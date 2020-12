Fiat si dál zahrává s nespolehlivostí, novinka dostala techniku, která nemůže vydržet před 3 hodinami | Petr Miler

Nevíme o jiném autě této kategorie, které by po takové technice sáhlo, spíše brzy nebudeme vědět o žádném větším modelu, který by s ní pracoval. Přesto Fiat dal Talentu automat DCT.

Před necelými 20 léty se zdálo, že budoucnost samočinného řazení automobilů patří jedinému řešení, dvouspojkovým převodovkám. Tehdy nově zářící hvězda mezi automaty nabízela to, o čem si ty s hydrodynamickým měničem mohly nechat jen zdát - mimořádnou rychlost řazení spojenou s přijatelným komfortem a vysokou efektivitou. Cestu jim začal razit koncern VW a postupně se přidali skoro všichni. Jenže postupem času se na jejich bílé holubici začaly objevovat kaňky, které jejich atraktivitu značně umenšily. A to pro výrobce i zákazníky.

Jako nové jsou dvouspojkové automaty skoro dokonalé, postupem času ale mají problém jak s čistotou řazení, tak technickou spolehlivostí. A po skoro dvou dekádách už si můžeme říci, že prakticky neexistuje řešení, které by všechny problémy vzalo v potaz.

Automaty jako DSG umí být rychlé, umí být komfortní, umí být trvanlivé a umí být i přijatelné z hlediska výrobních nákladů resp. ceny pro zákazníka, problém je v tom, že neumí být všechno dohromady. Pokud jsou rychlé, komfortní i trvanlivé, jsou strašně drahé. Pokud stojí přijatelné peníze, jsou buď komfortní nebo rychlé. A v závislosti na tom jsou i různě trvanlivé.

Vše rozumně spojit nelze, a tak se od nich výrobci v posledních letech stále více odvrací a preferují mezitím dále se posunuvší automaty s hydrodynamickým měničem. Ty jsou skoro nesmrtelné, staly se rychlejšími i efektivnějšími, přičemž zůstaly komfortní a cenově přijatelné. Zvláště ve větších a výkonnějších autech tak dnes DCT pomalu nenajdeme, modely jako Audi RS a BMW M už téměř bez výjimky sází na HDM, a to ze všech výše zmíněných příčin. Dvouspojky najdeme v podstatě už jen v drahých supersportech od Porsche výš, kde cena nehraje podstatnou roli a přetrvávající výhody zejména v oblasti rychlosti řazení vítězí.

Za této situace přichází v prosinci 2020 na trh Fiat Talento s automatickou převodovkou. To zní prima, dosud byl k mání jen s manuálem, zkoumání detailů ale ukáže, že Talento dostalo dvouspojkový automat. Velký a hodně zatěžovaný vůz, který si nemůže dovolit být drahý s dvouspojkovým automatem? Nechceme dávat najevo předsudky, ale toto snad nemůže dopadnout dobře. Že by Italové použili skříň srovnatelnou třeba s tou v Audi RS3 nebo Bugatti Veyron, které vydrží skoro vše, je vyloučené, to by Talento stálo přes milion. A cokoli jiného se do dieselové dodávky prostě nehodí.

Musíme tak znovu kroutit hlavou, jak moc si Italové nabíhají při řešení dlouhodobě omezené spolehlivosti svých aut. Sázívají na řešení, která se zdají být odsouzena k problematickému fungování. Třeba bude Talento DCT výjimkou, pokud si ale chcete být jisti, že kupujete co nejvíce spolehlivou dodávku, po této verzi bychom opravdu nesahali. Pokud BMW neudrželo automaty DCT ani v relativně malé M3 za miliony, jak by je mohl Fiat úspěšně provozovat Talentu za statisíce?

