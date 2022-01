Firma napravila chybu Audi a manuál dodá i do auta, do nějž ho automobilka nenabízí, má to ale háček před 3 hodinami | Petr Prokopec

V době, kdy jsou ručně ovládané převodovky druhem na vymření a elektronika moderních aut je složitá jako pověstné rádio, je to fascinující úspěch. Firma si jej ale zatím šetří jen pro své extrémní modifikace.

Pravověrným ideálem každého nadšeného řidiče jsou již po několik dekád zadokolky osazené atmosférickým motorem a manuální převodovkou. Proč tomu tak je, jsme detailně rozebírali již mnohokrát, aktuálně tak jen v rychlosti zmíníme, že nezatížená přední kola zajišťují nejlepší ovladatelnost a zpětnou vazbu. U jednotky, která se obejde bez turba či kompresoru, pak lze čekat přirozenější reakce na pokyny plynového pedálu, zatímco „fofrklacek“ vám umožní absolutní kontrolu nad každým přeřazením. Jinými slovy jste tak za všech okolností dobře informovanými pány situace.

Pokud se nicméně rozhlédnete okolo sebe, zjistíte, že automobilky zákazníkům nabízí něco zcela jiného. Pohon zadních kol sice ještě u některých výrobců zůstává zachován, ovšem s atmosférou se setkáte jen u pár značek, stejně jako s manuálem. Ze supersportů se totiž stalo spíše investiční zboží, u nějž je důraz kladen spíše na dechberoucí čísla než na přímočarou komunikaci. A tomu nahrává spíše přeplňování i automat.

Neznamená to ale, že by zákazníci lačnící po manuálech zcela vymřeli, jen je jich málo. A jelikož automobilky si kvůli ohromným investicím do elektromobility již nemohou dovolit vývoj dvou převodovek, byť své vozy prodávají za nemalé sumy, nezbývá této klientele nic jiného, než zkoušet štěstí u tuningových firem. Jednou z nich je i americká společnost Underground Racing, která proslula hlavně turbokity, jimiž z motorů Audi či Lamborghini doluje tisíce koní.

Daným krokem jde sice proti oné přirozenosti, neboť německá i italská automobilka osazují vozy jako R8 a Huracán atmosférickými motory, to však pro tuto chvíli hoďme za hlavu. Soustředit se budeme už jen na trojici pedálů, jež jsou u obou výrobců zakázaným zbožím. S tím se ovšem nehodlal smířit majitel limitovaného R8 Decennium, který si již u Underground Racing nechal upravit už mnohá svá auta. Firmu tak požádal nejen o dvojici turbodmychadel, ale rovněž o manuál.

Než budeme pokračovat dále, musíme udělat menší odbočku a zavzpomínat na texaskou tuningovou firmu European Auto Group. Ta se totiž před dvěma roky pochlubila rovněž manuální verzí vozu, který z továrny vyjel s automatem. V případě Toyoty Supra páté generace však měla relativně jednoduchou práci, neboť japonské kupé je de facto přestrojené BMW Z4. A u německého roadsteru manuál pořídit můžete, suma sumárum šlo tak jen o otevření vedlejšího skladu.

V případě Audi R8 je však situace jiná, neboť ani německý supersport, ani jeho italské dvojče (Lamborghini Huracán) s manuálem k dispozici nejsou a ve svých aktuálních provedeních nikdy nebyly. Lidé z Underground Racing se tak museli ponořit do náročného vývoje, který se týkal hlavně elektroniky. Samotná výměna hardwaru pak ve srovnání s tím byla již hračkou, stejně jako ona implementace dvou turb do motorového prostoru. Desetiválec tak nyní produkuje 1 500 koní, o něž se stará převodovka z R8 první generace.

Tuningová firma přitom dodává, že cenu manuální konverze oznámí v řádu několika dnů, vše má ale háček. Zatím ručně řazenou převodovku dodá jen v případě, kdy si objednáte některý z turbokitů v cenách od 49 do 175 tisíc dolarů (cca 1,05 až 3,76 milionu Kč). Z levného kraje tedy Američané nejsou, na druhou stranu však automobilkám ukazují, o jaké peníze se připravují. Taková Toyota to již pochopila a hodlá manuál u Supry nabídnout. Audi však míří jiným směrem a u příští R8 již nenabídne ani spalovací motor.

Takto vypadá Audi R8 Decennimu v základu, stejně jako u standardního provedení tak ani u 222kusové limitované edice nebyl manuál k dispozici. Foto: Audi



Společnost Underground Racing nicméně trojici pedálů německému supersportu dodala, a to z první generace R8. Kromě toho osadila motor turbokitem šponujícím výkon na 1 500 koní, jenž je přenášen na nová kola s centrální maticí. Foto: Underground Racing

