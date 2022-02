Firma prodává motor s výkonem 1 775 koní určený pro auta na denní ježdění, není to vtip před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Nelson Racing Engines

Když specialista na extrémně výkonné pohony dostane za úkol stvořit motor do aut určených pro ježdění třeba na nákupy, vznikne tohle. Výsledek si můžete koupit i vy a za zlomek ceny zastínit klidně i Bugatti Chiron.

Pamatujete ještě na premiéru nové Toyoty Supra? Psal se počátek roku 2019, pandemie koronaviru byla daleko a Japonci plni očekávání odhalili kupé, které vyvinuli ve spolupráci s BMW. Namísto bouřlivého potlesku se ovšem dočkali spíše bučení. Publiku vadilo pomalu vše, tedy jak design definovaný mimo jiné množstvím falešných otvorů, tak mnichovská technika. Sklady BMW navíc nebyly vykradeny až tak úplně, neboť Toyota v nich zapomněla manuál, který mnichovská automobilka pro zvolený motor ve skladech má. Supra však dorazila jen s automatickou převodovkou.

Prakticky hned poté, co lidé dali najevo, že se jim přešlapy značky nelíbí, přišly tuningové firmy s avízy, že na přání doplní do auta kde co, klidně i trojici pedálů. Po technické stránce ostatně nejde o nic až tak náročného, existuje-li sama převodovka i nezbytná řídicí elektronika přímo od výrobce. Ač se nicméně jednalo o oficiální produkty, úpravci si za jejich seskládání účtují pomalu stejné peníze, jako kdyby vše museli vyvinout. Toyotě ale z toho neteče nic.

Ve výsledku tedy není překvapivé, že po třech letech od debutu by japonská automobilka měla své zásadní pochybení napravit. Je samozřejmě otázkou, kdy se manuální Toyoty Supra dočkáme, s jakými motory bude trojice pedálů spojena a zda takové provedení zamíří do Evropy. Nic z toho však není až tak podstatné. Stěžejní na celé věci je hlavně ta skutečnost, že trh rozhodl, po čem touží. To by si výrobci, stejně jako politici, měli uvědomit v rámci své riskantní sázky na elektrický pohon.

Jak se totiž zdá, souběžně s tlakem na bateriová auta se začíná zvyšovat zájem o spalovací jednotky, které se již v horizontu několika málo let mohou stát nedostupnými. Tedy u automobilek, které stejně jako Toyota v roce 2019 nereagují na volání trhu, nýbrž pouze na nesmyslně nastavené emisní standardy. Další žně díky tomu mohou mít úpravci či firmy zabývající se motorsportem. Právě u nich bude totiž možné pořídit to, po čem vaše srdce touží i dlouho poté, co automobilky zavřou krám.

Jednou z těchto firem se jeví být společnost Nelson Racing Engines (NRE), která sídlí v kalifornském Chatsworthu. S podnikáním Tom Nelson začal v roce 1995, kdy se vrhnul na úpravy hot rodů. Od té doby je vnímán jako renomovaný úpravce, jehož produkty doslova trhají asfalt výkonnými motory, u nichž se výkon nepočítá ani tak na stovky koní, nýbrž spíše na tisíce. Čistě jednostranné zaměření ale zákazníkům již přestalo vyhovovat, neboť žádali o trochu více.

Pokud nicméně máte dojem, že po Nelsonovi chtěli ještě vyšší výkon, jste vedle jak ta jedle. Místo toho klientela požadovala hlavně každodenní použitelnost, jenž by nicméně byla spárována s dechberoucí dynamikou ve chvíli, kdy na ni dostanete zálusk. To pochopitelně nebyl zrovna snadný úkol, NRE se ho však zhostilo se ctí. Aktuálně totiž firma představila jednotku Alien 527 Daily Driver Series, jenž má základ v 8,6litrovém osmiválci Chevroletu.

Objem nového motoru se nezměnil, nicméně za jeho blokem již nestojí zmíněná automobilka, nýbrž společnost Dart Machinery z Michiganu, která si již vybudovala renomé výrobce nadmíru spolehlivých jednotek. Něco takového se NRE pochopitelně hodilo do krámu, neboť Nelson k nemalému objemu přihodil dvě obří turba. Zároveň pak sáhl po hliníkové hlavě Brodix, ventilech Inconel nebo kované hřídeli Callies Magnum 4340.

Jen u těch nejlepších komponentů na trhu se nicméně Nelson nezastavil, zvoleny byly i špičkové náplně a maziva. Díky tomu se „Vetřelec“ chová při spalování běžného benzinu v nízkých otáčkách přesně tak jako jakákoliv jiná pohonná jednotka. Jakmile nicméně skončíte s nákupy či vysadíte děti ve školce, není nic snadnějšího než zašlápnout plynový pedál až pod kobereček. Do sedadla vás pak následně zarazí neskutečných 1 775 koní.

Jinými slovy, Nelsonův agregát posílá na kola vyšší výkon, než s jakým je spojeno Bugatti Chiron. NRE si přitom za 8,6litrový osmiválec účtuje přibližně 40 tisíc dolarů (cca 850 tisíc korun), což je vlastně pakatel. Pokud vám to nicméně nestačí, můžete si za zatím blíže nespecifikovaný příplatek pořídit variantu produkující více než 2 000 koní. V obou případech pak můžete volit i kryt motoru, který je buď leštěný, nebo černě lakovaný.

I s vyšším výkonem má přitom být spojena každodenní použitelnost, stejně jako relativně nízká spotřeba. Tedy samozřejmě ve chvíli, kdy nezkoušíte plný potenciál jednotky. Vůbec by nás tedy nepřekvapilo, kdyby Nelson měl již nyní více objednávek, než je jeho firma schopna vyrobit. Divit se tomu ale nemůžeme, neboť přesně takové motory jsou tím, po čem řada zákazníků touží. A když už jim je automobilky nenabízí, míří s penězi tam, kde je mohou utratit. Říká se tomu vztah mezi nabídkou a poptávkou, o tom nejspíše politici ještě neslyšeli.

Alien 527 Daily Driver Series je nový motor firmy Toma Nelsona, který má být určen i pro každodenní použití. Po vysazení dětí ve školce pak následně můžete vyzkoušet, co vše 1 775 koní dokáže. Foto: Nelson Racing Engines

Zdroj: Nelson Racing Engines

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.