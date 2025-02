Firma ovládající koncern VW dál zhoršila své letošní vyhlídky. Přijde o další desítky miliard, letos může prodělat až 590 miliard Kč včera | Petr Miler

/ Foto: Porsche

Ještě hůř než špatně, jinak toto oznámení nelze interpretovat. A to je třeba dodat, že se odhady společnosti dál pohybují v dimenzi jejího vlastního oceňování reality, nikoli v realitě, se kterou se musí potýkat jeden každý z nás.

Automobilka Porsche na konci tohoto týdne bez přehánění šokovala akciové trhy náhlým oznámením ještě horších než dosud očekávaných výsledků v letošním roce poté, co musela přehodnotit svou elektrickou strategii. Je to dobrá i špatná zpráva současně - špatná pochopitelně proto, že ukazuje na katastrofálně krátkozraké dosavadní řízení firmy, která se ze slepice snášející zlaté vejce stává stále méně ziskovým subjektem se stále horšími vyhlídkami na budoucí existenci.

Na věc ale lze pohlížet i pozitivně, neboť Porsche si problémy uvědomilo na poměry tohoto oboru pořád relativně včas. A pochopilo tedy, že jen či hlavně s elektromobily nevyjde, a tak prostě musí investovat do návratu spalovacích aut, která už neměla existovat. Odtud dodatečné náklady ve výši desítek miliard korun, odtud pokles marže hluboko pod očekávání i pesimistických analytiků, odtud pokles ceny akcií automobilky na nejnižší hodnotu v historii, odtud pokles tržní kapitalizace firmy na méně než polovinu během pouhých dvou let. A ze stejného důvodu chystá firma čistku v nejvyšším vedení, aby se tyto problémy neopakovaly.

Vše má ale ještě jeden rozměr. Porsche jako automobilka stejně jako Volkswagen „někomu patří”. A ten někdo není masa drobných akcionářů, ale dominantně společnost Porsche Automobil Holding SE, ovládaná rodinami Porsche a Piëchů. Jde v podstatě o investiční firmu, jejíž hlavní činností je správa aktiv držených v rodinných společnostech. A protože i ona sama je veřejně obchodovatelnou entitou (její tržní kapitalizace se mimochodem propadla za 4 roky o skoro 60 procent), nemůže následky nezdarů ovládaných automobilek držet pod pokličkou. Opakovaně tak v souladu s jejich úpadkem upřesňuje očekávání svých vlastních výsledků pro následující účetní období. A to jsou teprve „rakety”.

S oznámením, že se propadá do hluboké ztráty, přišla relativně nedávno, stalo se to loni v prosinci. Přesto už začátkem letošního února musela své vyhlídky znovu korigovat s tím, že prohlubující se problémy Porsche jako automobilky a Volkswagenu jakožto koncernu ji strhnou do ještě větších minusů. V případě Porsche nyní očekává odepsání 2,5 až 3,5 miliardy Eur (cca 63 až 88 miliard Kč), tedy až o 150 % víc než před pár měsíci. V případě VW pak ponechala firma v platnosti dřívější velkorysý rozptyl 7 až 20 miliard Eur ztráty s tím, že výsledek bude nově „směřovat spíš ke spodní hranici rozpětí”, tedy až k -20 miliardám euro, až 503 miliardám Kč.

Porsche SE tak jen v roce 225 může vykázat ztrátu až 590 miliard Kč jen z držení balíků akcií ve VW AG a Porsche AG. Tohle je cena vlastní liknavosti, kterou majitelé Porsche SE platí za to, že ve vedení „koncernových automobilek” drží zřetelně nekompetentní lidi jako Zellmera s Schäferem, jejichž schopnosti končí u plnění cílů evropské pětiletky. Věříme, že je plní nejméně na 100 procent, takový postup ale ziskové hospodaření nepřináší. A bez zisků není důvěra investorů, bez důvěry investorů není vysoká hodnoty akcií, bez vysoké hodnoty akcií se rozpadá jmění zejména těch, kteří drží kontrolní balík.

Pozoruhodné je, jaký slovník při oznámení těchto nemilých novinek Porsche SE používá. Hovoří o „impairments”, které jsou „non-cash effective” apod. Tedy dokola zdůrazňuje, že je o snížení hodnoty účetní hodnoty investic, které nemá vliv na cash flow firmy. To je samozřejmě technicky vzato pravda, takto podané to ale zní, že se změní pár číslíček v Excelu a „party sa može začať” tak jako tak. Jenže takhle jednoduché to není.

Jde o reálné, byť skutečně přímo nefinanční ztráty, které ale nikdy nemusí být zvráceny a ve bolavé finanční minusy se snadno mohou proměnit. Pokud kolem vás ekonomie neprojela jen na elektrokole, víte své, pro ostatní situaci (byť nepřesně) přirovnáme k tomu, když si po 40 letech života koupíte dům s pozemkem za 10 milionů z našetřených peněz, nepojistíte si ho a on vám shoří do základů. To je také nefinanční ztráta, neboť 10 milionů jste měli, po koupi domu je nemáte tak jako tak, vaše finanční situace se tím okamžitě nezmění nijak. Ale krom toho, že nemáte kde bydlet, jste přišli o majetek i o potenciální výnos z jeho prodeje, protože už žádný není.

Tohle je situace Porsche SE. Pravda, shořelý dům se znovu nepostaví, akcie VW a spol. se na nohy postavit mohou. V případě domu ale zase máte aspoň pozemek s objektivní nezničitelnou hodnotou, který nikdy neshoří, hodnota akcií může být také nula a vy nebudete mít vůbec nic. Majitelé prostě o tyto peníze reálně přicházejí, vlastně přicházejí ještě o víc, neboť hodnoty balíků jejich akcií jsou určovány účetně a nikoli tržně. A pokud by zítra potřebovali výměnou za jejich hodnotu něco koupit, o peníze prostě přišli.

Věříme, že budou čekat na „lepší příští” a třeba takové chvíle přijdou. Ale co když ne? Dokud zejména VW bude místo chytání se za nos přicházet jen s dalšími a dalšími nesmyslnými plány, kterými bude chtít řešit své problémy za pomocí kroků, které ony problémy způsobily, možné je úplně všechno.

Už zesnulý Ferdinand Karl Piëch (vlevo) se jako strůjce moderního úspěchu koncernu VW a bohatství rodin Piëchů a Porsche asi musí někde v nebi divit, co se s jeho životním dílem děje pod taktovkou jeho bratrance Wolfganga Porsche (vpravo). Foto: Volkswagen

Petr Miler

