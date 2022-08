Fiat ukázal nové levné stylové SUV, za ceny kolem 350 tisíc to může být slušný prodejní hit před 2 hodinami | Petr Prokopec

Není to žádný kandidát na auto roku, spojuje ale dnes tak populární typ auta s větší porcí stylu. A přitom se cenově drží u země. S touto kombinací vlastností snad ani nemůže prodejně nefungovat.

V loňském roce se Fiat pochlubil novým SUV. Model Pulse by mohl konkurovat Škodě Kamiq, neboť je 4,1 metru dlouhý a do zavazadelníku pobere 370 litrů. Pod kapotou nicméně disponuje atmosférickou jedna-trojkou naladěnou na 110 koní, čímž koncernový litrový tříválec překonává. Ze zákaznického úhlu pohledu je ovšem stěžejní cena, která startuje na 313 tisících korunách. Za nejlevnější Kamiq nicméně dáte 428 tisíc Kč, načež by nebylo překvapením, kdyby Pulse konkurenci doslova válcoval.

Jak ale nejspíše víte, k něčemu takového těžko dojde, neboť zástupce Fiatu je určen pouze pro jihoamerické trhy. Tamtéž pak zamířila jeho ostřejší verze Pulse Abarth, která byla odhalena letos na jaře. A nejinak tomu bude v případě stylového provedení nazvaného Fastback. Pod tímto označením se nicméně neskrývá provedení připomínající třeba Ford Mustang, Fiat svému SUV pouze dodal přepracovanou záď. A když už jej měl zpátky v dílně, přidal také nový předek.

Automobilka zatím dala do placu pouze dvě fotografie exteriéru, ze kterých na nás ovšem nekouká nic neobvyklého. Pokud byste vyměnili logo Fiatu třeba za emblém Renaultu, řada lidí by si nejspíše myslela, že je to nová Arkana. Jde o důsledek vývoje posledních let, kdy se k SUV upínají prakticky všechny automobilky, mnohé z nich pak vlastně již nic jiného ani nenabízí. Místo někdejší rozmanitosti se dnes potkáváme s naprostou unifikací danou i tlakem na snížení emisí.

Neříkáme tím, že by Fiat Fastback byl ošklivým vozem. Jen zkrátka designem již nemá jak vyniknout. Jeho úspěch tak bude záviset hlavně na správně zvolené ceně a výbavě, kterou nabídne. To druhé vám nepovíme, ceny ba ale měl startovat okolo 350 tisíc Kč v přepočtu, což nezní špatně. Po stránce technické přitom bude disponovat pouze přeplňovanými jednotkami, tedy jak litrovým tříválcem, tak čtyřválcovou jedna-trojkou. Oba motory přitom zvládají spalovat klasický benzin i etanol, zatím však není jisté, jaký výkon nabídnou.

Nicméně Fastback má být jednou z vlajkových lodí značky v Jižní Americe, dá se tedy předpokládat, že méně objemný agregát bude disponovat 130 koňmi a ten větší 150. Zda se pak objeví i v tomto případě provedení Abarth disponující 185 koňmi, je v tuto chvíli ve hvězdách. Ostatně jak jsme zmínili, Fiat se zatím pochlubil pouze exteriérem, interiér ale bude mít jistě velmi blízko k výchozímu Plusu. Více uvidíme již brzy, začátek prodeje je plánován na září či říjen.

