Finální podoba SUV Dacie pro 7 předčasně odhalena, oproti konceptu se změní dost před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Dacia

Už není nutné pochybovat o tom, že dorazí a teď už vlastně ani o tom, jak bude vypadat. Dacia si chtěla finální podobu patentovat potají, její materiály se ale ven dostaly předčasně.

Na počátku letošního roku představil Renault svůj plán, jak se dostat zpátky na výsluní. Součástí nové strategie je i spojení Lady a Dacie, které má přinést jak větší ekonomickou efektivitu fungování těchto značek, tak plejádu nových modelů. V případě rumunské automobilky mezi nimi bude figurovat i nové velké SUV, které se již ukázalo v koncepční formě pod názvem Bigster. Nyní je evidentní, že Dacia hodlá zůstat u základních tvarů, které ji u veřejnosti přihrály velké množství plusových bodů.

Na světlo světa se totiž dostaly patentové snímky produkční verze přímo od automobilky, které ven pustili španělští kolegové z Autofácilu. Z obrázků je přitom na první pohled patrné, že Dacia udělala opravdu velké množství změn v detailech. Jsou spíše drobnějšího rázu, takže si jich možná na první pohled ani nevšimnete, jakmile ale vedle sebe dáte snímky konceptu a sériového modelu, rázem zjistíte, že blatníky druhého zmíněného již nejsou tak klenuté. Zatímco tedy Bigster působil spíše jako široký, produkční verze již míří více do výšky. To jen umocňuje stylizace čelní masky, která je sice odvážná, ovšem vůz již opticky tak neroztahuje.

Co se boků týče, zde je zjevné, že světla zasahují více do blatníků. V zadních dveřích pak sice zůstává zachován prolis, ovšem nápis Dacia v něm spíše nečekáme - přeci jen by se jednalo o prvek zvedající cenu. Stejně tak je třeba počítat s menšími koly a jednoduššími střešními ližinami, zatímco zadní sloupek přišel o nádech. Ve výsledku tak konceptu zůstane nejvíce věrná záď, kde ostatně na mnoho designových výstřelků nedošlo. Cestou do produkce tedy nebylo co krotit.

Příznivci Dacie se tedy rozhodně mají nač těšit, neboť SUV nedorazí jen s pohledným zevnějškem, ale i modernější technikou. Postaveno totiž bude stejně jako veškeré novinky značky a Lady na modulární platformě CMF-B-LC. Ta přitom byla vyvinuta i s ohledem na alternativní pohon, a je tedy možné, že Bigster dorazí i jako hybrid.

V případě dalších jednotek můžeme pouze hádat, ovšem litrový tříválec by dorazit měl, byť zřejmě jen v přeplňované formě. Stejně tak můžeme počítat s 1,33litrovým čtyřválcem, tím ale jistoty končí. Nejistá je situace hlavně u dieselů, přestože Duster s nimi zatím stále počítá. Menší SUV ovšem dorazilo na trh již před třemi lety za trochu jiné atmosféry. Aktuálně totiž zejména v Evropě vládne vůči kdysi populárnímu pohonu nemalá averze.

Tím dostupné informace prozatím končí, další příval novinek se ale dá očekávat vcelku brzy - produkční Bigster totiž bude debutovat v příštím roce. Zda u toho bude i dosavadní název, je zatím ve hvězdách. Nač však můžeme zapomenout definitivně, to je podsvícené logo značky. I tento prvek by totiž zbytečně zvyšoval cenu. Na druhou stranu, změna firemního emblému je již hotová věc.

Na světlo světa se dostaly patentové snímky sériového provedení Dacie Bigster. Foto: Dacia přes Autofácil



Ve srovnání s konceptem je novinek ve výsledku poměrně hodně, ve všech případech ale jde spíše o drobnosti. Foto: Dacia

Zdroj: Autofácil

