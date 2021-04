Fiat nabízí sexy praktické auto s výkonnými motory za příjemnou cenu, u nás ho ale nekoupíte před 6 hodinami | Petr Miler

Je to vůz jako stvořený pro české kutily a zahrádkáře, kteří i kvůli svým zálibám preferují auta jako Škoda Octavia Combi. Ještě víc v tomto ohledu nabízí civilizované osobní pick-upy, u nás se ale skoro neprodávají a Fiat Toro není výjimkou.

Asi vám nemusíme nic vyprávět o typických zálibách Čechů, však hned několik z nich se na trhu s auty projevuje preferencí maximálně praktických automobilů. Proto jsou tu tak populární kombíky, existuji ale vozy ještě jednoho typu, které zachází s praktičností dále, aniž by nutně musely pozbýt své každodenní použitelnosti. Přesto se tu zatím neprosadily.

Jde o pick-upy, které dávno nejsou jen utilitárními pracovními stroji. Naopak může jít o ryze osobní auta, jež komfortně svezou pětici dospělých a k tomu... cokoli. Tedy skoro cokoli, je ale prakticky jedno, jestli půjde o kola, vybavení na rafting, pár pytlů cementu, hromadu písku, cirkulárku, desítky sazenic nebo několik sad nářadí. Limitem se dříve stane fantazie majitele než hranice možností samotného vozu.

Něco takového nám přijde jak ráj na kolech pro českého řidiče, ale pick-upy tu prostě nefrčí. Možná se mýlíme, když jim dáváme větší šance na obchodní úspěch, problém je ale podle nás spíše v tom, že se tu žádné pěkné pick-upy za lidovou cenu neprodávají. Můžete si koupit některý z velkých modelů za milion víc, ale to je pro většinu lidí příliš. Nejblíže lidovější nabídce má Dacia Duster Pick-up, ta se sem ale oficiálně nedováží. A to je třeba dodat, že existují ještě zajímavější modely za ještě menší peníze.

Jedním z nich je Fiat Toro, který právě prošel faceliftem pro rok 2021. Už tak odvážně a přesto si troufneme říci, že atraktivně střižený vůz má nyní ještě výraznější vzhled opírající se hlavně o úzká, protažená světa s LED a výraznou muskulaturu předních partií. Z fotek se může zdát malý, s délkou 4 915 mm a šířkou 1 844 mm je ale všechno, jen ne to - dívate se na o 20 cm delší auto než je největší škodovka, tedy Kodiaq.

Díky tomu nabízí dostatek prostoru ve dvojité kabině, která je obzvláště po modernizaci náležitě vyparáděna a vybavena. V základu je např. digitální přístrojovka, kterou v návaznosti na zvolené doplňuje středový panel infotainmentu s vertikální orientací a úhlopříčkou až 10,1 palce. Na zbytek se podívejte v galerii - nejnápaditější architekturou se vnitřek nechlubí, ale jinak vypadá komfortně a vybaveně, zvlášť v provedení se světlou kůží.

Nechybí ani slušná technika. Pod kapotou mohou být jen dva výkonné motory - benzinový 1,3 turbo, který dává až 185 koní a 270 Nm, nebo dieselový 2,0 turbo se 170 koňmi a 350 Nm. Benzin pohání jen přední kola, diesel může být i čtyřkolka, převodovka je vždy automatická - šestistupňová u benzinu a devíti stupňová u dieselu. Máme tedy před sebou praktické auto pro pět a náklad s motory o výkonu nejméně 170 koní, automatem a klidně pohonem 4x4.

Co za to? Auto startuje v přepočtu na méně než 450 tisících Kč, což je mimořádně sympatická cenovka. A i absolutní technický a výbavový vrchol za bratru 735 tisíc zní dobře. Bohužel, jsou to ceny pro Brazílii, s podobným autem se u nás Fiat ani nepokouší prorazit.

Fiat Toro je zvlášť po faceliftu zajímavou nabídkou, u nás ho ale nekoupíte ani omylem.

