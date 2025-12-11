Finanční situace Audi musí být zoufalá, své „rodinné stříbro” prodala neznámé firmě s nejasnými zkušenostmi v oboru
Petr ProkopecPokud prodáváte to, co jste kdysi sami koupili a zvelebili, je to samo o sobě podezřelé. A pokud vás pak pomalu ani nezajímá, komu to vlastně prodáte a zda má šanci to dál vzkvétat, je to podezřelé dvojnásob. Audi udělalo obojí a jsme přesvědčeni, že by k tomu nepřistoupilo, kdyby nepotřebovalo každé euro.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Finanční situace Audi musí být zoufalá, své „rodinné stříbro” prodala neznámé firmě s nejasnými zkušenostmi v oboru
před 10 hodinami | Petr Prokopec
Pokud prodáváte to, co jste kdysi sami koupili a zvelebili, je to samo o sobě podezřelé. A pokud vás pak pomalu ani nezajímá, komu to vlastně prodáte a zda má šanci to dál vzkvétat, je to podezřelé dvojnásob. Audi udělalo obojí a jsme přesvědčeni, že by k tomu nepřistoupilo, kdyby nepotřebovalo každé euro.
Co děláte, když jste při penězích? Pochopitelně je utrácíte, a to často i za věci, které ani pořádně nepotřebujete. Proč? Protože můžete a máte pocit, že vám nikdy nemohou dojít. Kolikrát nakupujete hlavně srdcem, ne až tak rozumem, který přijde znovu ke slovu až ve chvíli, kdy se ukáže, že každé množství peněz jednou dojde.
V té chvíli se rozmařilost mění v úsporné programy, stejně jako vás snaha o zlepšení finanční bilance vede k prodeji dříve nabytého. Pochopit to dokážou i malé děti, byť teprve až ve chvíli, kdy se jejich našetřené peníze rozkutálí a ony najednou zjišťují, že některé vysněné hračky jim jen zabírají místo. Následně proto s pomocí rodičů míří na Aukro, aby je rozprodaly. A je to v pořádku, jen se tím učí finanční odpovědnosti.
Ve vedení automobilek člověk čeká schopné manažery, kteří dokážou včas zatáhnout za brzdu, pokud to či ono počínání firmy nevede k zachování ziskového hospodaření. To aby nemusel skončit u potupného rozprodávání dříve nabytých aktiv stejně jako ony rozmařilé děti. Jenže branži v posledních letech ovládla ideologie, která zastínila zdravý rozum stejně jako lidské emoce. A podle toho to s ní dopadá.
Značky jako Audi proto přišly s naprosto nesmyslnými plány na přechod na elektrická auta, o kterých každý soudný člověk musel vědět, že je potopí. A dokonce už když bárka začala jít ke dnu, tak v nich pokračovaly. Zrovna tato značka tedy až letos v červnu odpískala plán, podle kterého měla od 1. ledna 2026 představovat už jen elektrické nové modely a spalovací vozy už nechat jen dožít. Víte, kolik letos prodala elektrických aut kupříkladu v Česku? 154. Sto padesát čtyři! Za celý rok z 3 952 vozů celkem, takže se bavíme o 3,9 procentech podílu na veškerém odbytu. Kdo s takovými kartami v ruce mohl ještě v květnu hrát elektrický poker doufající v nabíjecí Royal Flush, nám hlava nebere.
Automobilka tedy zjevně plány odpískala až v momentě, kdy na ni z firemní pokladny začalo svítit dno, což ostatně dosvědčují i jeho ekonomické výsledky. Zavelelo tedy k úsporám, jenže to samo o sobě k návratu kulatých žluťásků nevede. Nově proto došlo na v úvodu naznačené, tedy na prodej firemních aktiv, pomyslného „rodinného stříbra”.
Značka se čtyřmi kruhy ve znaku totiž oznámila, že širší veřejnosti dosud zcela neznámé firmě UST prodala majoritní podíl v karosárně a designovém studiu Italdesign. To je s koncernem Volkswagen spojené již od 70. let, roce 1972 zde ostatně na stáži působil i Ferdinand Piëch. Před patnácti lety pak Němci právě skrze Audi koupili 90procentní podíl ve společnosti, v roce 2015 po odchodu Giorgetta Giugiara firmu převzali celou.
Zatím nebylo upřesněno, jak velkou část UST odkoupilo a kolik zůstane Audi. Obě strany uvedly pouze tolik, že do budoucna hodlají spolupracovat - Němci se tak mají nově stát klienty firmy, kterou dříve vlastnili. Také to dělají společnosti, kterým dochází peníze (prodej vlastního zařízení a jeho následný pronájem apod.), jakkoli zůstává otázkou, jak moc bude Audi služeb Italdesignu využívat. V posledních letech se totiž Italové věnovali i projektům mimo struktury VW, třeba konceptu Quintessenza slovinské firmy Elaphe Propulsion Technologies.
Dost by nás zajímalo, kam se Italdesign pod křídly UST posune, pokud tedy na něco takového vůbec dojde. Aktivity americké firmy jsou totiž záhadou, nabízí nejasné služby v oblasti „digitální transformace” AI. Chlubí se pak klienty z řad firem jako Bank of England, Microsoft či T-Mobile, ovšem co konkrétního pro ně udělala, zůstává tajemstvím. Zkušeností z automobilového světa jsou ale nejasné a nejspíš nulové, tohle působí opravdu zoufale od A do Z.
Posledním známým projektem Italů byl koncept Quintessenza. Co přijde do budoucna, je v tuto chvíli ve hvězdách, Audi už ale společnost neovládá. Foto: Italdesign
Zdroj: UST
Bleskovky
- Žena jela autem po dálnici a najednou jí na střeše přistálo letadlo. Video zachycuje vše
dnes
- Muž si nechal na zimu hodit své Ferrari jeřábem na balkon jen aby zjistil, že Vídeň není Dubaj
včera
- Toyota předvedla jízdu a zvuk svého nového sporťáku po boku jeho příbuzných, absurdního nástupce LFA raději nechala doma
9.12.2025
Nejnovější články
- Rozlitá voda se stává postrachem elektrických aut, další majitel na ni doplatil opravou za stovky tisíc
před 5 hodinami
- Korejci pořádně ukázali svou neobvyklou novinku pro Evropany, která má jít po krku těm nejlepším Audi, BMW a Mercedesům
před 6 hodinami
- Prodeje Tesly musely jít do kopru, před koncem roku prodává svá auta tak výhodně, že je pomalu rozdává
před 8 hodinami
- Fešný čínský soupeř Škody Superb se začal prodávat na prvním západním trhu, z jeho ceny jde hlava kolem
před 9 hodinami
- Finanční situace Audi musí být zoufalá, své „rodinné stříbro” prodala neznámé firmě s nejasnými zkušenostmi v oboru
před 11 hodinami
Živá témata na fóru
- Řidiči, co to mají v ruce... 12.11. 20:24 - řidičBOB
- IT poradna 12.11. 19:38 - abgx1
- BMW Divize 12.11. 13:47 - pavproch
- Onboard videa 12.10. 21:11 - M.Z.
- Politický koutek 12.10. 18:54 - Stepan
- Lampárna (stěžovatelna) 12.10. 11:16 - jerry
- Policejní kontroly a měření 12.09. 18:17 - řidičBOB
- SUV / Terénní vůz se sv. výškou 200mm+ k prodeji 12.09. 09:27 - Snowman000