabí.

Pokud by upravené pravidlo bylo v platnosti loni, mistrem světa by se mohl poosmé stát Hamilton, neboť než by se všechny o kolo zpět jedoucí vozy srovnaly, byl by závod u konce. A nebo také nemusel, neboť kdyby byl k dispozici jen tento pokyn, ředitelství by možná neváhalo s rozhodnutím tak dlouho a pustit celé závodní pole by se povedlo dříve. V takovém případě by se mistrem světa beztak stal opět Verstappen. Vše jsou to ale jen spekulace, realitu už nikdo nezmění.

Lze pak už jen dodat, že přijata byla dále ještě dvě pravidla, z nichž první přikazuje jezdcům na pódiu, aby nosili kombinézy zapnuté až ke krku. To možná zní podivně, jde však o reakci hlavně na aktivismus Hamiltona, který skrze rozepnutou kombinézu deklaroval svou podporu různými tričky různým hnutím. Reakcí na Verstappena, který se loni v Brazílii dotkl Hamiltonova vozu, je pak stvrzení toho, že jezdci v boxové uličce nesmí jakkoliv porušovat pravidla. A to znamená, že mají zcela zakázáno se dotýkat aut jiných týmů.

U Mercedesu mohou nadále slavit leda titul mistra mezi konstruktéry, novinka v pravidlech loňské výsledky z hlediska pilotů nemění. A je otázkou, jestli by něco změnila loni. Foto: Mercedes-AMG F1

