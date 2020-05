Fiat měl vědomě prodat miliony aut s vadnými motory, žaloba ho může poslat ke dnu před 7 hodinami | Petr Prokopec

Koncern Fiat Chrysler nebyl v nejlepší kondici už loni a letošní komplikace, které naplno zasáhly Itálii, situaci jistě nezlepšuje. Problémy s motory TigerShark MultiAir II tak přichází v tu nejméně vhodnou dobu.

Není asi třeba jakkoliv zdůrazňovat, že automobilové branži se momentálně nedaří zrovna nejlépe. Stojí za tím samozřejmě koronavirus, který zavřel továrny i showroomy na všech osídlených kontinentech. Ztráty jsou odhadovány na stovky miliard dolarů, přičemž současný kolaps budou výrobci dohánět mnoho let. A je vlastně otázkou, zda se ještě vůbec kdy svět vrátí do někdejších kolejí. Stále častěji se totiž začíná mluvit o druhé vlně pandemie, která by měla přijít na podzim a jež si vyžádá návrat těch nejpřísnějších restrikcí.

Pokud se tento nejčernější scénář epidemiologů skutečně odehraje, je jisté, že koronavirus ekonomicky nepřežije řada firem. Druhé kolo uzavírek by bylo smrtící nejen pro řadu dealerů, ohrožena by byla i existence mnoha automobilek. Zejména pokud v té chvíli zůstanou v platnosti pokuty ze strany Evropské unie za produkci nadlimitního množství emisí. Na jedné straně totiž budou enormní výdaje, na druhé minimální příjmy.

Asi nejvíce se momentálně začínají honit mraky nad Fiatem, který v této ekonomicky náročné a nestabilní době musí navíc ještě čelit hromadné žalobě. Nejde přitom o nic, nad čím by šlo mávnout rukou. Koncern FCA je viněn z prodeje milionů aut, které jsou osazené vadnou pohonnou jednotkou, jež může znenadání selhat. A co je daleko horší, automobilka o daném problému již hezky dlouho ví. Ovšem ona, stejně jako servisy, celou záležitost bagatelizuje.

Kde přesně je zakopán pes? Podstata problému tkví v nadměrné spotřebě oleje u 2,4litrové jednotky TigerShark MultiAir II. Hromadná žaloba přitom poukazuje na skutečnost, že daný problém by nemusel nikdy vzniknout, pokud by řidiče na úbytek oleje upozornil systém monitorující stav maziva. Nicméně ten selhává, pročež se vlastně řidič o nedostatku oleje dozví až ve chvíli, kdy agregát vypoví službu.

Jak jsme přitom již naznačili výše, asi největší problém tkví v přístupu automobilky. „Místo aby byl koncern FCA upřímný, vyvinul snahu, aby tyto nesnáze zametl pod koberec, neboť je v uživatelském manuálu popisuje jako normální,“ píše se v žalobě. Právníci se společnosti Hagens Berman mimo to dodávají, že tímto způsobem automobilka vyhnula citelné finanční zátěži, která by jinak pramenila ze svolávací akce týkající se milionů aut.

„Majitelé těchto aut se obávají náhlého a nečekaného zastavení motoru, stejně jako dealerství FCA, která tuto vážnou bezpečnostní hrozbu ignorují,“ uvádí dále Steve Berman zastupující rozhořčené řidiče. Jeho právní firma přitom nyní po koncernu FCA požaduje, aby se k problému postavil čelem a dané motoristy odškodnil. Zároveň by ovšem Fiat měl zaplatit miliardy na pokutách.

Pro koncern je to opravdu vážná situace, zvláště v této chvíli. Jak uvedl Berman, problém jen umocňuje skutečnost, že v mnoha případech se řidiči ani nemají na koho obrátit, neboť řada servisů kvůli koronaviru zeje prázdnotou. „Je tak jen otázkou času, než tyto problémy povedou k obětem na životech, neboť inkriminovaných vozů FCA na silnicích jsou miliony,“ dodává Berman.

Bude tedy zajímavé sledovat, jak se celá situace vyvrbí. Nicméně pokud soud vinu Fiatu potvrdí, pak v kombinaci s veškerými dalšími problémy tu dost možná máme počátek pádu do bankrotové propasti. Jde sice o ten nejčernější možný scénář, nicméně aktuálně je bohužel možné úplně vše.

Vozy koncernu FCA osazené problematickými motory TigherShark MultiAir II

Dodge Dart (rok výroby 2013-2016)

Fiat 500X (rok výroby 2016-2020)

Fiat Toro (rok výroby 2017-2020)

Chrysler 200 (2015-2016)

Jeep Cherokee (2014-2020)

Jeep Compass (2017-2020)

Jeep Renegade (2015-2020)

Ram ProMaster City (2015-2020)

Problematickými jednotkami TigerShark MultiAir II...



...jsou osazeny kupříkladu Fiat 500X nebo Jeep Cherokee

Zdroj: [https://www.carscoops.com/2020/05/lawsuit-claims-fca-knowingly-sold-millions-of-cars-that-can-shut-off-during-operation/ Carscoops]

Petr Prokopec