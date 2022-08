Firma vám za peníze napraví největší propadák Alfy, který proslavilo šrotování neprodaných aut před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: PariS5 GaraGe, publikováno se souhlasem

Když je o nějaké auto tak malý zájem, že výrobce „zapomene”, že má na skladě stovky nepřihlášených vozů, které už pak může jen poslat do šrotu, víte, že je zle. Jedním z důvodu neúspěchu byl design odlišný od konceptu, firma ho teď zkusila napravit.

V roce 2002 vytáhla Alfa Romeo na ženevském autosalonu koncept Brera, ze kterého se podlamovala kolena snad každému. Stál za tím především design Gioregetta Giugiara, který po zásluze získal řadu mezinárodních prestižních ocenění. Mimo to se ovšem koncept chlubil také osmiválcovým motorem od Maserati, jenž byl naladěn na 400 koní. Bylo tedy zjevné, že Brera nejen působivě vypadá, ale dokáže zaujmout i jízdní dynamikou. Nikdo se tedy nedivil davům, které volaly po příchodu produkční verze.

Italové se lidem rozhodli vyhovět, i kvůli nelichotivé finanční situaci nicméně přistoupili k řadě změn. Ta stěžejní spočívala ve změně platformy, sériová Brera totiž vychází z architektury Alfy Romeo 159. Disponuje tedy pohonem předních, nikoliv zadních kol. Mimo to se o 25 milimetrů natáhla délka (z 4 388 na 4 413 mm), rozvor však byl o 70 milimetrů zkrácen (z 2 595 na 2 525 mm). Vrcholem v nabídce se pak stal šestiválec, Brera tak vlastně přišla o mnohé z toho, čemu publikum původně fandilo.

Ve finále tedy nikoho nepřekvapilo, že zájem razantně ochladnul. Nejvíce aut bylo v Evropě prodáno během prvního plného roku výroby (2006), poté registrace letěly dolů. Pro celý svět Italové nakonec vyrobili pouze 21 786 exemplářů, je to jejich největší moderní propadák, jehož celý neslavný osud zakončený smutným šrotováním neprodaných aut jsme rekapitulovali nedávno. Přímý nástupce se logicky nedostavil, automobilka však prošla zásadní reorganizací, která ji měla vrátit zpět do vyšších sfér.

Se sedanem Giulia se vrátil dlouho postrádaný pohon zadních kol, kupé ale nikoli. Dosud se s tím majitelé museli smířit, teď ale nemusí. Jeden z majitelů Brery, Quintino Parisini, totiž loni oslovil tuningovou firmu PariS'5 GaraGe, aby mu právě moderní provedení téhož auta postavila. Tím odstartoval projekt přestavby, kdy spároval karoserii letitého kupé s tváří moderního sedanu. Výsledkem je provedení zvané GT Sud-Est, které vypadá lépe než originál představený automobilkou. A nejen proto, že koresponduje s duchem současnosti, ale i proto, že působí vyváženěji.

Za tím nestojí pouze zmiňovaná nová příď, ale rovněž další úpravy zahrnující rovněž instalaci výraznějšího zadního křídla a difuzoru. Došlo také na příchod zakázkové kapoty motoru a rozšíření blatníků, pod které byla napěchována větší litá kola v klasickém „telefonním“ designu. Opomenout pak nesmíme ani instalaci nových světel, z nichž ta zadní připomenou nové SUV Tonale. Vše pak okořenil modrý lak se žlutými polepy.

PariS'5 GaraGe zabrala konverze téměř rok, a tak nechce zůstat jen u jedné stavby. Napodruhé to prý zvládne za pár měsíců, třebaže jednoduchá práce to stále není. Důvodem je hlavně příď, neboť jak jsme již zmínili, Giulia je zadokolkou. Jako taková tedy na rozdíl od Alfy Romeo Brera disponuje kratším předním převisem. Je tedy třeba trochu náročnějšího spasování jednotlivých komponentů. Kdybyste chtěli od PariS'5 GaraGe totéž, konverze je k dispozici komukoli za 20 tisíc Eur (cca 488 tisíc Kč). To není zrovna málo, zvláště když musíte přivézt i některou z původních Brer.

Lze pak už jen dodat, že jako první byla upravena verze osazená 2,4litrovým turbodieselem. Nicméně v rámci projektu počítají hlavně s 3,2litrovým šestiválcem, který ještě doplní turbokit od společnosti Autodelta, jenž zvyšuje výkon ze sériových 260 koní na 348. Tím by se Brera alespoň duchem měla přiblížit původnímu konceptu. Kromě toho je v plánu ještě odlehčený bodykit z karbonu a kevlaru, jenž dynamiku posune ještě dále.

Alfa Romeo Brera upravená ve stylu současné Giulie vypadá lépe než tovární originál, díky úpravě motoru navíc může i lépe jet. Modifikace je k dispozici komukoli, není ale zrovna levná. Foto: PariS'5 GaraGe, publikováno se souhlasem

Zdroj: PariS'5 GaraGe

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.