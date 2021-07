Firma prodává neskutečně promyšlený dům na kolech, luxusně ubytuje i velkou rodinu před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Alphavan

Už jsme viděli různě promyšlená pojízdná obydlí, málokteré ale ve své kombinaci flexibility a přitom luxusu zachází tak daleko, jako toto německé dílo. Do budoucna má disponovat i garáží.

První generace Mercedesu Sprinter dorazila na trh již v roce 1995. Zákazníci tehdy mohli volit mezi klasickou dodávkou a minibusem, v případě druhé generace pak byl k dispozici i pohon všech kol. Po této technice klientela může sáhnout i nyní, stejně jako má nadále k dispozici užitkovou nebo osobní verzi. Pokud ovšem zákazníci zatoužili po provedení, které by jim suplovalo jejich vlastní domov, měli u třícípé hvězdy smůlu. Právě tuhle hozenou rukavici ale zvedla firma Alphavan.

Německá společnost se rozhodla přepracovat Sprinter na obytný vůz, přičemž zavrhla jakékoliv snahy o základní úrovně výbavy. Místo toho tu máme jedinou dostupnou variantu Premium Line, která z dodávky dělá opravdu luxusní domov. A navíc opravdu flexibilní a prostorný, neboť díky zvednuté střeše linie stropu narostla takřka na tři metry. Alphavan proto mohl sáhnout po patře, které se nachází v zadní části vozu a jež hostí dvoupostel pro rodiče. Jejich ratolestem je pak určena polohovatelná matrace vzadu.

Právě nemalá přizpůsobivost je jednou z největších výhod novinky. Pokud ona postel pro děti není třeba, je možné celý prostor okamžitě překonvertovat na rozměrný zavazadelník, do kterého se vejde hned několik jízdních kol. V koupelně vás pak na první pohled čeká jen záchod a sprchový kout, mimo ně je ovšem k dispozici u umývadlo. To se ovšem při celkové očistě těla nebo naopak při vykonávání potřeby může zcela skrýt do stěny. Baterie tak z těchto důvodů má právě i sprchovací hlavici.

Přesunout se můžeme do přední části, která je zasvěcena kuchyňce a jídelně. Nechybí indukční varná deska, dřez z nerez oceli nebo 90litrová lednička. Nad ní se pak nachází 22palcová televize, která je upevněna na otočném rámu. Není tedy podstatné, zda se chystáte ke spánku či obědu, svůj oblíbený film či seriál můžete sledovat z jakéhokoliv úhlu. Jít navíc může i o mládeži nepřístupné pořady, neboť „dětský pokojíček“ se nachází až za dveřmi.

Upravený Mercedes má na délku 7,36 metru a kromě již zmíněného disponuje 90litrovou nádrží na pitnou vodu, 11litrovým bojlerem nebo 80litrovou nádrží na užitkovou vodu. Pohon pak má na starosti turbodiesel naladěný na 190 koní, jenž roztáčí zadní nápravu. Nově je nicméně možné zvolit i pohon 4x4, v takové chvíli nicméně cena 155 000 Eur (cca 3,97 milionu Kč) vzrůstá o dalších 9 017 Eur (231 tisíc Kč).

Příplatková je pak i zmiňovaná druhá matrace pro dětskou posádku, stejně jako si zákazníci mohou dopřát ještě stůl a židle na venkovní sezení, tažné zařízení nebo specifické koberečky. Tím je ale výčet doplňkové výbavy u konce, do budoucna ovšem Němci hodlají vyrukovat ještě s elektrickým skútrem. Ten se pochopitelně vejde dozadu i vedle jízdních kol, daný prostor tak nakonec může suplovat i garáž.

Německá společnost Alphavan přepracovala Mercedes-Benz Spinter na luxusní mobilní domov, dle toho ovšem zákazníci musí počítat i s nemalou startovní cenou. Foto: Alphavan

Zdroj: Alphavan

Petr Prokopec