Fiat Panda se po 13 letech dočká nové generace, jinak pojatá novinka má brát zákazníky Dacii

Současná Panda je docela jiné auto, než jakým byla v 80. letech minulého století. A ta příští pak historii tak trochu zopakuje. Má pořádně nabobtnat a vyrazit krást zákazníky Sanderu, hlavně pak se spalovacími motory pod kapotou.

Stávající nabídka Fiatu není ani trochu rozmanitá a už vůbec ne zajímavá. Pokud totiž pomineme elektrickou verzi modelu 500, pak tu máme jen vozy s velmi starým konstrukčním základem. Prim v tomto ohledu hraje spalovací verze pětistovky, která se prodává od roku 2007, ani Panda ale nezůstává moc pozadu. Její generace totiž přišla na trh již v roce 2011. A byť od té doby došlo na modernizace, byly vždy jen dílčí. Skutečně nový vůz má nabídnout až další generace.

Italové již potvrdili, že premiéra modelu proběhne 11. července 2024, tedy v den, kdy Fiat bude slavit 125. výročí založení. Šéf automobilky Olivier Francois pak dodal, že novinka bude značně inspirována čtyři roky starým konceptem Centoventi. Ten při délce 3 680 milimetrů překonával stávající provedení jen lehce, díky elektrickému ústrojí však nabídl mnohem více prostoru v kabině. Rozvor byl totiž natažen na 2 420 mm oproti současným 2 300 mm.

Produkční Panda by nicméně měla ještě více narůst do délky, a to někam ke čtyřem metrů. Francois totiž zmínil, že vedle nově odhaleného modelu 600e je v segmentu B stále ještě dostatek prostoru pro další model. Oba vozy bude podepírat platforma CMF, která je uzpůsobena zástavbě elektrického i spalovacího ústrojí. Nicméně zatímco Fiat 600e bude plnit roli stylovky, nová Panda se zaměří na klientelu s nižšími příjmy a bude konkurovat Dacii Sandero.

„Vůz, který příští rok uvidíte, bude cool, populární a dostupný,“ uvedl Francois. Dle šéfa Fiatu přitom bylo podstatné, aby Panda nebyla vyloženě evropským vozem, jako je tomu v případě modelu 600e, nýbrž aby oslovila globální publikum. Důvodem je mimo jiné fakt, že většina z loni prodaných 1,2 milionu exemplářů skončila v Jižní Americe. Mimo to si ovšem Panda vede velmi dobře také na Středním Východě a v Asii. I proto se spalovacích jednotek nevzdá.

Když se podíváme na 4 084 mm dlouhý Jeep Avenger, který užívá tutéž architekturu a rovněž spadá pod koncern Stellantis, pak se zdá, že jedním z agregátů, které nová Panda vyfasuje, bude 1,2litrový přeplňovaný tříválec naladěný na 100 koní. S touto jednotkou nicméně Avenger startuje na 27 000 Eur (cca 646 tisíc korun), zatímco Panda by měla být k dispozici za zhruba polovic. Onen agregát tak nejspíše v jejím případě bude vrcholem.

Co se pak elektrické verze týče, ta je k mání od 899 900 Kč. Na podobné sumě bude startovat i Fiat 600e, Panda tedy rovněž zamíří níže. O výraznějším posunu však nemůže být řeč. A jediným dalším způsobem, jak se dostat blíže k zemi, je snížení kapacity baterií. Přitom již stávajících 54 kWh není žádná sláva. Když tedy Francois zmiňuje „Pandu se vším, co k ní patří“, o elektrické verzi vážně nemluví.

