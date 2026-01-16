Fiat chce pod tíhou regulací omezit rychlost svých aut výrazně pod dálniční maximum, tomu se říká pokrok
Petr ProkopecAuta udělala za posledních pár dekád takový krok vpřed, že i úplně obyčejné vozy dnes zvládají rychlosti okolo 200 km/h s velkým nadhledem. Omezovat je tedy na 120 km/h, navíc jen proto, aby nemusela být vybavena nesmysly, pro které stojí příliš, je vážně absurdní posun zpátky v čase.
před 4 hodinami | Petr Prokopec
Auta udělala za posledních pár dekád takový krok vpřed, že i úplně obyčejné vozy dnes zvládají rychlosti okolo 200 km/h s velkým nadhledem. Omezovat je tedy na 120 km/h, navíc jen proto, aby nemusela být vybavena nesmysly, pro které stojí příliš, je vážně absurdní posun zpátky v čase.
Pokud jste v posledních letech najeli na dálnici a drželi se legálního maxima, tedy 130 km/h, možná vás překvapilo, že patříte mezi nejrychlejší řidiče. Stále víc lidí se totiž dobrovolně drží pod tímto limitem, ať už šetří za palivo, za pokuty, nebo s chtějí se svými elektrickými auty někam dojet. To pochopitelně žádá víc pozornosti od těch, kteří dál jezdí rychleji - buď se tedy na jízdu musíte víc soustředit a předvídat, nebo se zařadíte do některého z pravějších pruhů a nižší tempo přijmete též.
Podstatné na celé věci ovšem je, že je to vaše volba. Fiat nyní přemýšlí o tom, že by vás o ni u některých svých modelů připravil, ale ne tak úplně z vlastní vůle. Dle šéfa značky Oliviera Francoise by u menších aut (moc jiných ale Fiat nedělá...) jako Panda či 500 mohlo do budoucna dojít na instalaci omezovače, který by vám nedovolil jet rychleji než 120 km/h. A důvod je opravdu fantastickou ukázkou pomatenosti doby.
Nejde tu o snahu Fiatu vás jakkoli omezovat nebo šetřit na samotných autech, která by tak víc nemusela zvládat. To vůbec, samotné vozy budou dál úplně stejné. Šlo by jen o jakousi bezpečnostní pojistku, která by Fiatu dovolila svá auta neosazovat drahými asistenčními systémy, které jsou dnes povinné pro úplně všechny vozy bez rozdílu, u podobných přibližovadel na městské postrky jsou ale pomalu ani nemají šanci k něčemu být. Takto by pro dotčená auta povinné nebyly a ta by díky tomu konečně zlevnila.
„S radostí bych omezil má městská auta, mé malé vozy, na úroveň, která je dnešním legálním rychlostním limitem. Už ten sám o sobě je omezující. Je divné, že musím svá auta předimenzovat, aby mohla překročit povolenou rychlost,” sdělil Francois kolegům z Autocaru zjevně zapomínají, že existují země, kde se dá jezdit i 150 km/h nebo také neomezeně. Ale o to tu vlastně nejde.
Podstatou je absurdita celého nápadu diktovat úplně všem autům bez ohledu na jejich výkon, dynamiku, zaměření i cenu úplně stejné asistenční systémy, které malé levné vozy enormně cenově zatěžují. Nad tím jsme ale hořekovali mnohokrát. Teď celou tuhle absurditu jen podtrhuje snaha je z aut nějak dostat, a to i za cenu snížení maximální rychlosti, které neřeší v podstatě vůbec nic, byla by jedna arbitrární pitomost na druhou. Ale Fiat chápeme - rád by se tohoto břímě zbavil a hledá cesty.
Francois tak dodává, že pokud by u malých aut byl zaveden omezovač, který by jim neumožnil jet rychleji než oněch 120 km/h, nebyly by v jejich případě zapotřebí všemožné asistenční systémy, na které se nemůžete spolehnout na 100 procent, nicméně které zároveň ženou ceny moderních vozů neskutečně vysoko. „Opravdu jen těžko chápu, proč je nutné instalovat veškerý tento super drahý hardware. Senzory, kamery, detekce dopravního značení. To vše je tak trochu neadekvátní, tak trochu šílené a přispělo to k růstu průměrných cen malých aut za posledních pět nebo šest let o 60 procent. Nemyslím si přitom, že by městská auta z let 2018 a 2019 byla nějak nebezpečná,“ dodal šéf Fiatu. A můžeme s ním souhlasit, jen to celé působí pořád stejně absurdně.
Co vlastně takový limit 120 km/h řeší? Vůbec nic, většina Pand a pětistovek tolik stejně nejezdí. Na jednu úřední a nic neřešící povinnost (ony systémy) by se tak naplácl jiný úřední a nic neřešící institut (ona omezená rychlost) a jedna věc by vytloukla druhou. Je tohle vážně ten pokrok pod taktovkou EU, který nám slibovala? I Škoda 105 jezdila 130 km/h a nemáme pocit, že by to někoho rozrušovalo.
Taková Grande Panda s hybridním či spalovacím pohonem nejede víc než 160 km/h. A nevíme, jak moc lidí s ní takto kdy jelo. Celý nápad s umělým omezením maximálky coby projev snahy vyhnout se nutnosti instalovat do auta záplavu povinných asistentů nám přijde jako smutný obraz doby. Foto: Fiat
Zdroj: Autocar
