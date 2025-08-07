Fiat dál zkouší dělat ze svých levných aut Maserati pro chudé, asi to na lidi funguje
Petr ProkopecTedy aspoň předpokládáme, že kdyby to nefungovalo, tak to nedělá. Tento vůz se prodává už 10 let a platí za zajímavou koupi v poměru ceny a hodnoty. Teď dostal už druhý facelift, který vlastně není nijak zvlášť rozsáhlý, díky jeho masce si o něm ale najednou povídá celý svět.
Tedy aspoň předpokládáme, že kdyby to nefungovalo, tak to nedělá. Tento vůz se prodává už 10 let a platí za zajímavou koupi v poměru ceny a hodnoty. Teď dostal už druhý facelift, který vlastně není nijak zvlášť rozsáhlý, díky jeho masce si o něm ale najednou povídá celý svět.
Prodeje Maserati byly v loňském roce bez přehánění katastrofální, kdy značka celosvětově dosáhla na pouhých 11 300 registrací. To byl o 57 procent horší výsledek než předloni, letos sešup ale její pokračuje, a to 30procentním tempem za první půlrok. Automobilka se tak trápí, její odstřel ale mateřský Stellantis nehodlá dopustit. Místo toho počítá s užším propojením s Alfou Romeo, která na tom taktéž není zrovna nejlépe. Obě italské značky by se rozmělněním nákladů měly vrátit do ziskových vod a navíc nabídnout i lákavé nové produkty.
Jak to dopadne, je zatím ve hvězdách. Pravdou však zůstává, že image Maserati publikum i nadále přitahuje. A pokud mu nabídne ty správné vozy, skutečně by mohlo zabodovat. Dokazují to i aktivity mateřského Fiatu v Jižní Americe, kde se na začátku léta dočkal faceliftu Abarth Pulse, tedy čtyřmetrové SUV. Největší novinkou je přitom u něj čelní maska ve stylu Maserati, která sportovně koncipovanému vozu sluší a mohla vést k vyšším prodejům.
A asi vedla, protože stejná modifikace nyní stihla i Fiat Toro, tedy takřka pětimetrový pick-up, který je na trhu již od roku 2015. Za tu dobu se prodalo přes 600 tisíc kusů, Italové tedy s tímto vozem bodují tak jako tak, naposledy jej ovšem modernizovali před čtyřmi lety. Nyní tedy došlo na facelift číslo dvě, který se nese právě v duchu nové masky ve stylu Maserati. Ta vozu rozhodně sluší, jak svým videem potvrdil člověk, který si na Youtube říká Wagner dco. Ten pick-up natočil v plné kráse, zatímco Fiat publikum zásobuje zatím jen obrázky různě utopenými ve tmě.
Autu to snad i sluší považte sami, přesto si říkáme, zda tím Fiat ve finále Maserati neškodí. V kombinaci se značkou Abarth se přeci jen nad vertikálními lamelami, které jsou ve spodní části prolomené, ještě přimhouřit oko. Přeci jen jde o výrobce, který tak nějak míří stejným směrem, tedy sportovním, jen jsou jeho vozy k mání levněji. Fiat je ovšem zaveden jako značka zaměřená na levná malá auta. A jakkoli asociace s Maserati jí může pomoci, v případě trojzubce může mít opačný efekt.
Je samozřejmě možné, že se stane i pravý opak a dojde na úspěch ve stylu Barbenheimera, což byla v roce 2023 kampaň, při které spojily své síly týmy propagující dva zcela odlišné filmy, a sice Barbie a Oppenheimera. Stal se ovšem zázrak, a publikum pozitivně zareagovalo na oba snímky, které tak poslalo k vysokým tržbám. Faceliftovaný pick-up Toro tak může nakopnout prodeje jak Fiatu, tak zvednout povědomí o Maserati a umocnit žádostivost po vozech s trojzubcem ve znaku.
Výsledek budeme znát za pár měsíců, pro tuto chvíli dodáme už jen to, že znovu modernizované Toro se kromě odlišné masky dočkalo také užších světel či odlišného nárazníku, což jsou stejné úpravy, na jaké došlo i vzadu - jakkoli u koncových lamp se proměnila pouze vnitřní grafika, nikoliv jejich tvar. Unikátní dělené víko korby si ovšem pick-up zachoval, stejně jako bude dále pokračovat se dvěma motory - benzinovou jedna-trojkou (178 koní) a 2,2litrovým turbodieselem (203 koní).
Fiat nicméně již potvrdil, že na příští rok chystá příchod hybridní verze, která by 1,3litrový čtyřválec obohatila o 48voltový elektrický okruh. Šestistupňový automat pak bude nahrazen sedmistupňovou dvouspojkou. Pohon má nicméně znovu mířit pouze na přední nápravu, všechna čtyři kola totiž skrze devítistupňový automat zapojuje do hry pouze diesel. Ten má zároveň k dispozici i redukční převodovku, kterou v rámci faceliftu doplní elektronická parkovací brzda.
Mimo to se nově dovnitř nastěhovala odlišná sedadla i volant, tím však modernizace končí. Po deseti letech tedy na vyloženě rozsáhlé změny nedošlo, na druhou stranu jen ona čelní maska stačí k tomu, aby se o Fiatu Toro mluvilo napříč celým světem. Kdy přesně dojde na oficiální premiéru, zatím nebylo upřesněno. Jelikož ale již došlo na zavážení kousků dealerům, dá se předpokládat, že se tak stane v řádu dnů.
Faceliftovaný Fiat Toro se zatím ukázal jen na několika málo oficiálních zatmavených fotkách. Protože ale již došlo na zavážení dealerů, je možné si pick-up s maskou ve stylu Maserati prohlédnout naplno. Foto: Fiat
Zdroj: Fiat, Wagner dco@Youtube
