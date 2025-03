Fiasko Mercedesu s absurdní hybridizací ostrých modelů dostalo nový rozměr, tisícům aut selhává pohon včera | Petr Miler

Němci v rámci vývoje nových pohonů svých aut zapomněli nejen na zákazníka, ale i na jedno staré dobré heslo vývojářů: „Keep it simple.” Tedy na slova velící k zachování konstrukční jednoduchosti, i to se jim teď vrací.

Až se lidé z Mercedesu dostanou do depresivních stavů tváří v tvář nabídkám na „dobrovolný” odchod z práce, mohou si pustit třeba Divokýho Billa: „Všechno hezký za sebou mám, můžu si za to sám...” Náladu jim to asi nespraví, přibližně naznačit místo, kde udělali chybu, by jim to ale mohlo.

Automobilky jako tato se mohou vymlouvat na cokoli, sami jsme ale byli roky přímými svědky toho, jak dogmaticky a s jakou mírou agresivity usilovaly, aby se dostaly přesně do pozic, ve kterých se dnes nachází. Když nad tím přemýšlím, je to vlastně od začátku úplně iracionální, je to jedna z mnoha „kulturních válek” posledních dekád, kdy my říkáme, že nezastáváme žádnou ideologii, chceme svobodu a nechť je každému umožněno zvolit si mezi auty takové řešení, které právě jemu vyhovuje. Ovšem automobilky jsou velmi ideologické, zákazníky omezují v jejich volbě a bez rozdílu jim postupně nutí jedno řešení, které samy vybraly jako to správné. Podle toho to dopadá.

Jedním z takových řešení je nahrazování objemných osmiválcových motorů plug-in hybridními alternativami. Pro větší modely jsou stále ještě osmiválcové, což ale nic nemění na jejich nesmyslnosti, neboť jsou pořád absurdně těžké a jako efektivní se jeví jen na papíře. Ještě horší je to ale u menších modelů, kde došlo k nahrazení jednotek 4,0 V8 hybridními 2,0 R4 a je to až brutální prodejní fiasko, o kterém můžeme přinášet téměř jen negativní zprávy už od tristní premiéry vozu roce 2022. To je ale obchodní rovina, věc má ještě jinou, technickou.

Nic proti evoluci, právě naopak, jako technik ale musíte vždy zvažovat, co vám nějaká technická změna přinese a co vám vezme. Může to být někdy složité rozhodování s řadou neznámých, pokud ale vržení kostkami v tomto případě znamená zabití většiny obchodního potenciálu, zatížení auta stovkami kil navíc, přidání záporného stabilního výkonu a doplnění složitosti vedoucí k potenciálním selháním s vidinou pouhého snížení normované spotřeby o pár litrů paliva na sto kilometrů jízdy, není to dobrý „deal”. Mercedes ale přesně tohle udělal a nevrací se mu to jen v showroomech.

Jak zatím víme jen z USA díky tamní NHTSA (svolávací akce ID 25V129000, informace týkající se Evropy zjišťujeme, veřejně zatím známé nejsou), téměř tři tisíce exemplářů právě hybridních sportovních modelů Mercedes-AMG S 63 E Performance, čtyřdvéřového AMG GT 63 S E Performance, AMG GT 63 S E Performance, AMG SL 63 S E Performance a AMG GLC 63 S E Performance (SUV i SUV-kupé) z modelových let 2023 až 2025 musí do servisů kvůli selhávání pohonu.

Podle NHTSA vada těchto aut způsobuje selhání řídicí jednotky startéru a generátoru, což může mít za následek ztrátu hnacího výkonu a zvýšit riziko havárie. Majitelé tak musí do servisů, kde se pokusí věc vyřešit aktualizací softwaru. Zda bude dostačující i v případě už dřívějšího selhání vozu, zjišťujeme, v případě, že se vada projevila, totiž auta obvykle nejdou nastartovat a nezdá se, že by v tu chvíli byl defekt jen softwarový. Majitelé budou osloveni během letošního dubna a nemáme důvod myslet si, že jde o specificky americký problém.

Je s podivem, že mezi auty není jmenována ostrá třída C, neboť má úplně stejný pohon jako spřízněné GLC, které předmětem svolání je stejně jako všechna ostatní hybridní AMG z posledních let. I v této rovině jsme požádali o upřesnění a na informace čekáme.

Tak či onak je další problém způsobený hybridizací, která - jak už padlo - přináší velmi malé benefity výměnou za velmi malý přínos, i když vše funguje dokonale. A teď už ani to neplatí. Fiasko Mercedesu s těmito modely tak dostává nový rozměr, poučení ale nečekejme. V „kulturních válkách” vede každá událost vytvářející prostor k uvědomění si vlastních chyb obvykle k eskalaci a vinění jiných. Kdo to asi tentokrát bude?

Co se ještě musí stát, aby Mercedes uznal, že auta jako GLC 63 S E Performance od AMG byla špatným nápadem? Foto: Mercedes-Benz

Zdroje: NHTSA, Mercedes-Benz

Petr Miler

