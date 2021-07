Fiat odhalil nové levné SUV. Umí zaujmout, u nás ho ale samozřejmě nekoupíte před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Fiat

Nová levná auta i u nás dobře známých a stále působících značek dále vznikají, my si na ně ale můžeme nechat zajít chuť z dobře známých důvodů. Fiat Pulse je dalším z nich.

S levnými vozy je v Evropě definitivně konec, to mezi dalšími nedávno potvrdil i šéf Škody. Stojí za tím tlak na minimalizaci emisí vedoucí až k elektrifikaci, který dává výrobců na výběr jen dvou špatných možností - buď nabízet malý elektromobil, který bude velmi drahý a omezeně využitelný, nebo malé auto s konvenčním pohonem, které bude kvůli drahým anti-emisním systémům drahé též. Že se ve výsledku raději vydají cestou neprodávat v této třídě nic, tak není divu.

Ve zbytku světa pak sice taktéž začíná docházet k utahování opasků, ovšem nikoliv takovou měrou. Stále tedy dochází na premiéry aut, na jejichž pořízení nepotřebujete několik ročních platů a která nejsou využitelná jen pro jeden účel. Dokládá to Fiat, jenž v květnu letošního roku částečně odhalil nové SUV. Zároveň přitom odstartoval veřejnou soutěž, která se týkala názvu - lidé si mohli vybrat, zda chtějí, aby se novinka jmenovala Pulse, Tuo nebo Domo.

Nakonec zvítězila první varianta, jak uvádí nová tisková zpráva. Ta zároveň vůz kompletně představuje, byť přesná cena zatím chybí. Fiat nicméně říká, že Pulse pošle cenově pod nový Volkswagen Nivus, jenž startuje na 79 990 brazilských realech (cca 336 tisíc korun). To je cena, za kterou se u nás neprodává pomalu nic, tady ale dostanete vůz, který je konkurentem třeba i pro levnější verze spřízněného Jeepu Renegade.

Vůz původně známý jako Project 363 dostal do vínku platformu MLA, která byla navržena tak, aby dosáhla co nejlepšího hodnocení v rámci crash testů Latin NCAP. Automobilka zatím zmínila, že rozvor mezi nápravami činí 2 532 milimetrů, svým způsobem zde tedy máme konkurenci Škody Kamiq. Ta přitom startuje o zhruba 100 tisíc výše, a to navzdory pouhým 95 koním pod kapotou. Fiat přitom již v základu nabídne atmosférickou jedna-trojku naladěnou na 110 koní.

Mimo to bude k dispozici i přeplňovaný litrový tříválec, který bude produkovat 130 koní. A aby toho nebylo málo, pak značka počítá i s příchodem přeplňované jedna-trojky, jenž bude na přední kola posílat 150 a možná ve vrcholné formě i 185 koní. Tomu již zmiňované české SUV nemůže konkurovat, neboť stejně jako Nivus končí na 150 koní. To všechno vyznívá pro nový Fiat dobře.

Italské novinka umí zaujmout i uvnitř, kde se počítá se 7palcovým digitálním přístrojovým štítem, který u vyšších úrovní výbavy doplní 10,1palcová obrazovka multimediálního systému. V rámci exteriéru pak zákazníci budou moci rozměrnou čelní masku s ještě větším logem doplnit dvoubarevným lakem. Fiat by tedy mohl počítat s nemalým zájmem, a to nejspíše i v Evropě. Jak ale již tušíte, k nám se Pulse nepodívá, jakkoli nemáme pochyb o tom, že by si zde zákazníky našel. Nesmí.

Fiat Pulse bude na jihoamerickém trhu k mání po letních prázdninách, přičemž zákazníci zpočátku budou moci volit mezi atmosférickou jedna-trojkou, přeplňovaným litrovým tříválcem a výhledově i motorem 1,3 turbo. Foto: Fiat

Zdroj: Fiat

