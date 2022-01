Fiat konečně inovuje svůj stárnoucí bestseller jménem Panda, může to pro něj snadno být polibek smrti před 6 hodinami | Petr Prokopec

Fiat se během pár dekád propadl z piedestalu mezi evropskými automobilkami kamsi do pole poražených a hlavní zásluhu na tom má jeho neschopnost smysluplně inovovat prodejní hity. Punto zařízl zcela, pětistovku nabídl nově jen elektrickou a teď je na řadě Panda.

V roce 2020 prodal Fiat v Evropě 475 041 nových aut. Šlo o další razantní pád z kdysi i více než 1,3milionových ročních prodejů, na kterém se loni nepovedlo změnit zhola nic. Aktuálně se tak zdá nepravděpodobné, že by se Italové ještě kdy zvládli dostat k vyšším metám, zvláště s ohledem na jejich budoucí plány. Šéf značky Olivier Francois totiž nastínil budoucnost modelu Panda, která znovu nevypadá příliš růžově. Místo toho bychom mohli říci, že barvou, která ji má charakterizovat, je zelená. Jeden z bestsellerů značky, který se jejích prodejích podílí přibližně z čtvrtiny, má totiž dostat elektrický pohon.

Francois uvedl, že nová Panda by měla dorazit ve dvou verzích. Tou dostupnější bude supermini stejně jako ve stávajícím případě. Nad toto provedení by se nicméně mělo postavit SUV. Zatím sice není jisté, zda dostane taktéž označení Panda, dle šéfa značky nicméně na použití slavného názvu dojde spíše, než aby Italové přišli se zcela novým produktem bez historie. Každá mince má nicméně dvě strany, což znamená, že s novinkou zvanou Panda budou spojena i nemalá očekávání. Zvláště pokud přijde řeč na cenu, která se musí držet při zemi.

Již první informace nicméně naznačují, že s novou generací přijde zdražení, a to přesto, že kromě elektrické verze budou k mání i modely se spalovacím ústrojím. Veškeré chystané deriváty totiž dostanou do vínku platformu CMP či e-CMP. Na té je mimo jiné postaven i Peugeot 208, který u nás startuje na 410 000 Kč, tedy o 117 tisíc výše než stávající Panda. Ta je sice o zhruba 40 cm kratší, ovšem nová generace současnou 3,7metrovou délku překoná. Ostatně Francois již uvedl, že chystané vozy by se měly vejít mezi tento rozměr a 4,3 metru.

Fiat pochopitelně má výhodu v tom, že je nově součástí mnohem členitějšího koncernu než kdy dříve. V rámci impéria Stellantis totiž mohou být náklady na vývoj téže platformy rozprostřeny i mezi Peugeot, Citroën, DS, Opel či Lancii. Ovšem jak dokládá třeba koncern VW, který taktéž používá pro různé značky tutéž techniku, zlevňování skutečně již není na programu dne. Místo toho jsou nová auta stále dražší, což je i důvod, proč taková Dacia s levými vozy, jako je Sandero, boduje stále více.

Italové pochopitelně mohou jít přímo proti rumunské automobilce, přičemž dle šéfa značky tak i mohou učinit. Kolem Fiatu 500 má být totiž soustředěna lifestylová část nabídky, zatímco Panda bude zástupcem základních a nízkonákladových aut. Její vzhled má ovlivnit koncept Centoventi z roku 2019, který staví na jednoduchých a hranatých tvarech. Značka by tedy zabodovat mohla, bez jednoduchých řešení a nízkých cen to ale nepůjde. A to Italům v poslední době nejde.

Inovace Pandy se tak pro tento slavný model může stát podobným polibkem smrti, jakým se stala elektrifikace pro typ 500 - loni u nás Italové prodali 42 elektrických pětistovek, ještě v roce 2017 přitom prodali 298 benzinových verzí. A to už tehdy šlo o morálně 10 let staré auto, Pandě je letos 11...

Koncept Centoventi má ovlivnit vzhled příštího Fiatu Panda, který dorazí mimo jiné i jako elektrické SUV. Foto: Fiat



Na nízké ceny, které jsou hlavním tahákem současného provedení, tak minimálně tato varianta může zapomenout. Foto: Fiat

Zdroj: Auto Express

