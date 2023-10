Fiat odhalil své BMW X4 M pro chudé, vyloženě levné ale přijde asi jen zákazníkům BMW před 7 hodinami | Petr Prokopec

Do nabídky Fiatu se v posledních letech moc zajímavých novinek nedostalo, tato je výjimkou. Je to v podstatě BMW X4 M pro chudé, které s laděním Abarthu včetně 185 koní pod kapotou nebude pomalé. Pro Evropu ale určené opět není.

Když se na počátku roku 2008 ukázalo na detroitském autosalonu BMW X6 první generace, jen málokdo tipoval, že SUV-kupé potká úspěch. Jenže mnichovští tehdy měli čuch na prázdná místa na trhu, kde na ně čekala slušná hrstka zákazníků. Před třemi lety tak odhalili X6 již třetí generace, kromě toho v roce 2014 přišli také s menším modelem X4. Také ten se již dočkal střídání stráží, ve své poslední iteraci navíc disponuje i verzí M s až 510 koňmi pod kapotou. Není to nezajímavé auto, s cenou od 2 701 400 Kč je to ale zatraceně drahé zboží.

V nižších segmentech podobných aut moc nekoupíte - SUV kupé se v nabídkách mainstreamových výrobců moc nezabydlela, natož pak, aby dostala výkonné verze. Jednou z výjimek je Fiat, který již loni v létě přišel s modelem Fastback. To zní tajemně, jde ale právě o SUV-kupé dlouhé 4 427 milimetrů. K mání je bohužel pouze v Jižní Americe, a tak zákazníci mohou volit mezi dvěma motory FireFly, které jsou uzpůsobeny jak ke spalování benzinu, tak zejména etanolu, což je v Brazílii klíčové palivo.

Etanol nicméně nemá jen ekologický kredit, zároveň zvyšuje výkon. Pokud jej tedy spaluje základní litrový tříválec, je možné počítat se 130 koňmi místo 125 kobyl, které míří na přední kola po natankování regulérního benzinu. V případě přeplňované jedna-trojky tu pak máme 182 a 185 koní. Tuto jednotku nicméně bylo možné pořídit jen při volbě výbavy zvané Limited Edition. A jakkoli se na přídi vozu skvělo logo Fiatu, motor již zdobil emblém Abarthu.

Sportovní divize italské automobilky má nicméně na jihoamerických trzích patřičný šmrnc, a právě proto Italové kují železo, dokud je žhavé. Momentálně tedy představili Fastback ozdobený logem škorpiona na všech možných místech, tedy nikoli jen na přídi a zádi či na volantu, ale rovněž na bocích, sedadlech či kožené obrubě voliče automatické převodovky. Ta je pro tuto verzi jedinou volbou, tak jako u základní verze pak zaměstnává výhradně přední kola.

A protože je výchozí Fiat Fastback vnímán jako levnější alternativa pro BMW X4, provedení Abarth může zaskočit za X4 M. V motorovém prostoru ovšem najdeme pořád zmíněnou jedna-trojku disponující maximálně 185 koňmi. Sprint na stovku tato verze přesto zvládne za 7,6 sekundy, o žádného šneka se tedy nejedná. Značka navíc vozu dodala jízdní režim Poison (tedy Jed, jsme pořád v autě se škorpionem ve znaku, ne?), jenž má zostřit reakce převodovky i motoru.

Abarth Fastback dále profituje z tužšího a o 5 mm sníženého zavěšení kol, přičemž oproti výchozímu Fiatu dostal nové pružiny, tlumiče a větší přední stabilizátor. V případě exteriéru tu pak máme nárazníky, lemy blatníků a boční prahy lakované stejnou barvou jako zbytek karoserie, kontrastními prvky jsou pak čelní splitter a zadní spoiler. Kromě toho dorazila litá kola BBS, ovšem i přes jejich 18palcovou velikost se zdají být trochu malá.

Co se interiéru týče, vedle oněch všudypřítomných log Abarthu lze počítat s imitací karbonových dekorů, ozdobným červeným prošíváním nebo 10,1palcovým displejem multimédií. Pokud by něco takového zákazníkům nestačilo, mohou si za příplatek dokoupit lepší audio systém se subwooferem v zavazadelníku nebo sportovní vzduchový filtr KN. Ceny vozu pak startují na 159 990 brazilských realech, tedy asi 732 tisících Kč. To není úplně lidová cena, vedle o 2 miliony dražšího BMW X4 M to ale láce je.

Fastback se dočkal přemíry log škorpiona, se kterými je spojen také agresivnější bodykit či přitvrzený a snížený podvozek. Za asi 732 tisíc Kč je to relativně levná napodobenina BMW X4 M. Foto: Abarth

