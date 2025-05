Fiat se zdá být konečně znovu na správné cestě, jeho dalším velkým krokem bude oživení této malé legendy před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Fiat

Italové jako mistři malých aut léta tápali, když nejprve zabili Punto, pak přetáhli strunu s Pandou i původní novou pětistovkou a minuli terč s jejím elektrickým nástupcem. Teď mají skoro všechno - novou Pandu i novou pětistovku na benzin, a tak si mohou dovolit přidávat speciality.

Když jsem se dnes ráno pohlédl díval na prodejní data spojená s českým trhem a následně na tuzemský ceník Fiatu Grande Panda, trochu jsem zkoprněl. Italskou novinku jsem totiž mezi v dubnu prodanými auty vůbec nenašel, což bylo při částkách, které za něj automobilka požaduje, poněkud překvapivé. Ovšem jen do chvíle, než jsem si uvědomil, že jakkoli Grande Panda debutovala 14. června 2024, tedy prakticky před rokem, do místních showroomů vůz dorazil až letos v dubnu.

Novinka se tedy objeví až v květnových prodejních datech a jsme zvědavi, jak si povede. Fiat se totiž rozhodl, že úspěchu půjde naproti a nabídl hned i spalovací provedení za cenu od 454 900 Kč. Není to vyloženě málo, na současném trhu ale nelze čekat zázraky. A vzhledem k image, kterou Panda mezi lidmi pořád má, by mohla bodovat.

Pro Fiat to navíc není jediná posila, které se letos dočká. Roky churavějící nabídka značky letos přivítá i snad nutně ještě levnější spalovací pětistovku, se kterou automobilka šlápla tak vedle, když ji zprvu nabídla jen jako dnes téměř nikým nechtěný elektromobil (letos v ČR pouhých 6 prodaných aut!). Paleta modelů, ze které jste si donedávna mohli vybrat jen pokud fandíte nesmrtelným klasikám (spalovací 500 se prodávala ve stejné generaci od roku 2007, Panda v principiálně nezměněné podobě od roku 2011), se tak dočká zásadních vzpruh. A protože s jídlem roste chuť, nezůstanou Italové jen u základních provedení.

Jak už dříve potvrdil šéf značky Olivier Francois, Fiat s počítá s příchodem dalších variant a specialit. A při příležitosti zahájení prodejů nové spalovací Grande Pandy odhalil také koncept Grande Panda 4x4 Manifesto, který se dočkal plastových lemů ve spodní části karoserie či „zahrádky“ na střeše, které nese rezervní kolo. Mimo to zde najdeme i dodatečná LEDková světla, stejně jako je tomu před čelní maskou. Především ale dostal pohon všech kol, který v aktuální nabídce nové Pandy chybí.

Fiat karoserii nalakoval unikátní tmavě červenou barvou Bordeaux, která odkazuje na původní Pandu 4x4, jež se v nabídce značky objevila v 80. letech. Tímto vozem se pak inspirovala i 16palcová ocelová kola, která jsou osazena terénními pneumatikami. Výsledek vypadá lákavě jako ten správný „retro revival” původní legendy, co všechno ale bude k dispozici pro produkční verzi, v tuto chvíli není jisté. Nudu a šeď ale nečekejme, Italové jsou tradičně hraví.

Otázkou je řešení pohonu, neboť Italové zatím potvrdili jen tolik, že zadní náprava bude elektrifikovaná. Očekávejme tedy hybridní čtyřkolku, kdy přední osu bude mít na starosti spalovací a zadní elektrický motor, popř. ryze elektrický pohon. To už tak „funky” nezní, ale nechme se překvapit výsledkem. Produkční verze by na každý pád měla dorazit někdy v příštím roce, dlouho tedy na objasnění věcí neznámých čekat nebudeme. Od boku pak už jen můžeme střelit cenu, která by mohla vystoupat o nějakých 200 tisíc výš oproti současnému základu.

Grande Panda 4x4 Manifesto je předzvěstí čtyřkolky, která naváže malou legendu z 80. let. Vypadá sympaticky, s technikou to může být složitější. Foto: Fiat

Zdroje: Fiat, SDA

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.