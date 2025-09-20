Fiat se po pěti letech nabízení nesmyslů vrací ke kořenům, jeho nová speciální 500 oslní už tím, co má pod kapotou

Když se Italové ohlédnou za uplynulými pěti roky, musí se sami sebe ptát: Co jsme to proboha dělali za nesmysly? Naštěstí je probudil náraz do zdi, od které se vrátili do své vlastní lepší minulosti. Nový Fiat 500 v provedení Torino je toho nejlepším důkazem.

včera | Petr Prokopec

Foto: Fiat

Když se Italové ohlédnou za uplynulými pěti roky, musí se sami sebe ptát: Co jsme to proboha dělali za nesmysly? Naštěstí je probudil náraz do zdi, od které se vrátili do své vlastní lepší minulosti. Nový Fiat 500 v provedení Torino je toho nejlepším důkazem.

Na počátku léta se Fiat konečně pochlubil spalovací verzí modelu 500. Jeho druhou novodobou generaci totiž Italové v roce 2020 osadili jen elektrickým pohonem, který tuto legendu připravil téměř o veškeré prodeje - pouhých 1 533 prodaných aut v Evropě za poslední měsíc je na tohoto auta prakticky nic.

Automobilka tak musela pravidelně zastavovat výrobu, aby se jí na skladech nevršilo až zbytečně moc neprodaných exemplářů. Až poté se probudila a udělala to, co měla udělat hned na začátku - rozhodla o „dovyvinutí” spalovací verze s přeplňovaným litrovým tříválcem. Až bude mít Fiat dost odvahy tvářit se zcela pro-zákaznicky, nazve ji krásně ICE (Internal Combustion Engine) nebo prostě spalovací, zatím ji říká kompromisně Ibrida. I když pouze mild-hybridní technika vozu k ničemu takovému nedává velký prostor, tohle prostě není hybrid s typickými vlastnostmi takového pohonu.

Toto provedení bude v Itálii startovat na 16 900 Eurech, tedy dle současného kurzu na zhruba 411 tisících korunách. Ve srovnání se srovnatelnou verzí předchozí generace tak sice došlo na určité zdražení, ovšem elektrický Fiat 500e se nachází ještě o hezkých pár pater trhu výše, bez jakýchkoli dotací je totiž k dispozici od 29 950 Eur neboli od 727 tisíc Kč. Na hatchback měřící jen 3 632 milimetrů je to opravdu šílená suma, postupnému pádu prodejů pomalu na nulu se tak nelze divit.

Protože navíc loni musela kvůli nové várce nesmyslných bruselských předpisů opustit nabídku značky původní generace, byla absence spalovací verze pro Fiat těžkou ranou. Bez základních úrovní výbavy se navíc automobilka bude muset ještě pár měsíců obejít, pro nedočkavce je tu ovšem už teď první speciální verze, a sice 500 Torino. Ta je odkazem na továrnu Mirafiori v Turíně, kde se spalovací provedení bude vyrábět. A je přesně taková, jaká má být - tedy hravá a levná.

Fiat si za novinku účtuje 18 950 Eur (asi 460 tisíc Kč), tedy jen o něco málo víc než za základ. Ve srovnání s elektromobilem ovšem klientela i nadále ušetří statisíce, navíc ji nemusí trápit dojezd či tankování. Pod kapotou pak sice musí počítat jen se 65 koňmi, které asfalt netrhají, na druhou stranu se ale o jejich přenos stará šestistupňový manuál. Nějakou zábavu za volantem si tedy užijí, pohonné ústrojí však i v takovém případě bude bodovat svou efektivitou a nízkou spotřebou.

Navrch je navíc možné počítat standardně s exkluzivními barvami Ocean Green či Yellow Golf, které po stranách vozu doplňuje symbol Mole Antonelliana, což je ikonická budova v Turíně pojmenovaná dle jejího architekta Alessandra Antonelliho. Počítat pak lze rovněž s logem pohonného ústrojí, stejně jako s vícepaprskovými litými koly, zatímco dovnitř se nastěhovala palubka lakovaná stejným odstínem jako karoserie či specifické čalounění.

Jde o jediné doteky, které novinku povyšují nad rámec běžné produkce, ono to ale ve finále stačí - klíčová je zde zkrátka cena a to, co za ní dostáváte. Objednávky pak Italové mohou začít sepisovat nyní, nicméně na své vozy budou čekat až do počátku příštího roku. Tou dobou by již mělo jít objednávat také základní provedení, stejně jako Fiat hodlá nabízet speciální verze pravidelně. A je víc než jisté, že s nimi bude bodovat, na rozdíl od těch elektrických - nedivili bychom se, kdyby jejich odbyt nyní ještě víc klesl a původně jen elektrická pětistovka se stala jen spalovací. Byl by to jen návrat k normálu.


Spalovaí Fiat 500 přichází na úvod ve speciální verzi Torino, které skládá hold továrně Mirafiori v Turíně, kde se vůz bude vyrábět. Foto: Fiat

Zdroj: Fiat

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.