Fiat zjevně věří, že spalovací 500 bude megahit, od listopadu bude mít k dispozici celou slavnou továrnu v Mirafiori před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Maserati

Dnes se neprodává skoro vůbec, pouhé 4 tisíce vozů dodaných za celý první letošní kvartál je prakticky nic a Fiat může být rád, že továrnu v Mirafiori využívá také Maserati. Už nebude, víra Italů v mnohonásobný nárůst prodejů pětistovky musí být ohromná.

Pro Fiat je model 500 jednou z jeho největších ikon, pokud ne tou největší vůbec. Zřejmě i proto doufala, že když odstartuje svou elektrifikaci u něj, dočká se instantního úspěchu zamete si tím cestu k přechodu na elektrický pohon u zbytku portfolia. Jenže stal se pravý opak.

Z elektrické se postupně stal naprostý propadák, který neoslovuje téměř nikoho. Až do loňska se o většinu prodejů starala předchozí generace, která stále ještě disponovala spalovacím motorem. Jenže kvůli novým regulím Evropské unie Fiat její výrobu ukončil a naplno tak odhalil realitu prodejů novější verze - pouhých 4 288 prodaných aut za první letošní kvartál v celé Evropě je ať neuvěřitelně nízké číslo, násobně víc pětistovek Fiat dřív prodával už jen v domácí Itálii.

Bylo tedy jasné, že se něco musí stát. A stalo se, Italové se nakonec rozhodli, že stávající provedení dodatečně vyfasuje i spalovací pohon a nedávno prakticky hotové auto začali ukazovat světu s tím, že jeho výroba začne v listopadu. Automobilka přitom doufá, že ročně osloví alespoň 100 tisíc zákazníků, což by bylo skoro 10krát tolik, než dnes oslovuje elektrické provedení. A věří zájmu o něj tak moc, že se mu rozhodlo dedikovat kompletní továrnu v Mirafiori.

Dnes se o ni totiž Fiat musí dělit (a stejně ji pořád zavírá kvůli nedostatečnému vytížení). Italové už dřív přesunuli na toto místo výrobu Maserati GranTurismo a GranCabrio, jejichž předchozí generace sjížděla z linek v Modeně. Jenže prodeje této značky jdou dolů v ještě větší míře, než je tomu u Fiatu - předloni šlo o 26 600 aut, loni už jen o 11 300 kusů. To ve finále vedlo ke zrušení několika projektů, které měly nabídku značky zatraktivnit.

GranTurismo a GranCabrio se tedy ve čtvrtém kvartálu letošního roku vrátí zpátky do Modeny, neboť Mirafiori bude zasvěcena výlučně Fiatu 500 se všemi druhy pohonu. V Turíně pak sice Maserati bude dále produkovat karoserie a rovnou se postará také o jejich nalakování, veškerá montáž ale již bude probíhat tamtéž, kde se dávají dohromady také další modely s trojzubcem ve znaku, tedy MC20 Coupe a Cielo či GT2 Stradale. A to může být nakonec dobře i pro Maserati, návrat do Modeny, do údolí supersportů, chřadnoucí image značky jen podpoří.

Co se týče zaměstnanců v Mirafiori, většina lidí momentálně spíše nevyrábějících Maserati bude nově dávat dohromady nové pětistovky. Někteří ovšem budou přesunuti do oddělení, které se zabývá výrobou převodovek eDCT. Jak se tedy zdá, konec dobrý, všechno dobré. Alespoň tak to vidí šéf Maserati Santo Ficili, dle kterého se jedná o „hrdé a strategické rozhodnutí“. To ostatně zní lépe, než přiznat, že tu někdo před pár lety mířil těžce mimo terč. Nicméně buďme i my pozitivní - Fiat měl dost síly na to, aby si přiznal chybu a špatné rozhodnutí změnil. Pokud se spalovací pětistovka bude vážně prodávat desetkrát lépe než ta elektrická, bude to jasný políček pro konkurenty.

Značka s trojzubcem ve znaku bude nyní celé své portfolio vyrábět ve svém ústředí v Modeně. Na konci letošního roku se tak „domů“ vrátí i GranTurismo a GranCabrio. Foto: Maserati



Továrna v Mirafiori pak bude vyhrazena jen výrobě modelu 500, dnes téměř neprodávaného auta. V listopadu ale začne sériová výroba jeho spalovací verze, které Italové zjevně hodně věří místo tisícovky aut za měsíc chtějí vyrábět asi deset tisíc vozů. Foto: Fiat

Zdroj: Quattroruote

Petr Prokopec

