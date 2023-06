Fiat potichu odhalil nástupce legendární šestistovky, asi ví, že to vedle ní bude totální propadák před 3 hodinami | Petr Prokopec

Nedokážeme si představit jiný důvod, proč by Fiat nevěnoval odhalení vozu více pozornosti. Zatímco někdejší šestistovka motorizovala půlku Evropy hlavně díky nízké ceně, nástupce může leda pomoci udělat z kontinentu druhou Kubu.

V roce 1936 představil Fiat malý vůz zvaný Topolino, kterému jste od nárazníku k nárazníku naměřili jen něco málo přes tři metry. Hmotnost se pohybovala lehce nad půl tunou, do motorového prostoru tak zamířil pouze 0,56litrový motor naladěný na 13 koní. S ním Topolino neboli myšák či rovnou Mickey Mouse zvládal dosáhnout nejvyšší rychlosti 85 km/h. A protože se prodával v podstatě za babku, do roku 1955 vzniklo 520 tisíc exemplářů.

Ještě většího úspěchu nicméně dosáhl Fiat 600, který se začal nabízet právě ve chvíli, kdy Topolino přestalo sjíždět z montážních linek. Automobilka totiž v letech 1955 až 1969 prodala ohromujících 2,7 milionu aut. Znovu za tím stála především velmi nízká cena, která ostatně okouzlila i konkurenční výrobce. Ti proto odkoupili licenci, díky které došlo mimo jiné na „španělský zázrak“, tedy příchod Seatu 600, který pomohl ke zmátožení se země zasažené občanskou válkou. Jako jugoslávská Zastava se pak šestistovka vyráběla dokonce až do roku 1985.

Přesunout se můžeme do současnosti, a to ke zcela nové verzi, s níž Italové překvapivě vyrukovali velmi potichu a bez jakéhokoli předchozího oficiální avíza. Nový Fiat 600 by měl nahradit dosavadní model 500X, přičemž architekturu bude sdílet s Jeepem Avenger odhaleným už loni. Toto čtyřmetrové SUV pak má v prvé fázi dorazit pouze s elektrickým pohonem, jenž nabídne 156 koní. Baterie o kapacitě 56 kWh přitom mají zajistit dojezd 400 km resp. v městském provozu dokonce až 550 km, o tom nicméně majitelé budou moci v praxi pouze snít.

Italové zatím odhalili jen vzhled, o dalších technických parametrech mlčí. Dá se nicméně předpokládat, že platforma eCMP se vším výše zmíněným dorazí beze změn. To nicméně znamená, že nový Fiat 600 nepůjde ve šlépějích svého předchůdce ani v nejmenším. A zatímco nárůst délky na ony čtyři metry či vyšší výkon pod kapotou by asi každý kvitoval, nutné navýšení ceny někam nad milion korun povede ke zvednutým palcům jen stěží.

V tomto ohledu si přitom můžeme posvítit na elektrický Fiat 500, který můžete pořídit od 699 900 Kč. V té chvíli nicméně máte k dispozici baterie o kapacitě pouhých 23,8 kWh, stejně jako elektromotor naladěný na 95 koní. Jakmile pak přejdete k verzi se 42 kWh a 118 koňmi, již si musíte připravit 819 900 Kč. Z levného kraje tedy novodobá šestistovka rozhodně nebude, jakkoli je třeba dodat, že zmiňovaný Avenger má dorazit také s 1,2litrovým tříválcem. Zda jej však dostane i verze od Fiatu - a kde případně bude k dispozici -, to je zatím ve hvězdách.

Dostupné informace o modelu 600 nám tím končí, na sklonku května ale automobilka oznámila, že ze záhrobí se vrátí rovněž Topolino. Ovšem ani to nebude ukuchtěno dle téhož receptu jako před takřka devadesáti lety. I v tomto případě půjde o elektromobil, navíc takový, jenž je klasifikován jako městská čtyřkolka - jednat se bude o upravený Citroën Ami. Cena tak jistě nebude milionová, i tak ovšem dostanete jen předraženou motorizovanou nákupní tašku s omezeným dojezdem a dvěma sedadly.

