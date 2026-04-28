Fiasko Hondy pokračuje, opouští další obří trh poté, co tam za měsíc prodala pouhých 84 aut
Petr ProkopecDoby, kdy Honda prodávala žádoucí auta, která vzbuzovala touhu téměř všude, kde se objevila, jsou zjevně pryč. Někde její modely na zákazníky dál fungují, v zemi, kde se loni prodalo 1,68 milionu aut, to ale už neplatí. A znamená to úplný konec.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
včera | Petr Prokopec
Nad strategií Hondy v posledních letech jen kroutíme hlavou. Japonská automobilka jako by vůbec nereagovala na přání či kritiku zákazníků a pokoušela se naivně udávat trendy. Byla by tedy ráda, kdyby jí klientela zobala z ruky a kupovala to, co se nachází v showroomech, ať už je to cokoli. Jenže často jde o vozy, které zejména svou technikou oslovují jen okrajové skupiny lidí, a tak není překvapivé, že se jí v řadě zemí přestává dařit.
O Evropě se zmiňujeme pravidelně, problémy má ale Hoda i jinde. Jedním z těchto míst je jihokorejský trh, který se automobilka začala pokoušel dobývat už před pár dekádami. Bylo to svým způsobem odvážné, neboť korejská klientela má s japonskými auty spojenou řadu předsudků, nakonec se jim ale nebrání, pokud jim nabídnou to, po čem touží. Jenže právě s tím má Honda poslední dobou problémy. Loni tak v Jižní Koreji neprodala za celý rok ani 2 tisíce aut. Jenže to nejspíše ještě netušila, že i tak bídné výsledky mohou být optikou těch pozdějších ještě slušné.
Letos v lednu se totiž značce povedlo v zemi docílit pouhých 23 prodejů, v únoru pak 84. Za dva měsíce tak Japonci prodali jen 107 aut, což na ně zjevně již bylo příliš. Proto oznámili, že do konce letošního roku jihokorejský trh zcela opustí. Honda nicméně uklidnila existující majitele příslibem, že i nadále mohou počítat s poprodejní péčí zahrnující jak servisní práce, tak i přísun náhradních dílů. Je ale jisté, že mnoho nových zákazníků již v příštích měsících nezíská.
Je přitom třeba zmínit, že jihokorejský trh rozhodně není malý, ani trochu. Loni tam bylo prodáno 1,68 milionu nových aut, což je hodně, navíc to představuje nárůst o 3,3 procenta oproti předchozímu období. Zhruba 75procentní podíl na celkových registracích pak mají domácí značky Hyundai a Kia, nicméně u zahraničních výrobců byl růst dokonce ještě vyšší - 307 337 prodaných aut představuje vůči roku 2024 zlepšení o 16,7 procenta. Byť často jde o vozy značek jako BMW, Mercedes a Tesla.
Tyto značky pak prodejům vládnou i letos, přičemž Tesla se dokonce dostala do čela, neboť za únor předala 7 868 aut a za březen dokonce 11 130. Z japonských výrobců je pak nejúspěšnější Lexus s 1 113 a 1 178 registracemi, za kterým následuje Toyota. Ta se však ani v jednom měsíci nedostala přes metu jednoho tisíce aut. Na druhou stranu se však za únor a březen dostala pomalu na úroveň celoročních prodejů Hondy. O tu tedy Korejci skutečně již mají zájem jen pramalý.
Japonské automobilky nicméně neublížily jen malé prodeje, ale rovněž její strategie. Třeba Toyota má totiž v zemi svou továrnu, zatímco Honda své vozy dováží. Nikoli však ze zhruba 1 100 kilometrů vzdálené země vycházejícího slunce, nýbrž ze Spojených států. Ty leží desetkrát dál, což má pochopitelně vliv na cenu dopravy. Situaci navíc zhoršuje skutečnost, že továrny Hondy leží spíše na východním pobřeží USA, nikoli na bližším západním.
Dá se tedy předpokládat, že Honda se na jihokorejský trh hned tak nevrátí. To nás ovšem vede k otázce, jestli kromě Ameriky a své domoviny nakonec Japoncům ještě nějaká „země zaslíbená“ zůstane. Třeba v Evropě je její trajektorie neskutečně sestupná, v takovém roce 2005 značka dosáhla na 286 tisíc registrací. O dekádu později však již šlo o 132 tisíc prodaných aut, loni pak dokonce jen o 72 tisíc. Přitom k Hondě tu nikdo předsudky neměl, naopak byla často milována víc, než by si snad i zasloužila.
Podívejte se však na její místní nabídku nyní, a rychle pochopíte, proč Japonci vyklízejí dříve obsazené trhy. Drahé, technicky nesmyslné a designově nezřídka kontroverzní zboží nezachrání ani slušná kvalita a bohatá výbava. Nebylo by tak překvapení, kdybychom se tu jednou dočkali podobného oznámení jako nyní Korejci, kterým tak zůstanou jen motorky Hondy - na ty se odchod nevztahuje.
Ještě letos si Korejci mohou koupit třeba nový Accord. Jde však o verzi dováženou ze Států, která tak v zemi není příliš levná. Automobilka navíc tento trh letos zcela opustí, což dosud mizivý zájem ještě sníží. Foto: Honda
Zdroj: Honda
Bleskovky
- Otylé nové Audi RS6 při testech prohrálo boj s vlastní hmotností a skončilo ve svodidlech
před 11 hodinami
- „Bugatti pro chudé” má absolutní rekord silničních aut z dalších dvou okruhů, i když za volantem seděli amatéři
včera
- Vetřelec vs. Predátor: Nový Mercedes C vedle toho starého ukazuje, že i rozpačité jde ještě hodně pokazit
včera
Nejnovější články
- Ani Kaliforňané nekupují elektromobily, pokud jim je z velké části neplatí někdo jiný
před hodinou
- Číňané ukazují, co je to China Speed, hotový Freelander ukázali měsíc po konceptu i bez Land Roveru
před 2 hodinami
- Podvodníci s pomocí AI vytváří téměř dokonalé iluze dealerství aut. Jeden muž jim za vůz poslal 1,6 milionu, nemá nic
před 4 hodinami
- Jedno z nejošklivějších aut posledních let je stále větší propadák. Místo desítek tisíc lidí teď oslovuje 399 lidí měsíčně
před 5 hodinami
- VW chce s novým Golfem navázat na jednu ze svých největších legend, jejích kvalit ale stěží dosáhne
před 7 hodinami
Živá témata na fóru
- 255/30R19 UHP-UUHP-semi - které? 04.29. 14:48 - pavproch
- S větrem ve vlasech.... 04.29. 13:37 - pavproch
- Bát se ještě "neprémiových" gum? 04.29. 10:24 - pavproch
- kamera do auta 04.29. 09:33 - delphin
- Pneu koutek 04.29. 09:29 - Truck Daškam
- Onboard videa 04.28. 21:26 - řidičBOB
- Policejní kontroly a měření 04.28. 20:45 - řidičBOB
- Policejni Passaty, Superby a neoznacena merici vozidla #2 04.28. 19:51 - řidičBOB