Fiasco totale: Alfa Romeo přejmenovala už představený model po rozepři s italskou vládou

/ Foto: Alfa Romeo

Něco takového se snad nemůže stát jinde než v Itálii. Tamní vláda v podstatě donutila jednu z perel italského automobilového průmyslu, aby poškodila image klíčové novinky ještě před začátkem jejího prodeje z velmi malicherných důvodů. Pro Alfu to navíc není poprvé.

Můj dlouholetý kolega pracuje několik posledních měsíců na projektu v Itálii a téměř denně mě zásobuje svými stesky nad tím, s jakou mírou desorganizace, absence strategického uvažování, ledabylosti a neochoty dotahovat věci do zdárného konce se tam musí potýkat. Kdyby byla řeč o fungování zemědělského družstva, možná by to ještě šlo přehlédnout, bavíme se ale o jedné z největších ICT firem v zemi, jejíž řádné fungování je klíčové pro řadu navazujících tamních společností. Přesto funguje v chaosu a věci téměř nemyslitelné či velmi raritní v Německu, Nizozemsku nebo ve Velké Británii jsou tam na denním pořádku.

Nerad paušalizuji a výjimky jistě existují, v tomto případě ale budou jen potvrzovat jiné pravidlo. Italové mají takový přístup k práci v krvi a sám se vždy předem děsím toho, kdy se s některou s tamních společností budu muset v práci potýkat. Na jednu stranu je sympatické, že pro Italy „nic není problém”, tento přístup ale ve výsledku nezřídka pramení v to, že se problém stává úplně ze všechno.

Nakonec tedy nepřekvapí, že se od italské Alfy Romeo pár dnů po odhalení nového SUV Milano dozvídáme, že se vůbec nebude jmenovat Milano. I když vývoj tohoto auta musel navzdory použití koncernové techniky trvat roky, i když musely uběhnout nejméně měsíce od toho, než dala firma dohromady veškerou potřebnou grafiku, a pryč musí přinejmenším týdny od momentu, kdy finalizovala všechny prezentační materiály, došlo nejprve k veřejné prezentaci, světové premiéře auta pod označením Milano, abychom se dozvěděli, že si nakonec bude říkat Junior.

Pokud nás sledujete pravidelně, víte, odkud vítr vane. Podobně ledabyle se italská vláda ústy jednoho ze svých ministrů až po premiéře vozu ozvala s tím, že je nelegální vyrábět tohle auto pod jménem Milano v Polsku, protože tím automobilka porušuje italské zákony. Adolfo Urso, italský ministr průmyslu, tehdy Alfu Romeo veřejně kritizoval za to, že výrobu vozu přesunula do polského závodu v Tychy, což podle něj s daným jménem nesmí.

„Vůz s názvem Milano nelze vyrábět v Polsku, to je zakázáno italskými zákony,” řekl Urso ve čtvrtek. Podle agentury Reuters se odkazoval na předpis z roku 2003, který postavuje mimo zákon „italsky znějící” produkty, které nepravdivě tvrdí, že jsou vyráběny v Itálii. „Tento zákon stanoví, že nemůžete uvádět údaje, které by spotřebitele uváděly v omyl. Takže auto s názvem Milano musí být vyrobeno v Itálii,” dodal Urso.

Je to samozřejmě nesmysl. Města jménem Milano se nachází i v řadě jiných zemí a Italové by stěží dokazovali, že Stellantis využívá nutně označení italské metropole, třebaže sama Alfa Romeo odtud pochází. A i kdyby, v automobilovém průmyslu je to běžná praxe. Přímo Alfa dříve nabízela model Montreal, který rozhodně nebyl z Kanady, Hyundai prodává model Tucson, který se nedělá v USA, Kia typ Rio, který není z Brazílie apod. Tohle prostě na spojení s místem původu nestačí a ani Alfa si nemyslí, že by cokoli porušila. Přesto se auto rozhodla přejmenovat.

„Jsme si dobře vědomi toho, že tato epizoda zůstane zapsána v historii značky,” uvedl generální ředitel Jean-Philippe Imparato v prohlášení automobilky. „Navzdory našemu přesvědčení, že název splňuje všechny zákonné požadavky a že existují záležitosti mnohem důležitější, než je název nového vozu, rozhodla se Alfa Romeo změnit jeho označení,” stojí dále v tiskové zprávě. S ohledem na časový prostor měla firma jen málo možností volby a musela sáhnout po jiném historickém jméně. A tak novince přistálo označení Junior. Prý „v duchu propagace vzájemného porozumění”, ostatně Alfa Romeo v žertu poděkovala vládě za „bezplatnou publicitu, kterou tato debata přinesla”.

Publicita to je, ale je pozitivní? Ani ne, je to ostuda a další ukázka italského chaosu, navíc nové jméno nebylo přijato moc pozitivně - jeho historických kořenů si je dnes málokdo vědom a Junior zní lidem vedle Milana lacině. Je navíc třeba dodat, že se Alfa nedokázala poučit ani z dřívějších chyb, jak správně připomínají kolegové z Auto News. Podobné, jen o něco menší fiasko už tu jednou bylo.

I my jsme v tomto oboru dost dlouho na to, abychom si pamatovali, že Milano si měl říkat model, který nakonec známe jako novodobou Giuliettu. Také v roce 2009 „bylo hotovo”, Alfa měla připravené kompletní prezentační materiály a rozeslala předem médiím fotky, na kterém si pozdější Giulietta říkala Milano. Nakonec ale těsně před plánovaným odhalením vše odpískala, tehdy kvůli tomu, že z Milána k velkému nepotěšení místních stěhovala výrobu a nechtěla dál přilévat olej do ohně rozvířené debaty, že by po tomto městě pojmenovala tehdy klíčovou novinku.

O 15 let později tu máme to samé v bledě modré, jen tentokrát to Italové dotáhli ještě o krok dál. Třeba to autu nakonec skutečně pomůže k větší popularitě, upřímně řečeno o tom ale značně pochybujeme. Škoda, že Alfa nesáhla po jméně Tychy, to by byl ten správný revanš. Ale v tak krátkém časovém horizontu opravdu nebylo možné sáhnout po čemkoli jiném než už dávno registrovaném označení, proto Junior. Zvykejme si.

Alfa Romeo Milano už není Milano, je to Junior. Protože Itálie, jinak to nelze shrnout. Foto: Alfa Romeo

Zdroje: Alfa Romeo, Reuters, Auto News

