Firma odhalila revoluční zpětné zrcátko, jeho schopnosti některé vyděsí

Že na zpětném zrcátku není co vymýšlet? To byste se divili. Firma, která stojí za nespočtem dosavadních inovací nově přichází s další novinkou - integrovaným biometrickým skenem.

Pokud se v případě automobilů nepídíte po původu pomalu každého šroubku, pak společnost Gentex nejspíše neznáte. Jde nicméně o jednoho z nejvýznamnějších světových dodavatelů, který každoročně produkuje zhruba 40 milionů vnitřních a vnějších zpětných zrcátek a jejich možnosti posouvá stále dál. Firma je nejprve v roce 1982 začala osazovat technologií, která automaticky zabraňovala odleskům. O pět let později pak navíc přišla se samozatmavováním, přičemž v roce 1991 byla vnitřní zrcátka s tímto principem ještě doplněna vnějšími.

Od té doby Gentex aplikoval do zpětných zrcátek zhruba 100 dalších prvků, od ukazatele venkovní teploty přes systém Homelink otevírající vrata vaší garáže až po obrazovku zpětné kamery. Nyní se rozhodla zajít ještě dál a vnitřní zrcátko osadila biometrickým skenerem. Motoristům tedy bude stačit, aby se krátce zadívali na infračervenou čočku, která zaznamená jejich data a uskladní je v zašifrovaném digitálním rozhrání. Jakmile pak do vozu opět usednou, ten je rozpozná a uzpůsobí jim veškeré nastavení.

Zbytečné tak budou klíče či startovací modely, auto půjde nastartovat jen věrohodným osobám. A každému klidně jinak - do palubního systému půjde nahrát bezpočet profilů, díky nimž se jeden vůz rychlostí blesku přizpůsobí třeba celé vaší rodině, aniž by pro to musela cokoli dělat. Potomstvo, které si jej občas půjčuje i bez vás, pak můžete i snadněji ohlídat. Jakmile totiž usedne za volant, systém může aktivovat jisté restrikce, tedy třeba upravit rychlostní limit. Stejně tak je možné i omezit i oblast, ve které se vůz bude pohybovat.

Tyto funkce přitom již existují, Gentex je nicméně integroval na zcela jiné místo. Kupříkladu koncern General Motors totiž zvolil palubní menu. Zároveň ovšem umožnil obelstění systému, což platí i v případě Hyundai, které pro změnu používá aplikaci v mobilním telefonu. Biometrický sken je oproti tomu efektivnější, jakkoliv bude pochopitelně zajímavé sledovat testy pokoušející se jej přelstít.

Co je ale dobrým sluhou, může být i zlým pánem a nepochybujeme o tom, že řadě lidí nebude takový systém po chuti. I velmi moderní auto je dnes možné používat anonymně, není možné zpětně zjistit, kdo v něm seděl - i když nějaký klíč spojíte s preferencemi určité osoby a nazvete jej třeba Petřin klíč, nikde není psáno, že jej nepoužil někdo jiný. Tento systém bude ukládat přesné informace o tom, kdo konkrétně vůz řídil a proto axiomy jako „jedinou zárukou svobody je anonymita” a „co může být zneužito to zneužito bude” platit nepřestaly, obavy o soukromí jsou rozhodně na místě.

A není důvod si myslet, že bude složité se dopídit toho, kdo se kdy kde s autem pohyboval. Gentex již v roce 2018 představil zrcátko, které dokáže reagovat na platební brány na amerických dálnicích. Dosud přitom byly veškeré poplatky strhávané z jedné přednastavené karty, to však s biometrickým skenem již přestane platit. Na základě vložených dat totiž technologie nerozpozná jen osobu za volantem, ale přiřadí k ní i její platební nástroj či třeba informace o zdravotním stavu.

„Veškeré naše produkty v sobě mají nějakou formu softwaru. Dokonce i naše samozatmavovací zrcátka mají algoritmus, jenž upravuje zatmavovací křivky. Máme tedy tým softwarových inženýrů a značná část vývoje probíhá pod naší vlastní střechou. V podstatě jsme automobilová elektronická společnost,“ zkouší zaplašit obavy z potenciálního zneužití systému Craig Piersma, marketingový šéf Gentexu. Taková proklamace ale ochránce soukromí stěží uklidní.

