Firma dopřála pancéřování docela obyčejnému autu, stojí za tím vývoj bezpečnostní situace

Podobné úpravy jsou obvykle nabízeny jen pro drahé luxusní limuzíny či SUV, neboť jen jejich majitelé mají obvykle důvod se bát o svůj život. A také si mohou tyto modifikace dovolit. Situace na jihu Afriky ale posouvá měřítka jinam.

Pohled na jihoafrické statistiky poněkud děsí. V průměru je tam každých 22 minut ukradeno jedno auto, dokonce velmi často i s lidmi na palubě. Zloději se nerozpakují použít zbraň již při sebemenším odporu a stále častěji si cestující berou jako rukojmí, za které následně požadují výkupné. Stačí tedy jen chvíle nepozornosti a rázem můžete přijít o vše. Tedy nikoli jen o auto či úspory, ale také o život.

Z policejních statistik vyplývá, že na ozbrojená přepadení dochází nejčastěji od středy do pátku, a to mezi čtvrtou a osmou hodinou odpolední. Krádeže aut bez řidičů se pak odehrávají zejména o sobotách, v době od 11 do 15 hodin. Zloději přitom z takřka 49 procent preferují bílá auta, zatímco ve zhruba 19 procentech cílí na šedá či stříbrná. Nejčastějším cílem je pak Volkswagen Polo, což je dáno jeho oblibou u zákazníků. Na německý hatchback tak připadá hned třetina všech krádeží.

Ve světle těchto informací není překvapivé, že roste poptávka po pancéřovaných vozech. Ty si začínají pořizovat i běžní lidé, neboť v této části světa je rizikem už jen větší nákup. V té chvíli totiž kriminální živly usoudí, že jste takříkajíc ve vatě a tedy ideální cíl. Pak se ovšem riskantním stává už zastavení na červenou. Když se k autu vrhne někdo se zbraní v ruce, systém nouzového volání, jehož instalaci doporučuje policie, obvykle nepomůže a jedinou šancí je balistická ochrana.

Společnost Armormax se nově rozhodla reagovat na výše zmíněné. Nepředstavila pak sice pancéřované Polo, na úpravy koncernového vozu nicméně došlo. Ochranu kategorie B4 totiž vyfasoval Golf v pořád docela obyčejném provedení GTI. Konkrétně pak bílý exemplář, jenž by za normálních okolností skutečně musel být pro zloděje stejným dráždidlem, jako je červená vlajka pro rozzuřeného býka. Pokud by ovšem neměl třeba útočnou pušku vyšší ráže nebo minu, na své by si již nepřišel.

Kategorie B4 totiž počítá s ochranou proti všem ručním palným zbraním, kterých kriminálníci v Jižní Africe využívají nejčastěji. Z toho důvodu hmotnost vozu nevzrostla ani o 180 kilogramů. Veškeré venkovní panely okolo kabiny, tedy dveře, sloupky či třeba zadní víko, tak disponují odlehčeným syntetickým pancířem. V případě oken a střechy pak bylo zvoleno balistické sklo Optima, přičemž zachováno bylo i veškeré ovládání. I neprůstřelná okna je tedy možné stáhnout.

Vůz přitom zvenčí vypadá jako zcela sériový, což pochopitelně byl záměr. Uvnitř se pak vizuálně liší pouze instalovaným Intercomem. Nakolik se pak zhoršila jízdní dynamika, nebylo oznámeno. Nicméně dodatečná zátěž není až tak výrazná, aby si s ní 245 koní a 370 Nm točivého momentu se ctí neporadilo. Lze tak už jen dodat, že zatímco sériový Golf GTI stojí 744 200 randů (cca 963 000 Kč), za ten pancéřovaný je třeba zaplatit minimálně 1,7 mil. ZAR (2 200 000 Kč). Své zákazníky ale takové zboží zjevně má, minimálně v JAR.

Pancéřovaný Golf GTI je odpovědí na stále větší nárůst krádeží aut v Jižní Africe. Četnější jsou navíc ozbrojená přepadení, během kterých vás kriminálníci unesou i s vozem, než jen pouhé odcizení. Foto: Armormax, tiskové materiály

