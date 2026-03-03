Finové vyřešili odvěký problém zimních pneumatik s hřeby, revoluční novinka by teď excelovala i v Česku
Petr ProkopecJejí vývoj trval 12 let, teď ale konečně míří na silnice. Hlavní výhodou je speciální vrstva běhounu, která reaguje na okolní teplotu a dokáže zajistit, že se pneumatiky dokážou současně chovat i tak, jako by žádné hřeby neměly.
Asi jen málokdo ví, že zimní pneumatiky letos slaví 90. výročí své existence. V roce 1934 finská společnost Suomen Gummitehdas Osakeyhtiö, která byla později přejmenována na Nokian Tires, přišla s obutím nazvaným Kelinregas, které mělo nákladním automobilům pomoci dostat se do cíle v tuhé zimě. Náklaďáky tehdy podobně jako osobní auta používaly běžné pneumatiky, které však hlavně v Kanadě a skandinávských zemích měly během zimních měsíců problémy s trakcí. Finové tak přišli s unikátním vzorkem běhounu, který se pyšnil vyššími „zuby“. Ty se pak zvládly lépe zakusovat do sněžné pokrývky.
Klíčový se ale stal až rok 1936, kdy se zimních pneumatik dočkala osobní auta. Znovu u toho byla společnost Nokian, která pro tyto účely přišla s typem Hakkapeliitta. Jeho název odkázal na finskou kavalérii, která během Třicetileté války sloužila ve švédské armádě. Známa přitom byla svým rychlým přesunem, stejně jako válečným pokřikem „Hakkaa päälle!“, který znamenal „Sejměte je!“ či „Sundejte je!“. Kavaleristé se pak ve Finsku stali symbolem odvahy, pročež se na ně Nokian u svých prvních zimních pneumatik pro osobní vozy rozhodl odkázat.
Typ Hakkapeliitta se vyrábí dodnes, pořídit jej pak můžete v opravdu širokém množství typů velikostí. Finové však aktuálně přihodili variantu 01, která je zcela unikátní a vpravdě revoluční - disponuje hřeby, které ale nejsou zapojeny do pořád. A tím řeší odvěký problém těchto zimních pneumatik, které nemohou být používány tam, kde zima zase tak moc neúřaduje (třeba i u nás), neboť by poškodily silnici. Ale co kdyby je měly jen někdy jako některá filmová a seriálová auta?
Pravda, dálkově vysouvané hřeby to nejsou, tady se buď vysunou či naopak zasunou v závislosti na venkovní teplotě. Zákazníci si je budou moci koupit od letošního podzimu, cena však zatím upřesněna nebyla. Nokian nicméně na trhu nepatří mezi nejlevnější výrobce, i sada v 16palcovém rozměru tak nejspíše vyjde na nějakých 20 tisíc korun. Při volbě takových dvaadvacítek vám pak z účtu odteče ještě o nějakých 10 tisíc víc.
Finové pneumatiky s výsuvnými hřeby jako koncept představili již v roce 2014. Od té doby usilovně pracovali na tom, aby je dostali do běžné výroby. V uplynulých letech tak zkoušeli tisíce vývojových prototypů nejen v laboratořích, ale i na běžných silnicích, stejně jako za Polárním kruhem. Postupně se tak dostali k adaptivní vrstvě běhounu, která je domovem oněch hřebů a reaguje na zmíněnou venkovní teplotu. Pokud tedy mrzne, dokáže je vytlačit ven. S růstem teplot ovšem směs měkne, čímž na hřeby vytváří menší tlak. To jim pak umožní automatické zatažení.
Nokian dodává, že ve srovnání s předchozím typem Hakkapeliitta 10s nabízí pneumatiky s hřeby o 10 procent lepší přilnavost na ledu a o 5 procent za mokra. Zároveň se o jeden decibel snížila jejich hlučnost, dalším vítaným benefitem je pak o 30 procent nižší opotřebení. I přes vyšší cenu by tedy „nula-jednička“ mohla být hit, zvláště ve Skandinávii. A třeba budou povolené i jinde. Finové v to dost možná doufají, nové obutí budou nabízet v neskutečných 122 variantách ve velikostech od 14 až do 22 palců.
Nové pneumatiky Hakkapeliitta 01 se dočkaly výsuvných hřebů. Finové na této technologii pracovali posledních dvanáct let, od jejich představení vůbec prvního zimního obutí pro osobní auta pak letos uteklo rovných 90 let. Foto: Nokian Tyres, tiskové materiály
Zdroj: Nokian Tyres
