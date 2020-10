Fiat prodává zajímavé kompaktní SUV za 159 tisíc Kč, u nás ho ale nedostanete před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Fiat

Nabídka některých automobilových značek v Evropě je zoufale nezajímavá a Fiat k takovému stavu nemá daleko. Právě Italové vyrábí a prodávají sympatický model Mobi, ovšem jen pro Jižní Ameriku.

V Evropě již několik dekád dochází k urbanizaci, což dopravu v centrech měst činí často neúnosnou. Tlak na stále vyšší bezpečnostní a emisní standardy i elektrifikaci, které sebou nese citelné zdražování, přitom do značné míry tlačí z trhu i řešení tohoto problému. Úzkým uličkám totiž nejlépe sluší malá auta se snadnou manévrovatelností, která lze zaparkovat skoro kdekoli. Bohužel právě ty začínají z nabídek mizet, jak dokládá třeba krok Škody, u níž si již Citigo nepořídíte. Stejně tak v showroomech nenajdete ani Fiat Mobi, což je pro změnu chyba italské automobilky.

Fiat jako takový v Evropě dlouhodobě strádá, přičemž v posledních letech navíc jeho čest zachraňovala již pouze pětistovka. Kompaktní rozměry jsou přitom jedním z důvodů její popularity. Nyní by tak Italové mohli využít příležitosti a stále prázdnější segment trhu obsadit svým modelem Mobi. K něčemu takovému se ale bohužel nechystají, pětidveřový hatchback postavený na platformě druhé generace Fiatu Uno je totiž k mání pouze na jihoamerických trzích.

Automobilka navíc momentálně přichází s modernizací, která do nabídky přináší nové provedení Trekking. To se sice oproti ostatním verzím liší pouze vzhledově a výbavově, ovšem i přesto vzbuzuje daleko vyšší žádostivost. Stačila totiž černá kapota, ližiny, pár dekorů či 14palcová litá (nebo ocelová se zatmavenými středovými krytkami) kola, a rázem je tu moderně vypadající kompaktní SUV, kterému by jen málokdo hádal pouze 3,6 metru na délku.

Z jízdy v terénu se navíc u Fiatu Mobi na rozdíl od mnoha podobně střižených pseudo off-roadů nemusíte stresovat. Celé portfolio zahrnující dále výbavové stupně Easy a Like totiž disponuje nájezdovým úhlem 24 stupňů a světlou výškou 190 milimetrů, což je jen o 15 mm méně, než nabízí Dacia Duster. Ta je přitom jedním z nejvýše postavených aut ve své kategorii.

Pohon pak má prozatím na starosti pouze jediný motor, a sice litrový čtyřválec spřažený s pětistupňovým manuálem, který produkuje 75 koní při spalování etanolu a 73 koní při spalování benzinu. To možná nezní jako závratný výkon, Mobi nicméně váží pouze 907 kilogramů. Stovku tak zvládne za 12,2 sekundy, zatímco nejvyšší rychlost činí ne až tak závratných 157 km/h.

Lze už jen dodat, že Fiat kromě rozšíření nabídky pozměnil vozu masku či nárazník, zatímco dovnitř se nastěhovala poslední generace multimediálního systému UConnect se 7palcovým dotykovým displejem. Ceny startují na 38 990 BRL (cca 159 tisíc Kč) v případě základní výbavy Entry, zatímco vrcholný Trekking je k mání od 47 390 BRL (asi 193 tisíc Kč). Jak jsme ale již řekli, bohužel ne u nás.

Fiat Mobi se dočkal modernizace, v jejímž rámci dorazila také výbava Trekking. Ta přihazuje off-roadový vzhled k již standardním off-roadovým schopnostem. Foto: Fiat

Zdroj: Fiat

Petr Prokopec