Fiat zkusí vzkřísit své upadající prodeje autem, jehož úspěchu ani sám nemůže věřit

/ Foto: Fiat

Fiat se prodejně neustále propadá a poté, co dobrovolně skončil a nebo končí s řadou svých bestsellerů, žádný lepší vývoj nemůže očekávat. Potřebuje nové Punto nebo 500 na benzin, ne SUV bez střechy.

Jeden můj dobrý známý s oblibou říká, že v pracovním životě je nejtěžší udržet se dlouhodobě na výsluní. Svět se mění, navíc stále rychleji a být schopen se dokola s úspěchem přizpůsobovat vývoji trendů je náročné skoro v každém oboru. Je jedno, jestli jste zpěvák, obchodujete s oblečením nebo vyrábíte auta, je třeba smeknout před každým, kdo dokáže dekády s úspěchem nabízet to, co někdo očekává. Protože pokud to není Coca-Cola, je to každou chvíli něco trochu jiného.

Ze stejného důvodu je pochopitelné, že někdo, kdo je úspěšný v určité chvíli, není úspěšný ve chvíli jiné. Obvykle ale můžeme říci, že se dotyčný člověk či firma alespoň snažili, ale publikum zkrátka mířilo se svými očekáváními jinam. V případě Fiatu, svého času výrobce nejprodávanějších aut v Evropě, to neplatí. Italská automobilka, která ještě v 90. letech prodávala na starém kontinentu i přes 1,3 milionu aut, loni zřejmě neprodala ani třetinu tohoto počtu a vyčítat to může jen sama sobě. Protože se na spoustu věcí prostě vykašlala.

Nikdo nám nevysvětlí, proč Italové nechali zemřít Punto, svůj nejprodávanější model a jednoho z pramála pokořitelů VW Golf. Proč 13 let drancují jeden a ten samý model 500 a jako nástupce představili jen elektrickou verzi, o níž bude zlomkový zájem. Proč opustili nejprodávanější kompaktní třídu, kde kdysi váleli přinejmenším s Tipem a Bravem či Bravou, proč nechytili vlnu SUV, proč... Proč se zkrátka nesnažili víc? I jiné automobilky během stejné doby zažily prodejní úpadek, ale Fiat jako by do všeho zapíchnul vidle.

V tomto kontextu je doslova fascinující zpráva o tom, čím nyní chtějí Italové zlepšit svou bilanci. Potřebovali by opravdový hit, velkou pecku, třeba ono nové Punto nebo novou 500 bez elektrického pohonu, která by byla stejně hezká, ale nestála jako vybavená Octavie. Ale ouha, nic takového nepřichází, místo toho kolegové z Auto News informují o tom, že na setkání s dodavatel komponentů byl jako příští velká věc probírán... model 500X Cabrio.

Jestli znáte obrázek s kapitánem Picardem ze Star Treku, jak se chytá za hlavu, tak si ho představte. Toto nedává žádný smysl - prodeje Fiatu upadají, prodeje modelu 500 upadají, verze 500L si pro neúspěch balí fidlátka. SUV 500X se sice prodává slušně, ale ne na poměry současné obliby SUV. A do toho Fiat přijde jako s pokusem o vzkříšení s verzí kabriolet? Tedy otevřeného provedení SUV, což je koncept, s ním nyní zkouší štěstí VW v případě T-Rocu a zdá se s ním být stejně „úspěšný”, jako kdokoli před ním?

Skutečně zvláštní, ale Italové jsou zkrátka sví. V případě 500X Cabrio mají navíc vsadit ani ne tak na zcela otevřené provedení, ale spíše na jakousi targu po vzoru modelu 500C. Nechceme být špatnými proroky, ale pokud bude Fiat pokračovat tímto způsobem, budeme za rok psát jen o dalších špatných prodejích. Ostatně - nevěříme ani tomu, že by si sám Fiat myslel, že 500X Cabrio prodá více lidem než pár italským excentrikům.

Řada 500 Fiatu strádá jako taková a ani SUV 500X není takový hit, jak by si Italové představovali. Když mu sundají střechu, těžko něčemu pomohou. Foto: Fiat



Skalpování má probíhat podobně jako u modelu 500C, půjde tedy spíše o targu. Foto: Fiat

Zdroj: Auto News

