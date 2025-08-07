Firma se zbavila hotové továrny na elektromobily, radši ji prodala společnosti dělající hardware pro AI
Petr ProkopecPůvodně patřila automobilce, která v ní chtěla elektrická auta vyrábět sama, pak ji předala Foxconnu, aby to pro ni zajistil. Jenže zkrachovala stejně jako její náhradník a nikdo další se nenašel. Výmluvným krokem tak Tchajwanci udělali za celou touto eskapádou tlustou čáru.
Už nějakou chvíli je zřejmé, že ani v USA se žádná elektrická revoluce ve světě aut konat nebude. Podpis prezidenta Donalda Trumpa na novém zákonu rušícím federální dotace byl přitom jen jakousi symbolickou tečkou za slábnoucím zájmem zákazníků, který pokračuje i v momentě, kdy měl jít silně nahoru. O důvodech můžeme dlouho přemítat, nakonec ale nejsou podstatné - lidé ve výsledku nepřekvapivě dál preferují jinak koncipované vozy nabízející zřetelně lepší využitelnost a víc hodnoty za peníze.
S koncem zbývajících zvýhodnění tak lze očekávat ještě větší pokles zájmu, na což již zareagoval tchajwanský Foxconn. Technologický gigant zajišťující výrobu iPhonů či herních konzolí Nintendo Switch totiž v roce 2022 koupil továrnu automobilky Lordstown Motors, když začala mít finanční potíže, aby pro ni tato auta vyráběl. Lordstown se ale přes problémy nezvládl přenést, místo toho rok na to zkrachoval. Foxconn tak stihl smontovat jen pár jejích elektrických pick-upů. Následně začal jednat s Fiskerem o výrobě jeho elektrického SUV Ocean, i to ale po krachu výrobce skončilo.
Tchajwanský gigant hledal pro hotovou továrnu na výrobu elektromobilů další takové uplatnění, nakonec ale v situaci popsané zkraje žádné kloudné nenašel. A tak se rozhodl fabriky zbavit. Za 375 milionů dolarů, tedy asi za 8 miliard korun, ji nyní koupila nově vzniklá společnost Crescent Dune spřízněná s Foxconnem, která v ní plánuje vyrábět hardware potřebný pro obsluhu AI projektů.
Prodej továrny byl rozdělen na dvě části, kdy v první se jednalo o samotnou fabriku s pozemky, jež byly zpeněženy za 88 milionů USD (1,87 miliardy Kč). Zbytek je pak spojen s výrobním zařízením, které Foxconn pochopitelně též nepotřebuje. Firma pak sice uvádí, že výrobě elektrických aut by se ráda věnovala i nadále, zjevně pro to ale nyní neexistuje rozumný prostor. Ostatně ještě v březnu tchajwanská firma mluvila o tom, kterak ve čtvrtém kvartálu v Americe rozjede výrobu elektrického SUV. A stejně tak se předpokládalo, že výrobně zastřeší bateriové novinky od Nissanu a Mitsubishi. Po tomto kroku pochybujeme, že se to stane.
Lze tak už jen dodat, že ona fabrika v Ohiu v letech 1966 až 2019 patřila koncernu General Motors, který v ní vyráběl kdejaké modely od značek GMC, Pontiac a Chevrolet. Vždy u toho ale byl spalovací pohon. Zájem hlavně o sedany se však začal propadat, GM navíc začalo v daleko větší míře využívat podniky v Mexiku s levnější pracovní silou. Proto došlo na prodej továrny elektrickému start-upu, ten však očekávané kapacity nedokázal naplnit stejně jako kdokoli jiný. Nyní už se o to nesnaží ani sám Foxconn.
Elektrický pick-up Endurance se v bývalé továrně GM příliš dlouho neohřál. A protože nedošlo ani na zvažovanou výrobu Fiskeru Ocean, byl podnik v Ohiu prodán firmě spřízněné se současným majitelem a uzpůsoben výrobě hardwaru pro obsluhu umělé inteligence. Foto: Lordstown Motors
Zdroj: TechCrunch, The Wall Street Journal
