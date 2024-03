Firma předělávající spalovací auta na elektrická se kompletně zhroutila, David Beckham v ní utopil skoro půl miliardy včera | Petr Miler

/ Foto: Lunaz

Tušíme, že fotbalová superstar kvůli tomu na ulici neskončí, vzhledem k Beckhamově majetku ale nejde o zanedbatelnou ztrátu. Ještě před pár dny se zdálo, že by firma mohla v té či oné podobě přežít, v tuto chvíli to ale vypadá, že je po všem.

Předělávat spalovací auto na elektrický pohon, nejde-li o vůz minimální hodnoty s poškozeným motorem, je podle nás naprostý nesmysl. Je to něco jako předělávat motorku na šlapací pohon - i ten má své výhody, evolučně je to ale krok zpět. Získáte jen hůře použitelný stroj, jehož provozování musíte více obětovat. A jeho hodnota tím jen klesne, z motorky uděláte kolo.

Zvlášť absurdní je to v případě klasických aut, znovu s výjimkami nějakých rozpadlých vozů z vrakoviště, u nichž může jít o spásu. Pochopitelně, z hlediska provozuschopnosti se může jednat i o plus, neboť moderní elektrický pohon bude snadno lepší než půlstoletí starý spalovací, tady ale ještě více do hry vstupuje ona hodnota auta. V případě klasiků je ceněna maximální originalita, takže Ferrari 250 GTO opravdu nepomůžete, když do něj „plácnete” elektromotor a baterku. Jistě, to je extrémní případ, ale i relativně obyčejný klasik typu BMW M3 E30 ztratí s takovou konverzí naprostou většinu své hodnoty. Ta auta nejsou milována proto, že bzučí jako tramvaj.

Proč by tedy někdo takovou věc chtěl dělat? Jistě se najde pár lidí, typicky velmi bohatých jedinců, kteří budou chtít dát najevo svou lásku ke klasickým vozů a současně nedráždit část publika jejich údajně neekologickým provozem. Ale kolik takových je? Postavit okolo toho jakkoli větší byznys je nesmysl a i David Beckham to měl vědět. Nevěděl to, a tak před třemi roky podle dobových zdrojů nasypal do firmy Lunaz, která se zabývala takovými konverzemi nejen klasických aut, ale také dieselových náklaďáků, 20 milionů dolarů. A stal se jejím 10% majitelem - „na české” jí dnešním kurzem poukázal 468 milionů Kč, spoustu peněz.

Očekávat návratnost bylo naivní a dnes už ji nelze ani očekávat. Jak jsme vás informovali před pár dny, firma se dostala do finančních potíží, zastavila své aktivity a doufala, že ze svých patálií najde konstruktivní východisko. Teď už to tak nevypadá a byť pořád nelze vyloučit, že projde restrukturalizací a dál bude pokračovat alespoň v některých svých aktivitách, původní investoři u toho už nebudou. A dosavadní zaměstnanci také ne.

Jak informuje BBC, chvíli to vypadalo, že divize Lunaz Design pracující na elektrifikaci klasických aut, zachová svou činnost, zatímco divize Lunaz Applied Technology, která předělávala dieselové náklaďáky na elektrické, zamíří pod vodu. O pár dní později se ale celá skupina zhroutila a 40 zaměstnanců společnosti bylo propuštěno.

Jeden z vyhozených se BBC svěřil s tím, že je společnost informovala pouze o tom, že „nedosáhla svých cílů”, investoři včetně Davida Backama „se stáhli” a následně propustila veškerý personál. Firma se dál vymlouvá na změny v „elektrické strategii” britské vlády, ale to je pořád ta stejná hloupá písnička - pokud se místo zákazníků spolehnete na politická rozhodnutí, musíte se předem smířit s tím, že po těch, která vám hrají do karet, mohou přijít také taková, která udělají pravý opak. A je s vámi amen dřív, než řeknete Lunaz, protože neexistuje nic objektivního, co by vás drželo nad vodou.

Je to tedy extrémně ošidná strategie a Lunaz na ni evidentně dojel. Kéž by si z jeho zkázy či obdobného úpadku Fiskeru vzali větší výrobci aut poučení - jsou v principu v úplně stejné pasti, jen nepadnou tak snadno.

Tak a je po Lunazu, firmu zřejmě ze záhrobí vytáhne jen zázrak. A David Beckham má po půlmiliardě, snad to vstřebá. Foto: Lunaz

Zdroje: BBC, City AM, Lunaz

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.