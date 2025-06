Finové chtějí na elektrický pohon předělat i obří trajekty, už jejich základní parametry šokují svou absurditou včera | Petr Prokopec

/ Foto: Viking Line, tiskové materiály

Pokud vám jako absolutní nesmysl přijde už osobní elektrické auto s energeticky náročnějším provozem, natož pak to nákladní, raději se ani neptejte, jak má fungovat se stejným pohonem 195metrový Viking Helios. Je to nesmysl od pohledu.

Před pár dny jsem narazil na zajímavý článek, který porovnával hrozbu požáru domácnosti v 90. letech se současností. Dřív jste totiž na opuštění bytu či domu měli zhruba 30 minut od chvíle, kdy se objevil první plamínek. Dnes jsou to ovšem už jen 3 nebo 4 minuty, neboť většina vybavení je syntetického původu. A tyto materiály daleko lépe, rychleji a intenzivněji hoří. Mimo to uvolňují i toxické výpary, které jsou dle hasičů tím, co vás obvykle zabije dřív než samotný oheň.

V mezičase došlo na krutý požár nákladní lodi Morning Midas, na jejíchž palubách bylo 3 159 aut, z toho 65 plně elektrických a 681 plug-in hybridních. Právě ta elektrická měla být podle samotného provozovatele lodi příčinou neštěstí, které si naštěstí nevyžádalo žádnou lidskou oběť. Nicméně loď stále hoří, zatímco ji mořský proud unáší severovýchodním směrem. Zda klesne na dno, zatím není jisté.

Co mají tyto dvě zprávy společného? Na první pohled nic, ovšem když do dané rovnice zasadíme Viking Helios, tedy plánovaný trajekt finské společnosti Viking Line, pak vše začíná zapadat do sebe. Skandinávci by totiž velmi rádi přišli s plavidlem, které bude poháněno elektřinou. A aby bez problémů zvládlo 80 kilometrů dlouhou trasu mezi Helsinkami a Tallinnem, počítá se u něj s bateriemi o kapacitě 85 až 100 MWh. Čtete správně, tolik megawatthodin.

Většina dnešních elektromobilů disponuje bateriemi o kapacitě 85 až 100 kWh, jen v případě bateriového paketu tedy Viking Helios odpovídá tisícovce (!) elektrických aut. Vlastně tak představuje větší hrozbu než náklad převážený na Morning Midas. Bude tedy zapotřebí dokonalé zabezpečení, jinak se 195 metrů dlouhá a 30 metrů široká loď může snadno změnit v ohnivé peklo, kde pasažéři, kteří se svými vozy budou zdolávat zmíněnou štreku, už tolik štěstí mít nemusí.

Nejde tu nicméně jen o riziko požáru. Abyste totiž daný paket dobili, je zapotřebí trochu víc než jen prodlužovačka a domácí zásuvka. Společnost Viking Line proto dodává, že plavidlo nebude funkční dříve, než bude v přístavech vybudována příslušná infrastruktura. To ale dost možná bude vyžadovat jinou planetu, neboť aby se paket nedobíjel několik dní, operuje s výkonem 30 MW. To je přibližně tolik, kolik potřebuje ke svému životu město s asi 30 tisíci obyvateli. Je to už vážně obrovský výkon na dobíjení jediného dopravního prostředku.

Vlastně zde tak trochu mluvíme o vzdušných zámcích, ostatně firma Viking Line teď zveřejnila pouze první specifikace a vizualizaci jak od žáka první třídy základní školy. K dispozici ovšem nemá žádné loděnice, které by něco takového byly schopné postavit. I proto se mluví o zahájení provozu až někdy na počátku příští dekády. Do té doby ovšem může shořet ještě pár kontejnerových lodí převážejících elektromobily, načež se zcela mohou změnit pravidla a „Vikingové“ nedostanou povolení.

Lze jen dodat, že společnost Viking Line již před více než deseti lety začala provozovat první loď spalující LNG a bioplyn. I díky tomu finský dopravce snížil za posledních 15 let své celkové emise o třetinu. Aktuálně pak plánuje, jak počet cestujících mezi Helsinkami a Tallinnem zdvojnásobí, což je další absurdita. Pokud by toho chtěla dosáhnout s pomocí obřích elektrických trajektů, znamenalo by to nasadit ne dvojnásobek, ale čtyřnásobek současných plavidel, zatímco polovina by musela být současně dobíjena elektrickým výkonem, který se v podstatě nemá kde vzít. Slovo „polovina” nemá daleko k termínu „volovina”. To je asi nejlepší hodnocení, která nás po pročtení plánů „Vikingů” napadá - tohle prostě v jakkoli dohledné době nemůže reálně, natož pak rozumně fungovat.

Viking Helios nám zatím připadá jako zbytečně riskantní projekt, který navíc v jakkoli dohledné době nemá reálnou šanci fungovat. Foto: Viking Line, tiskové materiály

Zdroj: Viking Line

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.