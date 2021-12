Firma se pochlubila, že přijala objednávky v hodnotě 2 miliard za neexistující věc na neexistující auto před 2 hodinami | Petr Prokopec

Zpochybňujeme to? Snad ani ne, spíše to ukazuje, v jak bláznivé době žijeme. Evidovat objednávky v hodnotě přes 2,2 miliardy Kč na něco, co reálně neexistuje? A i kdyby existovalo, stejně to nepůjde použít? To je opravdu zvláštní.

V listopadu 2019 odhalila Tesla svůj nový model, pick-up Cybertruck. Stejně jako v případě předchozích vozů byla kalifornská automobilka ihned zavalena velkým zájmem přetaveným do nezávazných předobjednávek, které ale stejně jako nicméně tak jako u dřívějších modelů nevykryje dle původních plánů. Výroba měla totiž odstartovat nejprve loni, pak letos, ovšem nakonec se montážní linky nemají rozjet ani v příštím roce. A nikdo vám pochopitelně nedokáže zaručit, že se tak stane aspoň v roce 2023.

Samotný Cybertruck ale nechme být, třebaže jedním ze středobodů tohoto článku zůstane. Soustředit se nicméně budeme hlavně na firmu Stream It, která se běžně zabývá umělou inteligencí a softwarem. Její šéf Lance King měl nicméně pocit, že oblast obytných vozů již minimálně 50 let neprošla inovacemi. A proto se rozhodl, že je třeba zasáhnout. „Říkal jsem si, kdo by něco takového mohl udělat? A jediná firma, která by toho byla schopna, je dle mého uvážení ta má,“ uvedl už dříve.

Taková skromnost se hned tak nevidí, zvláště u firmy s nulovými zkušenostmi v oboru. Je tedy nutné uznat, že cestovní modul zvaný Cyberlandr má něco do sebe. Navržen je totiž jako extrémně flexibilní, pročež může zaskočit za kuchyň, jídelnu, pracovnu i ložnici. Stěny jsou navíc výsuvné, což znamená, že pokud mobilní domov neužíváte, můžete jej bez problémů poskládat do korby. A to včetně separátní koupelny, která se jinak opírá o sklopné víko pick-upu. Na druhou stranu, výsuvné obytné moduly pro pick-upy nejsou nic nového ani převratného.

Firma Stream It si svůj produkt cení na 50 tisíc dolarů (cca 1,12 milionu korun) a čerstvě se pochlubila tím, že od dubnové prezentace modulu již posbírala objednávky v hodnotě rovných 100 milionů dolarů (2,25 miliardy Kč). Je to svérázné z řady důvodů. Obytný modul ve vší své komplexnosti aktuálně existuje jen na počítači. Stream It už dříve ukázal jakýsi prototyp, jelikož ale od Tesly nemohla dostat ani prototyp finálního vozu, v podstatě jen střílí od boku - ani finální rozměry Cybertrucku nejsou známy. Je tak jasné, že prvním majitelům pick-upu nebude moci Cyberlandr ani nabídnout, naopak nejprve potřebuje vůz sama převzít.

V tomto ohledu jde o běžně užívanou praxi tuningových firem, které sice představí své budoucí produkty ve chvíli, kdy se vozy s nimi spojené teprve chystají na trh, ovšem zároveň zmiňují, že nabídka bude dostupná až za několik měsíců. Automobilky jako BMW přitom takové zpoždění jako Tesla rozhodně nemívají, jimi stanovený termín v podstatě mohou narušit jen události typu koronavirové pandemie.

Evidentně zde tedy máme novou dobu, kdy firma, jenž se dosud zabývala jen softwarem, náhle přijde s neexistujícím produktem pro neexistující pick-up, a sbírá jednu objednávku za druhou. Byť otázkou samozřejmě zůstává, kde je ještě realita a kde začínají pohádky. Obytný modul má skutečně daleko k finalizaci a nikdo zatím ani neví, co udělá s vlastnostmi samotného auta. Váží totiž 600 kilo, což zásadně ovlivní jízdní projev, dojezd a pochopitelně také bezpečnost.

Foto: Stream It

