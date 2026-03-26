Firma říká, že našla způsob, jak trikem dostat na značky formuli, se kterou můžete legálně řádit na běžných silnicích
Petr Prokopec
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
před 5 hodinami | Petr Prokopec
Pilotem Formule 1 se touží stát mnoho lidí, povede se to však jen málokomu. Koneckonců od úvodního závodu v roce 1950 se na startovní rošť postavilo jen 782 jednotlivých jezdců, pouhých pár set lidí z nespočtu miliard, které od té doby chodily po matičce Zemi. Americká firma RYN Motors si je toho zjevně vědoma, pročež se rozhodla, že každému nadšenci s trochu více naditým kontem jeho sen splní. A vlastně více než to, záleží ale především na vašem úhlu pohledu.
Start-up totiž chystá svou prvotinu zvanou FP3, která je otevřeným monopostem připomínajícím F1. Podle Caleba Borgstorma, zakladatele společnosti, ovšem tento vůz bude moci na veřejné silnice. Na ty se pak má dostat s pomocí triku, FP3 vám totiž bude dodán jako tříkolka, díky čemuž ji budete moci přihlásit do provozu ve zvláštní kategorii autocyklů.
Součástí dodávky nicméně budou komponenty, které byste si hravě měli přehodit, načež se na záď nastěhuje o kolo navíc. To zní možná až příliš jednoduše, aby to byla pravda, v amerických zákonech však kováni nejsme. Uvidíme tedy na podzim, kdy má k prvním zákazníkům zamířit úvodní série Early Access Edition, jak moc je má nastudované RYN Motors.
FP3 jinak používá prostorový rám, na který bude navěšena karoserie z kompozitu. Ta má zajistit 317 kilo přítlaku, zatímco samotná tříkolka (všeho do času...) je navržena tak, aby i s motorem vážila 517 kg. Původně se přitom o roztáčení zadního kola skrze rozvodový řetěz měl stara 1,1litrový agregát z Aprilie, ovšem nakonec byl zvolen objemnější 1,34litrový čtyřválec ze Suzuki Hayabusa.
Standardně má motor produkovat 213 koní v 10 500 otáčkách a 163 Nm točivého momentu při 9 800 ot./min., přičemž spárován bude se šestistupňovou převodovkou. Díky lehké konstrukci a přítlaku si pak řidič bude moci užít 2,8sekundový sprint na stovku a přetížení 2,6 G v zatáčkách. Pokud to ale nebude stačit, může zvolit verzi Turbo s 294 kobylami.
Jak moc se v takovou chvíli promění dynamika, start-up již nezmiňuje. Cena přeplňované verze ovšem vůči základu pořádně naroste, místo 78 499 dolarů (cca 1,65 milionu Kč) musíte na konto RYN Motors složit 101 499 USD (2,14 milionu Kč). Z úplně levného kraje tedy FP3 rozhodně nepochází, na druhou stranu ale formule určené pro veřejný provoz na každém rohu nenabízí.
FP3 je motorizovanou tříkolkou, která může být na základě amerických zákonů přihlášena do provozu. Součástí dodávky jsou navíc komponenty na úpravu zádě, na kterou se může nastěhovat čtvrté kolo, pročež rázem máte svou vlastní formuli. Foto: RYN Motors, tiskové materiály
Zdroj: RYN Motors
