Fiat dramaticky otočil, nově zákazníkům v Evropě prodá i čistě spalovací Pandu s manuálním řazením
Petr ProkopecItalové pochopili, že dogmatickým plněním ideologických cílů se nenají, a tak lidem začali znovu servírovat to, co si chtějí koupit. A je fascinující, jak rychle a jak daleko zašli. Dokonce ani ne mild-hybridní nová Panda s ručním řazením je něco, čemu je třeba zatleskat.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Fiat dramaticky otočil, nově zákazníkům v Evropě prodá i čistě spalovací Pandu s manuálním řazením
před 5 hodinami | Petr Prokopec
Italové pochopili, že dogmatickým plněním ideologických cílů se nenají, a tak lidem začali znovu servírovat to, co si chtějí koupit. A je fascinující, jak rychle a jak daleko zašli. Dokonce ani ne mild-hybridní nová Panda s ručním řazením je něco, čemu je třeba zatleskat.
Loni touto dobou dealeři koncernu Stellantis převážně naříkali, a to skoro bez ohledu na značku. Důvodem byla strategie posedlého Carlose Tavarese, který chtěl co nejrychleji a v co největší míře přepřáhnout na elektromobilitu bez ohledu na cokoli. Takové směřování ale většina zákazníků nepřijala za své, naopak se stále více z nich začalo vyloženě stavět na zadní. Strategie vedoucí k obchodním úspěchům vypadá jinak, a protože to Tavares odmítal pochopit, musel jít.
Portugalský manažer si k 1. prosinci loňského s okamžitou platností skončil, což vyvolalo pozoruhodnou vlnu nadšení. Dealerům i jejich zákazníkům totiž svitla naděje, že by se do koncernu mohl vrátit zdravý rozum. A to se skutečně stalo, Stellantis tak nyní zcela otáčí a místo toho, aby klientelu nutil do něčeho, co jí jde proti srsti, staví na maximální svobodě volby. Patrné je to hlavně u modelu Grande Panda, který byl dosud k mání jak v elektrické, tak i spalovací (ovšem mild-hybridní) verzi. A zatímco první startuje na 589 900 Kč, za druhou dáte přijatelnějších 459 900 Kč.
Fiat ale nyní zamířit ještě níž, neboť aktuálně představil čistě benzinové provedení. To stejně jako mild-hybrid disponuje přeplňovanou jedna-dvojkou, její výkon však klesl ze 110 na 100 koní. Co je ale zajímavější, ryze spalovací agregát nedoplňuje šestistupňový automat, nýbrž šestistupňový manuál. Grande Panda by tak u nás mohla být k mání pod 400 tisíc korun, pročež by se řadila mezi nejlevnější nové vozy na trhu. Ostatně i takovou Škodu Fabia koupíte dráže, a to se vyrábí přímo v ČR, zatímco Fiat je třeba dovážet ze Srbska.
Konkrétní ceny ovšem italská automobilka ani její místní zastoupení neoznámily. Oznámeno pak nebylo ani datum zahájení prodeje, nicméně předpokládáme, že Fiat s tím dlouhé okolky dělat nebude. Stejně jako hybridní a elektrická verze pak i ta benzinová počítá se třemi úrovněmi výbavy Pop, Icon a La Prima, kdy u základu je možné počítat s 16palcovými ocelovými koly, látkovým čalouněním, klimatizací či 10palcovým přístrojovým štítem. Multimédia ale chybí, využít můžete jen stanici pro připojení mobilního telefonu.
Pokud ale máte rozpočet napjatější než tětivu indiánského luku, víc vlastně k životu nepotřebujete - ostatně takové mobilní aplikace se modernizují daleko rychleji, takže v případě takové navigace nebudete mít důvod k nespokojenosti, jako je tomu u integrovaných multimédií. Ty jsou součástí výbavy od druhého stupně Icon, kdy již uprostřed palubky trůní 10,25palcová obrazovka. Kola však stále máte ocelová, lité sedmnáctky standardně dostanete až u vrcholného stupně La Prima spolu s parkovacími senzory a kamerou.
Fiat mimo to potvrdil, že ve vývoji je i verze s pohonem všech kol. Je pak sice jisté, že zadní náprava bude elektrifikovaná, to ale ve finále až tak nevadí. Podstatné je, že Grande Panda dokáže oslovit opravdu široké masy skrze škálu dostupných pohonů, což něco, co se z automobilové branže vytrácí. Ostatně se jen podívejte, co chystá takový Volkswagen, v jehož čele je takový druhý Tavares. A jedno, zda jde o značku a Thomase Schäfera či o koncern a Olivera Bluma, oba si stále jedou tu svou, načež dealeři a zákazníci pláčou.
Benzinová manuální Grande Panda se od svých příbuzných vizuálně liší v podstatě jen „fofrklackem“ na středovém tunelu. Díky němu a čistě spalovacímu pohonu ale bude patřit k nejlevnějším novým vozům na trhu. Foto: Fiat
Zdroj: Fiat
Bleskovky
- Přelomový Jaguar nachytali při testech, jak si hraje na něco, čím není, bude to jen další hřebíček do jeho rakve
včera
- Unikla podoba nástupce Audi TT a R8 v jednom, je to ještě o hodně větší tragédie, než jsme doufali
2.9.2025
- Zapomeňte na Škodu Octavia RS Combi, nejlepší rychlé auto na prázdninové výlety je teď tohle
31.8.2025
Nové na MotoForum.cz
- MS Superbike 2025 vstupuje do finálové fáze včera 10:00
- BMW Motorrad Vision CE: bez helmy a bez starostí včera 08:00
- Časový plán GP Katalánska 2.9.2025
- Oliveira musí hledat jinou alternativu 2.9.2025
- European Bike Week: legendární sraz ve Faak am See 2-7.9.2025 1.9.2025
Nejnovější články
- VW začal prodávat jeden ze svých největších bestsellerů v novém, auto velké skoro jako Škoda Superb nabízí od 350 tisíc Kč
před 47 minutami
- Tesla potichu vyřešila problém, na který si majitelé stěžovali roky, teď už je nemůže ignorovat
před 2 hodinami
- Rusové ukázali nový všudychod jako z dob SSSR. Stroj zvaný Hvězda nezastaví nic, ujede až 1 000 km v kuse klidně i bažinami
před 3 hodinami
- Fiat dramaticky otočil, nově zákazníkům v Evropě prodá i čistě spalovací Pandu s manuálním řazením
před 5 hodinami
- Škoda se levných čínských aut nebojí, jsou prý nedodělaná a ušitá horkou jehlou. „Ve skutečnosti jsou lepší,” říká jiný konkurent
před 6 hodinami
Živá témata na fóru
- Výběrové RZ - kdo má lepší úlovek? 09.04. 17:03 - pavproch
- Hybrid nebo klasický benzín pro městský provoz? 09.04. 15:27 - Stepan
- Fiat a vše kolem nich 09.04. 13:46 - pavproch
- Sněh. řetězy Thule K-summit K23 + K45 09.04. 12:31 - pavproch
- Dříve M135i, nyní ///M2 09.04. 09:27 - Eda
- Politický koutek 09.03. 21:01 - Stepan
- BMW Divize 09.03. 15:06 - pavproch
- S větrem ve vlasech.... 09.03. 14:05 - pavproch