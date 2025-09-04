Fiat dramaticky otočil, nově zákazníkům v Evropě prodá i čistě spalovací Pandu s manuálním řazením

Italové pochopili, že dogmatickým plněním ideologických cílů se nenají, a tak lidem začali znovu servírovat to, co si chtějí koupit. A je fascinující, jak rychle a jak daleko zašli. Dokonce ani ne mild-hybridní nová Panda s ručním řazením je něco, čemu je třeba zatleskat.

před 5 hodinami | Petr Prokopec

Foto: Fiat

Loni touto dobou dealeři koncernu Stellantis převážně naříkali, a to skoro bez ohledu na značku. Důvodem byla strategie posedlého Carlose Tavarese, který chtěl co nejrychleji a v co největší míře přepřáhnout na elektromobilitu bez ohledu na cokoli. Takové směřování ale většina zákazníků nepřijala za své, naopak se stále více z nich začalo vyloženě stavět na zadní. Strategie vedoucí k obchodním úspěchům vypadá jinak, a protože to Tavares odmítal pochopit, musel jít.

Portugalský manažer si k 1. prosinci loňského s okamžitou platností skončil, což vyvolalo pozoruhodnou vlnu nadšení. Dealerům i jejich zákazníkům totiž svitla naděje, že by se do koncernu mohl vrátit zdravý rozum. A to se skutečně stalo, Stellantis tak nyní zcela otáčí a místo toho, aby klientelu nutil do něčeho, co jí jde proti srsti, staví na maximální svobodě volby. Patrné je to hlavně u modelu Grande Panda, který byl dosud k mání jak v elektrické, tak i spalovací (ovšem mild-hybridní) verzi. A zatímco první startuje na 589 900 Kč, za druhou dáte přijatelnějších 459 900 Kč.

Fiat ale nyní zamířit ještě níž, neboť aktuálně představil čistě benzinové provedení. To stejně jako mild-hybrid disponuje přeplňovanou jedna-dvojkou, její výkon však klesl ze 110 na 100 koní. Co je ale zajímavější, ryze spalovací agregát nedoplňuje šestistupňový automat, nýbrž šestistupňový manuál. Grande Panda by tak u nás mohla být k mání pod 400 tisíc korun, pročež by se řadila mezi nejlevnější nové vozy na trhu. Ostatně i takovou Škodu Fabia koupíte dráže, a to se vyrábí přímo v ČR, zatímco Fiat je třeba dovážet ze Srbska.

Konkrétní ceny ovšem italská automobilka ani její místní zastoupení neoznámily. Oznámeno pak nebylo ani datum zahájení prodeje, nicméně předpokládáme, že Fiat s tím dlouhé okolky dělat nebude. Stejně jako hybridní a elektrická verze pak i ta benzinová počítá se třemi úrovněmi výbavy Pop, Icon a La Prima, kdy u základu je možné počítat s 16palcovými ocelovými koly, látkovým čalouněním, klimatizací či 10palcovým přístrojovým štítem. Multimédia ale chybí, využít můžete jen stanici pro připojení mobilního telefonu.

Pokud ale máte rozpočet napjatější než tětivu indiánského luku, víc vlastně k životu nepotřebujete - ostatně takové mobilní aplikace se modernizují daleko rychleji, takže v případě takové navigace nebudete mít důvod k nespokojenosti, jako je tomu u integrovaných multimédií. Ty jsou součástí výbavy od druhého stupně Icon, kdy již uprostřed palubky trůní 10,25palcová obrazovka. Kola však stále máte ocelová, lité sedmnáctky standardně dostanete až u vrcholného stupně La Prima spolu s parkovacími senzory a kamerou.

Fiat mimo to potvrdil, že ve vývoji je i verze s pohonem všech kol. Je pak sice jisté, že zadní náprava bude elektrifikovaná, to ale ve finále až tak nevadí. Podstatné je, že Grande Panda dokáže oslovit opravdu široké masy skrze škálu dostupných pohonů, což něco, co se z automobilové branže vytrácí. Ostatně se jen podívejte, co chystá takový Volkswagen, v jehož čele je takový druhý Tavares. A jedno, zda jde o značku a Thomase Schäfera či o koncern a Olivera Bluma, oba si stále jedou tu svou, načež dealeři a zákazníci pláčou.


Fiat dramaticky otočil, nově zákazníkům v Evropě prodá i čistě spalovací Pandu s manuálním řazením - 1 - Fiat Panda 2025 benzinova verze 01Fiat dramaticky otočil, nově zákazníkům v Evropě prodá i čistě spalovací Pandu s manuálním řazením - 2 - Fiat Panda 2025 benzinova verze 02Fiat dramaticky otočil, nově zákazníkům v Evropě prodá i čistě spalovací Pandu s manuálním řazením - 3 - Fiat Panda 2025 benzinova verze 03Fiat dramaticky otočil, nově zákazníkům v Evropě prodá i čistě spalovací Pandu s manuálním řazením - 4 - Fiat Panda 2025 benzinova verze 04Fiat dramaticky otočil, nově zákazníkům v Evropě prodá i čistě spalovací Pandu s manuálním řazením - 5 - Fiat Panda 2025 benzinova verze 05Fiat dramaticky otočil, nově zákazníkům v Evropě prodá i čistě spalovací Pandu s manuálním řazením - 6 - Fiat Panda 2025 benzinova verze 06Fiat dramaticky otočil, nově zákazníkům v Evropě prodá i čistě spalovací Pandu s manuálním řazením - 7 - Fiat Panda 2025 benzinova verze 07Fiat dramaticky otočil, nově zákazníkům v Evropě prodá i čistě spalovací Pandu s manuálním řazením - 8 - Fiat Panda 2025 benzinova verze 08Fiat dramaticky otočil, nově zákazníkům v Evropě prodá i čistě spalovací Pandu s manuálním řazením - 9 - Fiat Panda 2025 benzinova verze 09Fiat dramaticky otočil, nově zákazníkům v Evropě prodá i čistě spalovací Pandu s manuálním řazením - 10 - Fiat Panda 2025 benzinova verze 10
Benzinová manuální Grande Panda se od svých příbuzných vizuálně liší v podstatě jen „fofrklackem“ na středovém tunelu. Díky němu a čistě spalovacímu pohonu ale bude patřit k nejlevnějším novým vozům na trhu. Foto: Fiat

Zdroj: Fiat

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

