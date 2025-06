Fiat se chce stát tím, čím už vlastně býval, výrobcem normálních aut pro lidi. Jeho další novinka půjde po krku Dacii před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Fiat

Podobně jako mnozí jiní, také Italové zkusili na trhu zamířit výš, postupem času se tím ale skoro oddělali. Nyní se „normalizují”. Ostatně vidí, jak se daří Dacii, a tak vyráží směrem dostupnějších obyčejných aut pro lidi. Chybět u toho nemá ani SUV ve stylu Bigsteru.

Ještě před pár lety byla Dacia značkou, na kterou spousta lidí koukala skrze prsty. A konkurence rudla ve chvílích, kdy jste nějaký její model srovnávali s rumunským vozem. Když pak navíc koncern Volkswagen začal zvažovat, že by Škoda mohla sestoupit právě na úroveň Dacie, aby se její vozy tolik netloukly s těmi německými či případně španělskými, došlo v Mladé Boleslavi pomalu na stávku.

Stačilo ale pár let nekonečného zdražování prakticky všeho a situace je rázem jiná. Dacia se stala doslova modlou normálního zákazníka, neboť i když také její vozy podražily, stále zůstávají relativně dostupné a vlastně i normální. Nově se ovšem mohou chlubit také pohlednějším zevnějškem, moderními prvky v interiéru či výkonnějšími motory. Vlastnit Dacii tak najednou není ostuda.

Na tento posun začínají reagovat i výrobci, kterým by nyní určitě nevadil růst, s jakým lze rumunskou automobilku spojit. A protože dosavadní strategií něčeho takového nedosáhnou, nezbývá jim nic jiného, než se pokusit Dacii napodobit. Přesně to hodlá udělat Fiat, který se aktuálně vrací z oblaků zpátky na zem. A tak nám během dvou let představí dvě novinky - větší SUV, které půjde proti novému Bigsteru, a poté rovněž „hatchback na chůdách“.

Oba vozy na délku nepřesáhnou metu 4,5 metru, v případě obou se navíc počítá s platformou Smart Car, která už podepírá čtyřmetrový Fiat Grande Panda. Nové SUV přitom naváže na jeho styl, i proto že bude součástí pandí rodiny. Italská automobilka však zatím ani nepotvrdila, ani nevyvrátila, že na tuto příbuznost bude odkazovat i názvem. Dorazit tak může třeba Panda XL nebo Maxi Grande Panda, když Kodiak má už zabraný Škoda.

Evropský šéf Fiatu Gaetano Thorel k tomu kolegům z Autocaru řekl, že mimo segment malých městských aut se výrobce může cítit i poněkud nejistě. Automobilka totiž nebude moci čerpat z nedávných zkušeností, ale spíš z těch starších. „Může to být výzva, protože zatímco s 500 či Pandou máme zkušenosti, s rodinnými stěhováky je tomu jinak. I když vlastně ne, neboť když si vzpomeneme na Multiplu, je na čem stavět,“ uvedl.

Teritorium italské automobilky se tak díky otevřeným skladům koncernu Stellantis má řádně navýšit, v rámci osobních vozů bude Fiat pokrývat nabídku od 2,5 do 4,4 metrů. SUV jakožto nástupce Multiply pak má v případě exteriéru najet na off-roadovější vzhled, zatímco uvnitř se bude snažit maximalizovat prostor pro posádku. Očekávat tak můžeme i verzi se třemi řadami sedadel, ostatně spřízněný Citroën C3 Aircoss jimi disponuje.

Co se týče druhé novinky, ta by měla posloužit jako duchovní nástupce Fiatu Tipo. Značka i u ní použije některé designové elementy z Grande Pandy, jak ostatně potvrdila již loni představením několika stylových konceptů. Klíčové pak pro oba nově příchozí vozy bude nízká cena, ostatně oba mají dorazit se spalovacími motory.

Italové se loni pochlubili pěti koncepty, z nichž minimálně dva dorazí do dvou let do sériové výroby, půjde o větší SUV a „hatchback na chůdách“. Foto: Fiat

Zdroj: Autocar

Petr Prokopec

