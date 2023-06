Fiat lusknul prstem a spláchnul šedou do záchodu, šedé auto vám už neprodá ani za všechny peníze světa před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Fiat

A popravdě řečeno Italům rozumíme, jakkoli se v nás poněkud pere odpor k nudě a šedi na straně jedné a úcta k libovolným preferencím zákazníků na straně druhé. Šedých aut je prostě moc, Fiat už je tedy vyrábět nechce a nebude.

Je složité k tomu zaujmout jednoznačný postoj. Na jednu stranu mám osobně rád „barevná” auta, vypadají téměř vždy lépe než ta „bezbarvá”. Červená, modrá, žlutá nebo zelená, to jsou prostě hezké barvy, na kterých oko spočine s radostí, kolik lidí si ale takto zbarvené vozy kupuje? Je to zcela okrajová skupina - naprostá většina volí černou, bílou či různé odstíny šedé. A to je nuda k zbláznění.

Na druhou stranu rozumím tomu, proč to někteří dělají. Jeden známý, velmi bohatý člověk, si za život koupil spoustu aut a téměř nikdy nezvolil jinou barvu než černou nebo šedou. Přitom sám má barvy rád. Uvádí ale, že mu stačilo jednou zvolit nápadně zbarvený drahý vůz a hned se stával mnohem častěji terčem závistivých projevů okolí. Šedé životy si tedy děláme všichni tak trochu sami, protože nemáme rádi, když někdo vystupuje z řady. A je to bizarní o to více, že šedé i červené Ferrari stojí stejné peníze, je to jen hra s pocity a dojmy.

V tomto kontextu je těžké hledět jednoznačně na poslední krok Fiatu, který vysvětluje, proč před pár dny vymáchal nový model 600e v šedé barvě v obří kádi s oranžovou barvou s mottem „Operation No Grey”, tedy Operace žádná šedá. Z dnešního pohledu je to celkem výmluvné, tehdy to vypadalo jako jedna z nesmyslných italských šíleností dělaných pro upoutání pozornosti. Teď je jasné, že šlo o víc.

Fiat před pár hodinami oznámil, že šedé auto vám už neprodá, i kdybyste drželi hladovku před jeho ústředím. Italové tím chtějí vystoupit z řady a přejí si, aby se absence šedé v jeho nabídce stala „charakteristickým rysem Fiatů na automobilovém trhu” a učinila z Fabbrica Italiana Automobili Torino „značku barev pocházející ze země barev”. Automobilka tak bude nabízet laky „inspirované sluncem, zemí a oblohou Itálie”. Nebude mezi nimi chybět bílá Gelato, oranžová Sicilia, oranžová Paprika, červená Passione, modré Dipinto di Blu, Italia a Venezia, zelené Rugiada a Foresta, k tomu přibydou ještě odstíny Rose Gold a černá Cinema.

Je to jistě odvážný krok, neboť různé odstíny šedé jsou velmi populární. Jsou ale populární kvůli tomu, že se lidem líbí? Nebo spíš doufají ve snazší prodej, zapadnutí do davu či cokoli podobného? Máme pocit, že Fiat na tomto kroku neprodělá, jakkoli si nejsme jisti, zda jím může něco získat. Tak či onak má aspoň mé sympatie - svět potřebuje víc barevných aut, nabídky odstínů některých, zejména dražších německých značek jsou dnes naprosto zoufalé, až k smrti nudící.

Bang a šedá je pryč. Italové končí s šedými auty, jen u výrazných barev ale nezůstanou - bílé a černé vozy vám pořád prodají. Foto: Fiat

Zdroj: Fiat

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.