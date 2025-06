Fiat našel využití pro svou upadající slavnou značku, začal prodávat lidové Maserati. Za jeho cenu je to terno včera | Petr Prokopec

Maserati samo o sobě upadá, jeho jméno a typické vzhledové elementy ale pořád mají své kouzlo. Možná právě tyto okolností se sešly v mysli někoho z vedení Fiatu, když dal sportovní verzi už tak atraktivního Fiatu Pulse ještě lákavější vizáž podobnou právě Maserati.

Je tomu pomalu přesně rok, co jsem mohl otestovat Abarth 695, tedy ostrou verzi Fiatu 500. A přiznám se, že zvuk jeho výfuku mi v uších rezonuje dodnes. Za pár dnů pak sice budu moci usednout do zcela nového Abarthu 600e, ovšem jeho vokální projev mně potěšit ani nemůže. Sportovní divize italské automobilky se totiž rozhodla, že na starém kontinentu bude hrát už jen elektrickou písničku. Vzhledem k tomu, jak moc nevhodný je bateriový pohon právě pro sportovně laděné vozy, mi to jako dobrý nápad opravdu nepřijde.

Ne všude je ale tak zle, mimo Evropu lze narazit na trhy, kde Fiat i Abarth prodává specifické modely, které se této neozdravné kůře vyhnuly. Jedním z nich je Brazílie, kde je Fiat vedoucí automobilkou. A s prodeji mu pomáhá právě i sportovní divize Abarth, která tam může jít dál na ruku především zákazníkům. V její nabídce tak najdeme i spalovací SUV Pulse, které se velikostí blíží zmíněnému elektrickému „šestikilu“. Tento vůz aktuálně prošel faceliftem, který se zaměřil hlavně na čelní partie. A dostal vážně zajímavou masku chladiče.

Jakkoli se může zdát, že jde o nevýznamný detail, Pulse proměnil opravdu razantně. Kde totiž dříve figuroval výplet ve tvaru včelích pláství a velké logo značky, tam dnes najdeme horizontální lamely. Pokud jsou vám povědomé, jste na správné stopě, tohle je styl aktuálně upadajícího Maserati. Že by Fiat našel pro tuto značku nové využití? Kdo ví, každopádně tohle spojení funguje dobře, místo trojzubce ale na přídi najdeme nápis Abarth a malé logo škorpiona v rohu. Čtyřmetrové SUV tak působí mnohem atraktivněji, přičemž navrch dostalo ještě upravený přední nárazník či 18palcová litá kola. Paleta barev je pak omezena na černou, bílou, šedou a červenou.

Zbytek exteriéru zůstal nezměněn, zatímco uvnitř se měnily jen detaily jako čalounění a pár dekorů. Kromě toho se do standardní výbavy nastěhovalo střešní okno. Zbytek spočívající mimo jiné v 7palcovém přístrojovém štítu a 10,1palcové obrazovce multimédií ale zůstal zachován. A podobně je na tom Abarth Pulse také v motorovém prostoru, kde svou práci odvádí přeplňovaná jedna-trojka, která byla uzpůsobena spalování běžného benzinu i v Brazílii populárního etanolu.

Se spalovacím mtorem je výlučně spárován šestistupňový automat, který na přední kola přenáší 185 koní. Stovku tak můžete mít na tachometru za 7,6 sekundy, zatímco nejvyšší rychlost činí 215 km/h. V prvním ohledu přitom brazilský Abarth Pulse zaostává za evropským Abarthem 600e (5,9 s), v tom druhém má ovšem navrch (200 km/h). Možná nejpodstatnější ale je, že Abarth Pulse je k mání od 157 990 brazilských realů, tedy za asi 600 tisíc korun. Tady vám stačí pomyslné „šestikilo“ v tisících korun, za to od Fiatu dáte minimálně 1 099 900 Kč. Tedy takřka dvojnásobek - za tuhle cenu je brazilský Maserati-Abarth terno.

