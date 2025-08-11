Fiat dokonal dílo a z dalšího modelu udělal levné Maserati, z některých úhlů vážně dokáže zmást
Petr ProkopecPo upoutávkách a předčasných odhaleních tu konečně máme i to oficiální. Fiat zjevně vycítil, že „maseratizace" jeho obyčejných modelů funguje, a tak ji nadělil i Toru. A nezůstal jen u modifikace přídě, také interiér míří výš.
Fiat dokonal dílo a z dalšího modelu udělal levné Maserati, z některých úhlů vážně dokáže zmást
před 4 hodinami | Petr Prokopec
Po upoutávkách a předčasných odhaleních tu konečně máme i to oficiální. Fiat zjevně vycítil, že „maseratizace” jeho obyčejných modelů funguje, a tak ji nadělil i Toru. A nezůstal jen u modifikace přídě, také interiér míří výš.
Co jsme minulý týden nakousli, to můžeme začátkem tohoto dojíst. Fiat totiž plně odhalil už druhý facelift pick-upu Toro, který se je někde znám také jako Ram 1000. Klíčová je hlavně výměna masky chladiče, kdy nové provedení připomíná značku Maserati stejně jako u jiné nedávné novinky. Ta je rovněž součástí koncernu Stellantis, na žalobu tedy rozhodně nedojde. Spíš lze u Fiatu, jehož pick-up slaví deset let od premiéry, očekávat nakopnutí prodejů. Zda se ovšem většímu zájmu nově bude těžit i slavný trojzubec, závisí hlavně na tom, jak si tato značka poradí se svými vlastními novinkami.
Toro kromě nové masky dostalo i přepracovaná světla, stejně jako nárazníky. Délka vozu se díky nim lehce natáhla na 4 954 milimetrů, rozvor 2 990 mm se ale již nezměnil. Fiat skutečně v rámci exteriéru pomalu veškerý rozpočet a kapacity vyplýtval na čelní partie, načež jedinými novinkami na bocích jsou odlišně stylizovaná 17- a 18palcová litá kola, zatímco na zádi lze mluvit jen o odlišné grafice koncových lamp. Skříňové otevírání korby pak zůstalo zachováno.
Uvnitř je novinek ještě méně, automobilka se soustředila hlavně na zkvalitnění materiálů. Vrcholná úroveň výbavy Ranch tak disponuje koženými sedadly v hnědé barvě, stejně jako dekoracemi imitujícími dřevo. Standardem je přitom 7palcový digitální přístrojový štít s novou grafikou, který lze spárovat s obrazovkou multimédií, jejíž velikost se dle výbavy liší od 7 přes 8,4 až po 10,1 palce. Mimo to značka středový tunel poprvé osadila elektronickou parkovací brzdou.
Po stránce motorické pak taktéž zůstává vše při starém, jakkoli oproti původní verzi i jejímu prvnímu faceliftu z roku 2021 došlo na změny u turbodieselu. Fiat se totiž na počátku letošního roku rozhodl nahradit původní dvoulitr novou 2,2litrovou jednotkou MultiJet. Místo 170 koní tak klientela má k dispozici 203 kobyl, s nimiž došlo na snížení spotřeby. Díky pohonu všech kol pak diesel utáhne 400kilový přívěs a na korbu dokáže pobrat rovných tisíc kilo nákladu.
Vedle toho je možné sáhnout po benzinové jedna-trojce, která je schopná spalovat i etanol a produkuje 178 koní. Fiat již oznámil, že toto ústrojí příští rok dorazí také v mild-hybridním hávu, přičemž šestistupňový automat u něj vystřídá sedmistupňová dvouspojka. Pohon předních kol ale zůstane zachován, obě nápravy tedy skrze devíti stupňový automat roztáčí pouze turbodiesel. Toto provedení má přitom k dispozici také redukční převodovku.
Zajímavé pak je, že zmiňovaný Ram 1000 je nabízen se zcela odlišným pohonným ústrojím, a sice s 1,8litrovým atmosférickým čtyřválcem naladěným na 130 koní. Na jeho korbu tak můžete naložit jen 650 kg. Zakončena je přitom zcela odlišnými světly, zatímco ta přední byla stejná jako u Fiatu Toro. A nejinak tomu bylo také u masky, kde jediným rozdílem bylo jiné logo. Nejsme si ale jisti, že tak tomu bude i nadále, neboť asociace Ramu a Maserati není tak trefná. Přímo Toro se bude stejně jako dosud prodávat primárně v Jižní Americe, hlavně pak Brazílii, kde jeho ceny začínají v přepočtu na asi 600 tisících Kč. Vzhledem k relativně vysokým cenám aut v této zemi je to sympatická cenovka, zvlášť na „Mazerády”, že?
Pick-up Toro prošel už druhým faceliftem, který mu nadělil hlavně čelní masku ve stylu Maserati. A snad mu i sluší. Veškeré další novinky jsou spíš drobné. Foto: Fiat
Zdroj: Fiat
