Fiat dokonal dílo a z dalšího modelu udělal levné Maserati, z některých úhlů vážně dokáže zmást

Po upoutávkách a předčasných odhaleních tu konečně máme i to oficiální. Fiat zjevně vycítil, že „maseratizace” jeho obyčejných modelů funguje, a tak ji nadělil i Toru. A nezůstal jen u modifikace přídě, také interiér míří výš.

Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek

  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Představení

Fiat dokonal dílo a z dalšího modelu udělal levné Maserati, z některých úhlů vážně dokáže zmást

před 4 hodinami | Petr Prokopec

Fiat dokonal dílo a z dalšího modelu udělal levné Maserati, z některých úhlů vážně dokáže zmást

/

Foto: Fiat

Po upoutávkách a předčasných odhaleních tu konečně máme i to oficiální. Fiat zjevně vycítil, že „maseratizace” jeho obyčejných modelů funguje, a tak ji nadělil i Toru. A nezůstal jen u modifikace přídě, také interiér míří výš.

Co jsme minulý týden nakousli, to můžeme začátkem tohoto dojíst. Fiat totiž plně odhalil už druhý facelift pick-upu Toro, který se je někde znám také jako Ram 1000. Klíčová je hlavně výměna masky chladiče, kdy nové provedení připomíná značku Maserati stejně jako u jiné nedávné novinky. Ta je rovněž součástí koncernu Stellantis, na žalobu tedy rozhodně nedojde. Spíš lze u Fiatu, jehož pick-up slaví deset let od premiéry, očekávat nakopnutí prodejů. Zda se ovšem většímu zájmu nově bude těžit i slavný trojzubec, závisí hlavně na tom, jak si tato značka poradí se svými vlastními novinkami.

Toro kromě nové masky dostalo i přepracovaná světla, stejně jako nárazníky. Délka vozu se díky nim lehce natáhla na 4 954 milimetrů, rozvor 2 990 mm se ale již nezměnil. Fiat skutečně v rámci exteriéru pomalu veškerý rozpočet a kapacity vyplýtval na čelní partie, načež jedinými novinkami na bocích jsou odlišně stylizovaná 17- a 18palcová litá kola, zatímco na zádi lze mluvit jen o odlišné grafice koncových lamp. Skříňové otevírání korby pak zůstalo zachováno.

Uvnitř je novinek ještě méně, automobilka se soustředila hlavně na zkvalitnění materiálů. Vrcholná úroveň výbavy Ranch tak disponuje koženými sedadly v hnědé barvě, stejně jako dekoracemi imitujícími dřevo. Standardem je přitom 7palcový digitální přístrojový štít s novou grafikou, který lze spárovat s obrazovkou multimédií, jejíž velikost se dle výbavy liší od 7 přes 8,4 až po 10,1 palce. Mimo to značka středový tunel poprvé osadila elektronickou parkovací brzdou.

Po stránce motorické pak taktéž zůstává vše při starém, jakkoli oproti původní verzi i jejímu prvnímu faceliftu z roku 2021 došlo na změny u turbodieselu. Fiat se totiž na počátku letošního roku rozhodl nahradit původní dvoulitr novou 2,2litrovou jednotkou MultiJet. Místo 170 koní tak klientela má k dispozici 203 kobyl, s nimiž došlo na snížení spotřeby. Díky pohonu všech kol pak diesel utáhne 400kilový přívěs a na korbu dokáže pobrat rovných tisíc kilo nákladu.

Vedle toho je možné sáhnout po benzinové jedna-trojce, která je schopná spalovat i etanol a produkuje 178 koní. Fiat již oznámil, že toto ústrojí příští rok dorazí také v mild-hybridním hávu, přičemž šestistupňový automat u něj vystřídá sedmistupňová dvouspojka. Pohon předních kol ale zůstane zachován, obě nápravy tedy skrze devíti stupňový automat roztáčí pouze turbodiesel. Toto provedení má přitom k dispozici také redukční převodovku.

Zajímavé pak je, že zmiňovaný Ram 1000 je nabízen se zcela odlišným pohonným ústrojím, a sice s 1,8litrovým atmosférickým čtyřválcem naladěným na 130 koní. Na jeho korbu tak můžete naložit jen 650 kg. Zakončena je přitom zcela odlišnými světly, zatímco ta přední byla stejná jako u Fiatu Toro. A nejinak tomu bylo také u masky, kde jediným rozdílem bylo jiné logo. Nejsme si ale jisti, že tak tomu bude i nadále, neboť asociace Ramu a Maserati není tak trefná. Přímo Toro se bude stejně jako dosud prodávat primárně v Jižní Americe, hlavně pak Brazílii, kde jeho ceny začínají v přepočtu na asi 600 tisících Kč. Vzhledem k relativně vysokým cenám aut v této zemi je to sympatická cenovka, zvlášť na „Mazerády”, že?


Fiat dokonal dílo a z dalšího modelu udělal levné Maserati, z některých úhlů vážně dokáže zmást - 1 - Fiat Toro 2025 facelift nova sada 01Fiat dokonal dílo a z dalšího modelu udělal levné Maserati, z některých úhlů vážně dokáže zmást - 2 - Fiat Toro 2025 facelift nova sada 02Fiat dokonal dílo a z dalšího modelu udělal levné Maserati, z některých úhlů vážně dokáže zmást - 3 - Fiat Toro 2025 facelift nova sada 03Fiat dokonal dílo a z dalšího modelu udělal levné Maserati, z některých úhlů vážně dokáže zmást - 4 - Fiat Toro 2025 facelift nova sada 04Fiat dokonal dílo a z dalšího modelu udělal levné Maserati, z některých úhlů vážně dokáže zmást - 5 - Fiat Toro 2025 facelift nova sada 05Fiat dokonal dílo a z dalšího modelu udělal levné Maserati, z některých úhlů vážně dokáže zmást - 6 - Fiat Toro 2025 facelift nova sada 06Fiat dokonal dílo a z dalšího modelu udělal levné Maserati, z některých úhlů vážně dokáže zmást - 7 - Fiat Toro 2025 facelift nova sada 07Fiat dokonal dílo a z dalšího modelu udělal levné Maserati, z některých úhlů vážně dokáže zmást - 8 - Fiat Toro 2025 facelift nova sada 08Fiat dokonal dílo a z dalšího modelu udělal levné Maserati, z některých úhlů vážně dokáže zmást - 9 - Fiat Toro 2025 facelift nova sada 09Fiat dokonal dílo a z dalšího modelu udělal levné Maserati, z některých úhlů vážně dokáže zmást - 10 - Fiat Toro 2025 facelift nova sada 10Fiat dokonal dílo a z dalšího modelu udělal levné Maserati, z některých úhlů vážně dokáže zmást - 11 - Fiat Toro 2025 facelift nova sada 11Fiat dokonal dílo a z dalšího modelu udělal levné Maserati, z některých úhlů vážně dokáže zmást - 12 - Fiat Toro 2025 facelift nova sada 12Fiat dokonal dílo a z dalšího modelu udělal levné Maserati, z některých úhlů vážně dokáže zmást - 13 - Fiat Toro 2025 facelift nova sada 13Fiat dokonal dílo a z dalšího modelu udělal levné Maserati, z některých úhlů vážně dokáže zmást - 14 - Fiat Toro 2025 facelift nova sada 14Fiat dokonal dílo a z dalšího modelu udělal levné Maserati, z některých úhlů vážně dokáže zmást - 15 - Fiat Toro 2025 facelift nova sada 15Fiat dokonal dílo a z dalšího modelu udělal levné Maserati, z některých úhlů vážně dokáže zmást - 16 - Fiat Toro 2025 facelift nova sada 16Fiat dokonal dílo a z dalšího modelu udělal levné Maserati, z některých úhlů vážně dokáže zmást - 17 - Fiat Toro 2025 facelift nova sada 17Fiat dokonal dílo a z dalšího modelu udělal levné Maserati, z některých úhlů vážně dokáže zmást - 18 - Fiat Toro 2025 facelift nova sada 18Fiat dokonal dílo a z dalšího modelu udělal levné Maserati, z některých úhlů vážně dokáže zmást - 19 - Fiat Toro 2025 facelift nova sada 19Fiat dokonal dílo a z dalšího modelu udělal levné Maserati, z některých úhlů vážně dokáže zmást - 20 - Fiat Toro 2025 facelift nova sada 20Fiat dokonal dílo a z dalšího modelu udělal levné Maserati, z některých úhlů vážně dokáže zmást - 21 - Fiat Toro 2025 facelift nova sada 21
Pick-up Toro prošel už druhým faceliftem, který mu nadělil hlavně čelní masku ve stylu Maserati. A snad mu i sluší. Veškeré další novinky jsou spíš drobné. Foto: Fiat

Zdroj: Fiat

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

Živá témata na fóru

zobrazit vše