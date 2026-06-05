Fiat chystá hned dva soupeře pro stále víc upozaďovanou Škodu, se svým jménem ale míří ještě výš

Škoda si vybrala jinou kolej, než po které jede většina jejích zákazníků, Fiat se v tuto chvíli snaží o opak. A to nutně skončí střetem. Ten se chystá i na poli subkompaktních SUV, na které Fiat vstoupí hned se dvěma novinkami současně.

Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek

  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Představení

Fiat chystá hned dva soupeře pro stále víc upozaďovanou Škodu, se svým jménem ale míří ještě výš

před 6 hodinami | Petr Prokopec

Fiat chystá hned dva soupeře pro stále víc upozaďovanou Škodu, se svým jménem ale míří ještě výš

/

Foto: Fiat

Škoda si vybrala jinou kolej, než po které jede většina jejích zákazníků, Fiat se v tuto chvíli snaží o opak. A to nutně skončí střetem. Ten se chystá i na poli subkompaktních SUV, na které Fiat vstoupí hned se dvěma novinkami současně.

Koncern Stellantis rozhodně není venku z nejhoršího, snahu vrátit se na správnou cestu mu ale nelze upřít. K té patří i zachování všech čtrnácti automobilových značek, nově ale budou klíčové pouze čtyři, přičemž zbytek bude hrát druhé nebo třetí housle. Znamená to, že Fiat, Peugeot, Jeep a Ram budou zodpovědné za primární podobu novinek, které si zbytek koncernu více či méně upraví podle svého. Díky tomu bychom se do roku 2030 měli dočkat hned 60 zcela nových a 50 inovovaných aut, přičemž Stellantis do této expanze napěchuje 1,5 bilionu korun.

Pozoruhodný není jen počet novinek, ale také tempo, jaké koncern nasadil. Jakkoli na rozdíl od zástupců Volkswagenu nezmiňuje od rána do večera pojem „čínská rychlost“, reálně zadupl plynového pedálu až na podlahu. Už letos nám tak Fiat ukáže dvě nová SUV pojmenovaná Grizzly a Grizzly Fastback. V prvním případě tedy půjde o klasiku, v druhém o stylovější vůz se zešikmenou zádí. Automobilka je pak sice tituluje jako globální, reálně však zamíří jen do Evropy, Afriky a na Střední východ.

Důvod je prostý, třeba americký kontinent si vezme na starosti tamní část koncernu. Grizzly by tak měl dorazit jako Arrow a Arrow Cross, a to s logem Chrysleru. Jakkoli se tedy v předchozích letech mluvilo o možném konci značky, neboť její portfolio tvoří už jen dva modely Pacifica a Voyager, nakonec zjevně i ona má budoucnost jistou. Dá se ovšem předpokládat, že do vínku dostane pouze některé motory, zatímco Grizzly má být k dispozici s čistě spalovacím, hybridním i elektrickým pohonem.

„Grande Panda představovala návrat Fiatu k dostupným rodinným vozům. S dvojicí Grizzly a Grizzly Fastback pak rozšiřujeme naše portfolio o auta, která jsou navržena tak, aby odpovídala jinému životnímu stylu a plnila jiné potřeby. Nicméně odpovídají stejné myšlence, jsou tedy dostupná a jejich design plně zapadá do naší DNA,“ uvedl k novinkám šéf italské automobilky Olivier Francois. Na jaké ceně by ovšem novinky mohly startovat, to už neupřesnil.

Jistou nápovědou by nám ovšem mohl být Opel Frontera, neboť stejně jako toto SUV bude i Grizzly používat architekturu Small Car Platform. Zároveň se délkou vejde do 4,5 metru. Startovat by tedy mohl někde okolo půl milionu korun, což bude problém i pro Škodu, neboť její upozaďovaný, a proto zanedbávaný Karoq (8 let bez nástupce...) dostane hned dvojí konkurenci, navíc podstatně mladší, líbivější i levnější. Fiat navíc slibuje, že klasicky stylizované SUV nabídne největší zavazadelník ve svém segmentu. Tím by nakonec mohl lézt do zelí i Kodiaqu, když už vsadil na „medvědí nomenklaturu”...

Aby toho nebylo málo, kabina by měla nabídnout dostatek prostoru pro celou rodinu i při delších cestách, zatímco Grizzly Fastback se chce zaměřit i na potěchu řidiče. Na další informace a pohledy nejlépe i do interiéru si ale zatím musíme počkat.


Fiat chystá hned dva soupeře pro stále víc upozaďovanou Škodu, se svým jménem ale míří ještě výš - 1 - Fiat Grizzly 2026 prvni foto 01
Fiat chystá hned dva soupeře pro stále víc upozaďovanou Škodu, se svým jménem ale míří ještě výš - 2 - Fiat Grizzly 2026 prvni foto 02Fiat chystá hned dva soupeře pro stále víc upozaďovanou Škodu, se svým jménem ale míří ještě výš - 3 - Fiat Grizzly 2026 prvni foto 03
Italové chystají hned dvě nová SUV, jedno klasické a druhé stylové. Pod názvy Grizzly a Grizzly Fastback dorazí ještě letos, a to s plejádou pohonných jednotek. Zároveň se dočkají i svých klonů s logem Chrysleru. Foto: Fiat

Zdroj: Fiat

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.